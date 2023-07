De voetafdruk van WK’s voetbal wordt nog veel groter als hele continenten het toernooi gaan organiseren

Het WK voetbal is een dikke week onderweg. Letterlijk onderweg, want veel reizen met het vliegtuig is onvermijdelijk in Australië en Nieuw-Zeeland. Goed voor planeet én speelsters is het toernooi niet.

Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, verwondert zich op het WK-voetbal. Hij is in Nieuw-Zeeland om stemmen te winnen bij andere landen, want Nederland wil het volgende WK in 2027 organiseren. Sinds zijn landing heeft hij alleen maar meer motivatie om het toernooi binnen te hengelen. “Als je ziet hoeveel kerosine hier wordt verbrandt...”, zegt hij vanuit de residentie van de Nederlandse ambassadeur in hoofdstad Wellington. “Er wordt enorm veel gevlogen. Het kan in Nederland fors duurzamer dan in Oceanië.”

Het Nederlands elftal vloog 18.000 kilometer naar Nieuw-Zeeland. Tijdens de groepsfase zijn ze nog zes keer veroordeeld tot het vliegtuig. Nederland pendelt tussen het basiskamp in Tauranga en de speelsteden, 500 tot 1300 kilometer verderop. Na het gelijkspel tegen de VS is de achtste finale vrijwel zeker. Speelstad? Melbourne of Sydney in Australië, bijna vier uur vliegen.

De Oranjevrouwen zijn niet de enige speelsters die dit WK meer vliegtuigen dan stadions van binnen zien, terwijl Oceanië zucht onder milieuschade en klimaatverandering. Ook bijna 60.000 buitenlandse fans boekten een vliegticket naar het toernooi.

’s Nachts trainen of een chronobril op

Om hun eigen uitstoot te compenseren, doneren 44 van de 736 speelsters op het WK geld aan klimaatprojecten in onder meer beide gastlanden. Maar de effectiviteit van CO 2 -compensatie is onderwerp van debat, omdat het niet bijdraagt aan verlaging van de uitstoot.

De planeet is niet gebaat bij zo’n ‘WK vliegen’, zoals de Nederlandse bondscoach Andries Jonker het toernooi cynisch noemde. En de speelsters zelf eigenlijk ook niet. Zoveel vliegen eist fysiek en mentaal veel. ‘Pittig’, vindt Oranje-middenveldster Jackie Groenen het vliegen. De afgelopen weken trainde Jonker extra op fitheid, en is het zo gepland dat zijn speelsters na elke vlucht een dag kunnen bijkomen.

De Fransen en Noren kampten met slaapproblemen na aankomst. De Engelsen en hun Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman kochten futuristisch ogende ‘chronobrillen’ tegen jetlags, van 260 euro per stuk. Die zouden de ogen in het vliegtuig misleiden en slaap aanwakkeren, of juist niet. De Ieren, met de eveneens Nederlandse Vera Pauw aan het roer, trainden na aankomst de eerste dagen ’s nachts, vasthoudend aan de Ierse biologische klok. Al deze teams maakten vooralsnog geen beste indruk, met veel verrassend puntverlies.

Nieuw Fifa-beleid

De Fifa noemt dit WK in Australië en Nieuw-Zeeland duurzaam, ondanks het vele vliegen. De stadions zijn namelijk ‘gecertificeerd groen’. Het vorige WK voor mannen in Qatar was volgens de Fifa zelfs ‘klimaatneutraal’. Onjuist en misleidend, oordeelde de Zwitserse reclamewaakhond vorige maand over die uitspraak, onder meer door de nauwelijks gecompenseerde vliegbewegingen en stadionbouw.

De komende WK’s lijken niet duurzamer te worden. Organisatie door meerdere landen is namelijk het geesteskind van de huidige Fifa-baas Gianni Infantino. In zijn visie profiteren dan hele regio’s of zelfs continenten dan sportief en economisch van het WK in plaats van één land, al genereert ook de Fifa extra inkomsten.

In 2026 wordt het WK voor mannen zelfs gespeeld door heel Noord-Amerika: Canada, de VS én Mexico zijn organisator. Dat wordt het grootste voetbalevenement ooit qua gastlanden (3), speelsteden (16), deelnemers (48), wedstrijden (104) én CO 2 -uitstoot (3,7 miljoen ton), berekenden de drie landen alvast bij hun kandidaatstelling. Alleen een gebeurtenis als oorlog stoot op dat punt nog meer uit dan een WK, stelde CO 2 -deskundige Mike Berners-Lee bij de BBC.

WK per fiets en trein

Mexico en de VS willen ook het WK voor vrouwen een jaar later. Voor het milieu kan dat toernooi echt beter naar Nederland, Duitsland en België, zegt De Jong. Daar zijn alle afstanden overbrugbaar met de trein. “Duurzaamheid is een van onze pijlers.”

Andere sportbonden pakken die handschoen inmiddels op. De Europese voetbalbond Uefa richtte zich vorige week tot teams die volgend jaar op het EK in Duitsland uitkomen: pak de trein of bus naar wedstrijden, niet het vliegtuig. Ook de Nederlandse sportkoepel NOC-NSF neemt volgend jaar de trein naar de Spelen in Parijs. Met een WK voor vrouwen in Nederland kan wellicht zelfs een stukje per fiets, hoopt De Jong.

