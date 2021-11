‘De voetballer is echt niet blind als het gaat om het klimaat’, zeggen deze voetballende klimaatambassadeurs

De voetballer heeft een machtig bereik. Bijna vier miljard mensen wereldwijd zijn fan van een club, speler, speelster of elftal. Toch zijn er niet veel voetballers die zich uitspreken over klimaatverandering of -problematiek. Sterker nog; het milieu is nog een ondergeschoven thema in het voetbal, ook in het Nederlands betaald voetbal, waar slechts een derde van de clubs een duurzaamheidsbeleid heeft. Daar willen sommige spelers wat aan doen.

Een van hen is Morten Thorsby, oud-voetballer van SC Heerenveen en nu speler van het Italiaanse Sampdoria. Hij veranderde in augustus zijn rugnummer naar 2, om zo aandacht te vragen voor de twee graden opwarming van de aarde. Maandag was hij in een werkgroep een van de sprekers op de top in Glasgow, waar in meerdere sessies deze week wordt gesproken over hoe sport, en daarbij voetbal, minder klimaatbelastend kan worden.

‘We play green’

Samen met zijn ouders heeft hij de stichting ‘We play green’ opgericht, bedoeld om de voetbalwereld te inspireren duurzame keuzes te maken. Ook Maarten de Fockert is betrokken, voormalig doelman die samen met Thorsby bij Heerenveen speelde. De Fockert ‘valt in’ voor Thorsby als de Noor bijvoorbeeld niet bij een lezing kan zijn. “Ik weet nog dat Morten boos op me was als ik een stuk vlees at, of als ik met de auto dat kleine stukje naar de club reed. Zelf wilde hij een bijzonder goede voetballer worden, om zo de meeste mensen te kunnen bereiken met zijn verhaal. Dat is hem gelukt.”

De stichting wil ten eerste bewustwording creëren onder spelers en fans. Maar ook is de bedoeling om voetballers te begeleiden en ze te helpen een duidelijke boodschap te vormen. De Fockert: “Spelers spreken zich uit, maar dat is eerder uitzondering dan regel. Dat komt door de voetbalcultuur. Je kunt iets zeggen, zolang je presteert. Win je niet, dan moet je gechargeerd gezegd stil op je bank zitten en nadenken hoe je gaat winnen. Als er dan honderden keren ‘ga lekker voetballen’ op sociale media staat onder jouw bericht over klimaatverandering, snap ik dat je dat raakt. Wij willen spelers helpen hun verhaal toch uit te blijven dragen.”

Het is hard werken de stichting van de grond te krijgen, zegt De Fockert. “Maar er is momentum. Dit is geen ‘half ideetje’. Morten is verreweg de meest door media aangevraagde speler van Sampdoria. De wereld wacht op uitgesproken voetballers, men is zeer enthousiast. Van de twintig tot 25 spelers die ik nu in Nederland heb benaderd, zegt niemand: ik wil er niks mee doen. Het onderwerp speelt in de kleedkamer. Het beeld is vaak dat een voetballer simpel is, maar we zijn echt niet blind en doof.”

Siem de Jong: ‘Ik wil kijken hoe we clubs kunnen verduurzamen’ SC Heerenveen-speler Siem de Jong (32) investeert in bomen, let op zijn vliegreizen en heeft goede zonnepanelen op het dak. Hij loopt in de wereld niet voorop als het gaat om verduurzamen, zegt hij, maar in de voetbalwereld doet hij ‘wel meer dan gemiddeld’. “Ik denk toen we met het gezin een huis kochten. En zeker nu, met twee kinderen. Ik kan me financieel meer veroorloven, dat is nu eenmaal zo. Ik heb een elektrische auto gekocht, omdat ik dat belangrijk vind. Zonnepanelen op het dak, en ik investeer in bomen, waar dan mogelijk rendement uit komt wat weer gebruikt kan worden om nieuwe bomen aan te kopen. Het zijn kleine dingen, en ik doe niet alles goed, maar ik doe wat ik kan en probeer wel me steeds sneller te verbeteren.” “Bij de club gebruik ik bijvoorbeeld een waterfles, zodat ik niet steeds plastic hoef te gebruiken. Daarover ben ik in gesprek gegaan en volgens mij wil Heerenveen nu naar zo’n fles voor iedereen. Ook heb ik gesprekken met mensen om me heen over waar je geld in kunt investeren. Het is lastig om aan iemand te vragen zich 100 procent in te zetten voor jouw idee, maar je kunt iemand wel inzicht geven.” “Ja, al wil ik het minder vastpinnen op één persoon. Ik denk dat het belangrijk is dat we als groep proberen een geluid te laten horen. Dat we samen meer over het belang van dit onderwerp praten. Daarom ga ik als ambassadeur meedoen met de stichting van Morten Thorsby.” “Jongens in het voetbal zijn voorzichtig. Het draait toch om wat op het veld gebeurt. Ik heb zelf ook getwijfeld me uit te spreken, en dan is het toch eenvoudiger om je aan te sluiten bij een groep, of een stichting.” “Zeker sta ik daar voor open. Duurzaamheid is een thema dat ik zelf belangrijk vind. Ik ben nu al bezig een groep mensen om me heen te verzamelen om te kijken hoe we met ons netwerk en ons bereik zelf kunnen inzetten op verduurzaming van bijvoorbeeld clubs of verenigingen. Dat is mogelijk ook iets voor na mijn carrière.”

