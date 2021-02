De vrouwen van wielerploeg Jumbo-Visma: ‘Wij zijn geen aanhangsel van de mannen’

Zelf hebben Esra Tromp en Marieke van Wanroij jarenlang op het hoogste niveau gefietst, maar bij de wereldtop hoorden ze niet. Nu geven beiden leiding aan een ploeg waarin ­Marianne Vos, een van de grootste wielrensters ooit, de kapitein is. Volgens Van Wanroij, performance manager bij Jumbo-Visma, ligt daarin juist een kracht.

“Een toprenster is niet per definitie een topcoach. Daar heb je skills voor nodig. Die kun je leren natuurlijk. Maar als je zelf nooit absolute top bent geweest, heb je andere bagage. Je hebt ervaren hoe het is als niet alles om jou draait. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen gezien en gehoord wordt, juist door mijn eigen ervaring. Ieder schakeltje in een team is nodig om tot een topprestatie te komen.”

Dat Tromp en Van Wanroij dat samen goed in de gaten hebben, blijkt uit de successen die ze de afgelopen jaren bij het team Parkhotel Valkenburg boekten. Lorena Wiebes ontwikkelde zich onder hun leiding van jong talent tot topsprintster en Demi Vollering was de revelatie van de laatste jaren. Beide rensters rijden nu voor een grote World Tour-ploeg bij de vrouwen: Wiebes voor Team DSM en Vollering voor Team SD Worx, het voormalige Boels-Dolmans van wereldkampioene Anna van der Breggen.

Hoe zijn jullie aan het roer gekomen bij Jumbo-Visma?

Tromp: “In 2019 was er al eens contact tussen Jumbo-Visma en mij. Ze wilden toen nog niet direct een vrouwenploeg beginnen, maar vanuit de sponsoren Jumbo en Visma was al wel de wens uitgesproken. Marieke en ik hebben bij Parkhotel Valkenburg laten zien dat we met veel kennis over het vrouwenwielrennen een goede ploeg kunnen opzetten en runnen. We zijn jong en ambitieus, maar hebben al aangetoond dat we tot mooie dingen in staat zijn. Eigenlijk was na een paar gesprekken met algemeen directeur Richard Plugge en sportief directeur Merijn Zeeman al duidelijk dat het goed klikte en dat we bij elkaar pasten.

“In 2020 hebben we het nog even aangekeken met de corona­crisis, maar de interesse vanuit de ploeg en de sponsoren was zo groot om in 2021 te beginnen, dat de kogel halverwege het jaar door de kerk ging. We hebben dagelijks contact met het management van de mannenploeg. We werken echt samen, we vallen niet ‘onder’ hen.”

Er zijn wielerploegen met een vrouwenafdeling die er alleen voor de sier aan verbonden is. Aan de andere kant van het spectrum heb je wielerploegen die zelfs de salarissen voor mannen en vrouwen gelijk trokken naar minimaal bijna 40.000 euro per jaar, zoals Trek-Segafredo. Hoe zit dat bij jullie?

Tromp: “We zijn geen satellietteam of aanhangsel, integendeel. Alles is gelijk. De vrouwen hebben dezelfde mogelijkheden, faciliteiten en materialen als de mannen. Dat vinden we ook het belangrijkste.

“We zijn een ploeg in opbouw, en op dit moment is er nog niet de keuze de minimale salarissen gelijk te trekken. Maar we zijn één team. We leren van elkaar en versterken elkaar.”

Van Wanroij: “Ik heb bijvoorbeeld veel alleen moeten doen de afgelopen jaren en moeten improviseren. Daar steken mijn collega’s van het mannenteam veel van op. En ik leer van hen hoe je juist samen het beste uit je atleten haalt.”

Tromp: “Marieke en ik zijn vrij onze eigen lijn uit te zetten en beslissingen te nemen, maar het is ook heel fijn om te overleggen. Te checken of we op de goede koers ­zitten. We zijn gelijkwaardige partners geworden van het mannenteam dat al bestond.”

Zet je voor vrouwen andere accenten dan voor mannen?

Tromp: “De hoofdaccenten, training en voeding, zijn hetzelfde. Persoonlijke ontwikkeling is de derde pijler, en die geven we vorm door wekelijkse gesprekken van Marieke met onze rensters. Bij de mannen is dat op een andere manier ingevuld.”

Van Wanroij: “Over het algemeen hebben vrouwen meer behoefte aan gesprekken. Ze willen graag dingen uitspreken. Mannen hebben genoeg aan minder woorden. Dat wil niet zeggen dat gesprekken met mannen niet belangrijk zijn, trouwens. Die praten ook liever dan je denkt.”

Tot voor kort was de leiding van vrouwenploegen vooral in handen van mannen. Is het belangrijk dat er nu vrouwen aan het roer staan?

Tromp: “Ik geloof meer in de juiste persoon op de juiste plek. Het is handig dat wij uit eigen ervaring weten hoe het is om in het vrouwenpeloton te koersen, dat helpt bij het begeleiden van de rensters. Zij voelen dat we uitstekend weten waar we het over hebben. Maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat een coach uit een heel andere tak van sport een prima coach in de wielerwereld zou kunnen zijn. Het gaat toch vooral om goed zijn als coach.”

Wat vinden jullie ervan dat wereldkampioen Anna van der Breggen en oud-wereldkampioen Chantal Blaak na komend seizoen ploegleider worden?

Tromp: “Als ze er de juiste capaciteiten voor hebben is dat natuurlijk alleen maar toe te juichen. Ze zijn beiden supergrote wielrensters. Als ze ook goede coachkwaliteiten hebben, worden ze een waardevolle toevoeging voor het vrouwenpeloton.”

Van Wanroij: “Ik heb het persoonlijk prettig gevonden om eerst een paar jaar helemaal uit het wielrennen te zijn geweest. Het is heel makkelijk om meteen door te gaan in de wielerwereld. Maar als je altijd in die molen van presteren hebt gezeten, is het goed om even tot rust te komen. Je af te vragen wat je echt wilt. En wat niet. Dat is een transformatie op zich.”

Zeeman: Vrouwen in de staf voegen wat toe Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma zegt dat zijn ploeg streeft naar ­diversiteit in de top van het wielrennen. “Daarom zijn we blij dat we twee topvrouwen hebben gevonden om onze vrouwenploeg te leiden. Met bewegingswetenschapper en oud-renster Lieselot Decroix is daar trouwens nog een derde aan toegevoegd. We willen ook wel een signaal afgeven: meer vrouwen in de staf van wielerploegen voegt echt wat toe. ­Esra en Marieke hebben niet alleen zelf ervaring in het wielrennen, ze hebben beiden ook een goede opleiding achter de rug en ervaring in het maatschappelijk leven. Zij kunnen veel van onze professionele structuur leren en profiteren. Ik twijfel er niet aan dat je dat dit jaar gaat terugzien in de resultaten. En wij leren van hen over het reilen en zeilen in het vrouwenwielrennen. Dat gaat soms toch net anders dan bij de mannen.”

