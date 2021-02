De Vries en Hoogeveen stoppen zonder de Elfstedentocht te hebben gereden: ‘Ik zou al mijn overwinningen ervoor inleveren’

Hoe zwaarder, hoe beter. Dit is een schaatsleven lang het adagium van zowel Bob de Vries (36) als Jouke Hoogeveen (42). Twee marathonschaatsers, concurrenten ook, regelmatig tegen elkaar strijdend in de kopgroep, die gelijktijdig stoppen met topsport.

Beiden willen ze de aftakeling van het sportlichaam voor zijn. Ze gruwelen van de gedachte slechts pelotonvulling te zijn. Meedoen voor de overwinning, anders hoeft het niet meer.

Besluiten met een klapper was de droomgedachte voor beiden. Bij het ontbreken van natuurijswedstrijden in Nederland, die sinds 2013 niet meer zijn verreden, hadden ze het gemunt op de Weissensee. Corona besliste anders. Er kwam zelfs helemaal geen seizoen, omdat NOC*NSF en het ministerie van VWS marathonschaatsen niet als topsport bestempelden.

Schaatsers omschrijven de twee Friezen als smaakmakers van het peloton, gezichtsbepalend, vooral vanwege hun ontembare aanvalslust. Jorrit Bergsma noemt hun afwezigheid nu al een groot gemis. Een koers met Hoogeveen en De Vries is boeiender dan zonder hen. Wanneer ze tien keer ontsnappen, net zo vaak worden teruggehaald, volgt zeker poging elf. Types die liever sterven in het zicht van de haven, dan kleurloos de finish bereiken.

Hoogeveen won op die wijze onder andere de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee en natuurijswedstrijden in Zweden. De erelijst van De Vries werd gevuld met een eindeloze reeks aan zeges op natuur- en kunstijs. Ook op de langebaan verraste hij soms de gevestigde orde. In 2011 mocht hij zich naast Nederlands kampioen op natuurijs Nederlands kampioen op de vijf kilometer noemen.

De twee horen bij de beste schaatsers van hun tijd, maar bovenal zijn ze natuurijsfanatici. “We zijn geen Thialfbaby’s”, verduidelijkt Hoogeveen, vijftien jaar A-rijder. Hij presteert optimaal bij barre omstandigheden: slecht ijs, harde wind, een dikke sneeuwlaag en een temperatuur waarbij ledematen dreigen af te vriezen.

“Ik werd altijd helemaal lijp van natuurijs”, zegt ‘de langste adem’ zoals de bijnaam van Hoogeveen luidt. “Echt gek in mijn kop. Zo mooi vond ik dat. Het leek alsof ik dan meer kon. Ik had de macht om zelf te bepalen wat er gebeurde in de wedstrijd. Vooral wanneer ik nog even gas gaf, terwijl iedereen op apegapen lag.”

In de buitenlucht trok de rijder schaatsteam Bouwselect met de blik op oneindig ten strijde. Hoogeveen zorgde altijd voor reuring, op en langs het ijs. “Op die goede dagen deed ik waar ik zin in had. Ik deed net alsof ik de coach niet zag staan en trok mijn eigen plan. Volgens mij deed De Vries dat ook.”

De Vries bestempelt die manier van koersen als ‘met het mes dwars in de bek’. Afzien voelt voor de inwoner van het Friese Haule eerder als genot dan als kwelling. Na zeventien jaar marathonschaatsen kiest hij nu voor zijn gezin en de boerderij met ongeveer 50 koeien.

Bij zijn ploeg staat De Vries bekend als de man die voor een wedstrijd een van zijn dieren redde van de dood en vervolgens vol adrenaline naar Hoorn reed om de marathon te winnen. Het stemgeluid van coach Jillert Anema schalt nog steeds door de ijshal wanneer zijn rijder meedoet met de besten: “Heb je weer een koe uit de sloot getrokken?”

De Vries baalt dat hij afzwaait zonder ooit een Elfstedentocht te rijden. Net als Hoogeveen en de eveneens stoppende Frank Vreugdenhil, Erik Kooijman en broertje Bart de Vries maakt de boer uit Haule deel uit van een verloren generatie. Dat raakt De Vries in het diepste van zijn ziel. “Daardoor bleef ik twijfelen om toch langer door te gaan. Al die jaren train je voor die ene dag die er nooit is gekomen. In 2018 reed ik op de Olympische Spelen, maar van kinds af aan droomde ik meer van de Elfstedentocht. Ik zou al mijn overwinningen inruilen om alleen al te mogen starten.”

Jouke Hoogeveen in actie op de Weissensee tijdens het open Nederlands Kampioenschap marathon op natuurijs. Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Wanneer een tocht het afgelopen decennium was uitgeschreven zouden De Vries en Hoogeveen boven aan elk lijstje prijken als zijnde favorieten voor de zege. Ook Hoogeveen twijfelde over het stoppen vanwege de tocht der tochten. “Als het begon te vriezen, zorgde dat al voor verschrikkelijk veel spanning bij mij. Ik sliep niet meer van de stress. Zelfs met al mijn ervaring wist ik niet hoe het zou zijn om te schaatsen in het pikkedonker of te klunen op de wal.”

Precies de reden waarom de Elfstedentocht boven alle wedstrijden staat, vindt De Vries. “Je hebt veel elementen niet zelf in de hand. Als marathonschaatser bereid je je elke winter voor. Elke zondag deed ik lange fietsritten om duurvermogen op te krikken voor een eventuele tocht. Nu ben ik onderdeel van een generatie die nooit de kans kreeg. Ga je zien dat de tocht volgend jaar doorgaat. Dan lig ik drie dagen in bed te janken.”

