De Vuelta in Nederland verplaatsen? ‘Dat gaat niet zomaar’

Sinds het verbod dat de Franse president Macron maandag uitsprak op grote publieksevenementen tot half juli, is definitief duidelijk dat ook het grootste wielercircus op aarde niet meer van start kan gaan op 27 juni. Het organiserende ASO zou de Tour de France nu een maand willen opschuiven op de kalender, met een ‘Grand Départ’ in Nice op 25 juli óf 1 augustus. Die laatste datum meldde de Spaanse sportkrant Marca gisteren. ASO, ook organisator van de Vuelta, zou die ronde naar september willen verhuizen. Met de Giro d’Italia zou een akkoord zijn over verplaatsing naar oktober.

De start van de Ronde van Spanje staat nog gepland voor 14 augustus in Utrecht, met daarna twee etappes in Brabant. Over verplaatsing naar september had directeur Martijn van Hulsteijn van het Nederlandse projectbureau gisteren nog niets vernomen. “Wij weten alleen dat de UCI werkt aan een nieuwe kalender. Als de Tour wordt verplaatst, moeten we afwachten wat de gevolgen daarvan zijn. Stel dat er een andere datum voor de Vuelta komt, dan moeten wij onderzoeken of het dan ook kan.”

Breda is op zondag 16 augustus start- en finishplaats van de derde etappe. Of verplaatsing naar september zomaar kan? “Nee. We zijn hier ruim twee jaar mee bezig. Zo’n groot evenement kun je natuurlijk niet zomaar verzetten”, reageert de Bredase wethouder Daan Quaars (VVD). “Je hebt met openbare orde en veiligheid en heel veel andere dingen te maken. De start is op het KMA-terrein, maar ik weet bijvoorbeeld niet of dat in september ook beschikbaar is. Natuurlijk willen wij meewerken als de vraag komt, maar het is geen garantie dat een andere datum ook kan.”

Veel profploegen vrezen voor hun voortbestaan als vooral de Tour wegvalt. ASO wil dan ook nog niets weten van afgelasting. Of verplaatsing met (ruim) een maand veel soelaas biedt is de vraag. In zwaar door corona getroffen landen als Italië, Spanje en Frankrijk kunnen renners voorlopig nog niet of nauwelijks buiten trainen.

In Nederland komen het kabinet en RIVM met nieuwe richtlijnen voor na 28 april en mogelijk na 1 juni. Van Hulsteijn hoopt dan meer duidelijkheid te krijgen, ook of de Vuelta-start in Nederland dit jaar wel kan plaatsvinden. “Voor de anderhalvemetersamenleving is door Rutte nog geen einddatum genoemd. Maar stel dat wij daarvan uit moeten gaan. Eerlijk gezegd kan ik me niet zo goed voorstellen hoe we dat bij een gratis toegankelijk groot publieksevenement als de Vuelta, maar bijvoorbeeld ook de Vierdaagse van Nijmegen, zouden moeten organiseren.”

De Bredase wethouder Quaars: “De anderhalvemetersamenleving is een mooie term, maar hoe zou je dat naast het parcours moeten handhaven? Of in het NAC-stadion? Heel eerlijk, ik weet het niet.” Alle nevenactiviteiten rond de Vuelta in Nederland (de eerste gepland al op 29 april) zijn voorlopig al tot na 1 juni opgeschort.

