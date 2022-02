De ware Chinese aard komt dan toch boven

Jiarong Yan, de woordvoerder van het Chinese organisatiecomité van de Spelen, wilde donderdag op de laatste persconferentie van de Spelen twee keer graag nog iets zeggen. Er is maar één China, oreerde ze op vragen over of Taiwan mee zou lopen in de sluitingsceremonie. En alles wat er gerapporteerd wordt over mensenrechtenschendingen in Yanqing, waar de bobsleebaan ligt? “Allemaal gebaseerd op leugens. Maar sport en politiek moet gescheiden blijven. Dank u wel.”

Het was zelfs in herhaling een memorabel uur - ik was er niet live bij maar kon het terugkijken via het officiële mediaforum van de Spelen. Op het laatst mogelijke moment gooide Yan zonder twijfel het allerlaatste idee van politiek neutrale Spelen het raam uit, als daar ooit al enige sprake van was. Sterker nog, het werd nogmaals pijnlijk duidelijk hoe weinig het IOC bereikt heeft met het ‘overwinnen van cultuurverschillen’.

Om een idee te geven over de situatie tijdens zo’n persconferentie: die vindt plaats in echt een grote conferentieruimte, waarbij de helft van de stoelen is gevuld is met Chinese journalisten en de andere helft met buitenlanders. Dat betekent dat de vragen op de persconferentie heen en weer pingpongen. Een vraag over de Chinese vrijwilligers, een vraag over mensenrechten. En dat dan een uur lang.

Vanuit het IOC is altijd woordvoerder Mark Adams aanwezig. De grote baas, Thomas Bach, is er zeker niet altijd. Die plande deze Spelen zijn dagen vol met bezoekjes aan finales die verspreid over de drie locaties plaatsvonden. Voor gewone stervelingen kostte dat gewoonlijk zeven uur reistijd, maar Bach kon zich met speciaal vervoer uiteraard sneller verplaatsen.

Toch had hij zelden tijd voor de media. In plaats van met journalisten sprak Bach met sporters. Ook shorttrack-reserve Bram Steenaart mocht een keer uitleg geven, op de dag dat de Nederlandse vrouwen de aflossing wonnen.

De moeilijke vragen liet Bach over aan Adams, die er inmiddels gespecialiseerd in is om op elke vraag te antwoorden dat die ‘niet relevant was voor de persconferentie of het IOC’. Adams hield zijn stem onder controle toen hij ook donderdag datzelfde antwoord gaf toen hem werd gevraagd te reageren op de opmerkingen van een duidelijk geïrriteerd ogende Yan.

De Chinese woordvoerder liet geen twijfel over de politieke intenties. Om vervolgens doodleuk toe te voegen dat de Olympische Spelen en politiek verder helemaal niets met elkaar van doen hebben. Behalve voor de mensen die het organiseren. Voor hen is het een vrijplaats.

Freestyleskiër Gus Kenworthy was voor de Spelen de atleet die de felste kritiek uitte tegen het Chinese regime. In Peking wil hij zich niet uitspreken, maar zich op sport focussen, zegt hij. “Maar mijn mening verandert niet als ik boven aan de halfpipe sta.”