De vraag hoe het nu in Qatar is, wordt op het WK judo niet gesteld

Natuurlijk is het deze week bij de WK judo in Qatar zeer goed geregeld. Een mooie hal, een goed toernooi, fraaie hotels en een uitgekiend reisschema waarin de judoka binnen twintig minuten van hal naar slaapplaats wordt gereden. Maar alles wat zich buiten die bubbel bevindt, zoals verslechterde omstandigheden voor arbeiders, wordt niet gezien en niet besproken.

Het WK judo is het eerste grote mondiale titeltoernooi dat na het WK voetbal in Qatar wordt gehouden. Tussendoor waren er al tennistoernooien voor zowel mannen als vrouwen, een wereldbekerwedstrijd turnen, een paardensportevenement én vorige week een Diamond League-atletiekwedstrijd in Doha.

De olympische Spelen naar Doha

Het waren wedstrijden in een land waar het niet beter is gegaan met de positie van mensenrechten. Twee dagen na het laatste fluitsignaal op het WK verbood de Qatarese regering twee vakbondsfederaties hun werk te doen. Alleen leidt dat niet meer tot internationale ophef, zo is de Internationale Arbeidsorganisatie (Ilo) steeds minder kritisch. Deze week kwam er zelfs nog een bericht naar buiten over een Ilo-conferentie waarin Qatar meldde ‘voorop te lopen als het gaat om beschermen van arbeiders tegen extreme hitte’.

Bij de opening noch op het congres van de IJF in Qatar voorafgaand aan het toernooi kwam de positie van de arbeidsmigrant aan de orde, zegt Hendrik Koppe, die namens de Judobond Nederland (JBN) aanwezig was. De internationale judofederatie (IJF) was ook niet kritisch: de IJF prees voorafgaand aan de WK de organisatie in Qatar en de manier waarop Qatar een internationale sportshub is geworden. President Marius Vizer deed er bij de opening nog een schepje bovenop: “Nu moeten de Olympische Spelen naar Doha komen.”

‘We moeten het zo snel mogelijk in het positieve trekken’

Directeur topsport Gijs Ronnes had vooraf ook niet nagedacht over de kwestie, gaf hij aan. Wel is tegen de judoka’s gezegd dat ze vrij zijn om hun mening te geven. In Qatar wil Ronnes er weinig woorden aan vuil maken. Telefonisch: “Ik wil nu bezig zijn met waar ik controle over heb en dat is het sportieve aspect.”

Ronnes wil dat het gesprek over Qatar ‘geen energielek’ is. “We hebben afgesproken wat we doen als er naar wordt gevraagd, of als het aan de eettafel ter sprake komt. Dan moeten we het gesprek zo snel mogelijk naar het positieve trekken. Het gaat hier nu om presteren. Maar, laat dat duidelijk zijn: dit wil niet zeggen dat ik er geen mening over heb.”

Russen en Belarussen

De bond wil in de eerste bestuursvergadering na dit WK bespreken hoe ze om moeten gaan met dergelijke situaties in de toekomst. Koppe: “Het is zeker zo dat men in Qatar niet dezelfde normen en waarden heeft als wij in het Westen. Tegelijkertijd is het de grootste investeerder in sport. Daar moeten we als JBN een mening over vormen. Dat gaan we doen op de volgende bondsvergadering.”

Wel stelde de JBN afgelopen week op het congres vragen over de deelname van Russen en Belarussen aan de WK en de afzegging daardoor van Oekraïense judoka’s. De judobond besloot dat Russen en Belarussen die geen banden hebben met het Russische leger of die de oorlog in Oekraïne steunen mogen deelnemen onder neutrale vlag.

Koppe: “Wij hebben gevraagd op welke manier de checks daarvoor worden gedaan. Men heeft het niet gedeeld, maar er zijn acht leden van de Russische delegatie niet toegelaten. Alle atleten mochten wel komen. Wij denken wel dat een aantal van hen banden heeft met het leger. Maar we kunnen nu niet alle achtergronden opzoeken.”

Lees ook:

Judoka Sanne van Dijke is wél bezig met de mensenrechten in Qatar

Judoka Sanne van Dijke vindt het onbegrijpelijk dat Qatar door de internationale judobond als locatie voor het komende WK is gekozen.