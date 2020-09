De weg naar normalisatie wordt voor de geplaagde turnsport eerder nog langer dan korter

Dat laatste is pijnlijk voor de slachtoffers. Deze zomer spraken tientallen turnsters zich uit over misstanden in de sport. Maar bondsdirecteur Marieke van der Plas benadrukte dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat. Natuurlijk heeft ze daar een punt, maar duidelijkheid is ook wat waard. Helemaal omdat de verschillende onderzoeken die nu lopen in sommige opzichten voor verwarring zorgen.

Zo hebben de meeste trainers die betrokken zijn bij Team NL weer groen licht gekregen om in Nijmegen – de plek waar de nationale selectie nu centraal traint – aan het werk te gaan. Maar intussen doet de bond nog steeds een appèl op hun clubs om ze nog niet te laten trainen bij hun eigen club. Dat heeft alles te maken met de twee verschillende type onderzoeken die de KNGU in gang heeft gezet. Verklaarbaar is het dus, maar werkbaar?

Tuchtrechtelijk onderzoek

Het ene onderzoek richt zich op individuele zaken. Tussen 21 juli en 23 september zijn er 130 ‘contacten’ geweest – de bond gebruikt het woord melding liever niet meer – met vertrouwenspersonen bij de KNGU of het Centrum Veilige Sport Nederland. 43 zijn er doorverwezen naar het Instituut Sportrechtspraak (ISR), dat dan een vooronderzoek start. Acht van die contacten hebben een tuchtrechtelijk vervolg gekregen. Twee eerdere zaken waren al onderwerp van een tuchtrechtelijk onderzoek.

Het ISR heeft ook alle trainers en coaches die betrokken zijn bij de olympische selectie onderzocht. Tegen twee van hen is er een zogeheten ordemaatregel afgekondigd, hangende verder onderzoek. Nico Zijp mag voorlopig geen training geven. Vincent Wevers mag dat wel, maar hij mag geen contact opnemen met oud-turnsters.

Ander, algemeen onderzoek

De andere trainers zitten nu in de wonderlijke situatie dat het ISR geen reden ziet voor onderzoek naar hen, maar dat de bond nog wel verlangt dat zij hun werkzaamheden bij hun eigen club niet oppakken. De KNGU wil dat ze daar mee wachten tot de uitkomsten van het andere, algemene onderzoek bekend zijn. Maar dinsdag werd bekend dat die pas in het eerste kwartaal van 2021 komen en niet aan het einde van dit kalenderjaar.

Dat algemene onderzoek moet antwoord geven op de vraag of er een heersende cultuur is in de sport die het grensoverschrijdend gedrag verklaart. 17.000 (oud-)leden van 2014 tot nu hebben een mail met vragen ontvangen. Van leden van voor 2014 heeft de bond geen mailadres, dus die kunnen zich via een link op de website melden. Dat hebben er inmiddels driehonderd gedaan. Dat de onderzoekers, die afkomstig zijn van buiten de turnwereld, meer tijd nodig hebben dan aanvankelijk gedacht, heeft alles met deze enorme aantallen te maken.

Een handjevol oud-turnsters heeft te weinig vertrouwen in dat onderzoek, misschien ook wel gevoed door het eerdere zwalkende beleid van de KNGU. Het topsportprogramma voor de vrouwen werd deze zomer gestopt, maar een paar weken later toch weer herstart. Dat voedde de kritiek dat de bond niet voor de beloofde cultuurverandering van onderop koos, maar voor het sportieve belang van de huidige topturnsters. De oud-turnsters zijn nu een petitie gestart waarin ze onafhankelijke waarheidsvinding eisen, waarbij ook het functioneren van de KNGU wordt bekeken. Dat is ook precies wat het algemene onderzoek beoogt, verklaart Van der Plas. Toch is de petitie inmiddels duizend keer ondertekend.

