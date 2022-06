De wereld van technisch directeur Evertse stortte in: ‘Ik werd in één adem genoemd met Marc Overmars’

De wereld van Hessel Evertse stortte als bij donderslag aan heldere hemel in. Op 8 april werd de technisch directeur per direct geschorst door de KNRB. De basis van de schorsing lag in een conceptrapport dat onderzoeksbureau Fijbes 18 maart naar de roeibond stuurde.

De conclusies van het rapport waren duidelijk: er was sprake van een ongezonde topsportcultuur waarin ruimte was voor kwetsing en intimidatie. De 41 atleten, die aan een anonieme enquête meewerkten, gaven Evertse gemiddeld een 5.9 als rapportcijfer. Aan het onderzoek van Fijbes deden acht atleten mee, vier daarvan gaven hun mening over Evertse.

De rechter draait de schorsing terug

Volgens Sjoerd Hamburger, commissaris topsport en talentontwikkeling bij de bond, was de schorsing de ‘juiste interventie op het het juiste moment’ nadat er eerder al signalen waren binnengekomen. Zo zei hij in april.

De rechter vernietigde een maand later de beslissing van de roeibond. Het uitgevoerde onderzoek van Fijbes was volgens de rechter ‘sturend, niet representatief en niet onafhankelijk’. Bovendien liet de roeibond na in gesprek te gaan met de technisch directeur en daarmee wederhoor te ploegen. Er werd te snel en te gehaast gehandeld.

“We gingen te kort door de bocht, dat bleek ook volgens de rechter”, zegt Hamburger nu. “De resultaten van het signaalonderzoek was een van de redenen voor de schorsing, ook de enquête en de andere bij het bestuur binnenkomende signalen waren de basis van de schorsing.”

Ook Christa Grootveld, sinds 1 april directeur van de KNRB, erkent dat er te snel is gehandeld. “Het is heel spijtig, maar we hebben gehandeld naar eer en weer geweten. Met veel experts gesproken. We hadden gewild dat het anders was gelopen.”

Evertse wil geen rancune tonen

Voor Evertse, tijdens de laatste Spelen succesvol met vijf medailles, werd de schorsing een hard gelag. “Ik werd in een adem genoemd met Marc Overmars. Om mijn vrouw en kinderen er onder te zien lijden, doet veel pijn.”

De afgelopen weken heeft de technisch directeur in de spiegel gekeken. “Ik communiceer af en toe hard en scherp. Soms zijn onze ambities te hoog voor wat de organisatie aankan. Daar hebben we allemaal last van. Sporters en coaches zijn professioneel, de bestuurders meer de amateurs en liefhebbers, daar zit een groot gat tussen. De vraag naar kwaliteit groeit. Daarom ben ik ook niet boos, ik heb geen rancune naar de atleten of de bestuursleden.”

Op basis van de signalen en het rapport werken Grootveld, Hamburger en andere bondsmedewerkers nog steeds aan veranderingen. Focuspunt is preventie. “Hoe komen we er toe dat we als coach en atleet ongelijk zijn en toch op een niveau komen om elkaar aan te spreken. Dat is de uitdaging van deze tijd”, zegt Grootveld.

Hamburger, zelf voormalig olympisch roeier, vult aan: “Naast dat de situatie voor Hessel Evertse niet prettig is, zijn er ook atleten die negatieve ervaringen hebben waar we aandacht voor moeten hebben als bond.”

Evertse is inmiddels aan het werk en met de roeiers in Polen voor de wereldbeker. Volgens hem is de relatie tussen hem en de sporters uitstekend. “De kou tussen mij en het bestuur is niet uit de lucht. Nog altijd heeft er geen wederhoor plaatsgevonden en heb ik het eindrapport nog niet gehad. Ik heb geen contact met ze zonder mijn advocaat en dat is natuurlijk niet goed. Hopelijk kunnen we het samen oplossen. We zitten in hetzelfde schuitje.”