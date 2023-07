De vingertoppen van Laura Aarts bezorgen Nederland de wereldtitel waterpolo

Veel had het niet gescheeld, of een historisch moment in de Nederlandse sportgeschiedenis was vrijdag niet eens op de nationale televisie uitgezonden. Evangelos Doudesis, de Griekse bondscoach van de Nederlandse waterpolodames, pakte woensdag de NOS-microfoon vast en lobbyde in stevige taal richting de studio. “Respectloos voor alle meiden”, was het volgens hem, als de WK-finale tegen Spanje niet uitgezonden zou worden.

Doudesis kreeg zijn zin met een live-uitzending vanuit het Japanse Fukuoka op NPO2, de waterpolosters hun respect, de kijkers thuis een formidabel stukje reclame voor de sport, en het Nederlandse waterpolo een historische wereldtitel. In een zenuwslopende finale, die voor het eerst in de vrouwelijke waterpologeschiedenis met strafworpen beslist moest worden, was Nederland het koelbloedigst. Het is de eerste wereldtitel sinds 1991 voor Oranje en de eerste mondiale hoofdprijs sinds de olympische titel in 2008.

Legpuzzels bij de fysio

Op het moment dat Nederlands beste speelster Brigitte Sleeking aanlegde voor de beslissende worp, vertrok haar gezicht niet van de zenuwen. Er verscheen een glimlach. Waar zou ze op dat moment, oog in oog met de Spaanse keepster, aan gedacht hebben? Aan het kleine trauma waar ze Nederland binnen een paar seconden overheen ging helpen, na vier verloren finales? Putte ze hoop uit de openingswedstrijd, waarin Nederland Spanje al versloeg? Of schoot de moeilijke legpuzzel misschien door Sleekings hoofd, die zij met een aantal teamgenoten voor de finale in de kamer van de fysio legde? Dat hielp hen om te gaan met de druk. De puzzelstukjes maakten hun hoofden leeg.

En als er deze finale iets nodig was op meerdere momenten, dan was het wel innerlijke rust en mentale veerkracht. Al vanaf de eerste seconden, toen Spanje uit de startblokken schoot en direct voorkwam, tot de allerlaatste seconden waarin Nederland een voorsprong weggaf. Maar dat had daarna geen enkel effect op de Nederlandse strafworpen, allen ijskoud binnen gegooid.

Aan de andere kant keerde keepster Laura Aarts, die vorig jaar stelde weer de beste keeper ter wereld te willen worden, juist een Spaanse strafworp. Ze vereffende in ieder geval een openstaande rekening met haar redding. “Geen teen van Casillas, maar de vingertoppen van Aarts”, zei de NOS-commentator namelijk revanchistisch, verwijzend naar de Spaanse keeper die de Nederlandse voetbalmannen in 2010 een trauma bezorgde in hun WK-finale, door ternauwernood redding te brengen na een inzet van Arjen Robben.

Van de eurocrisis naar pannenkoeken

Aarts naar het nationale team terughalen was een initiatief van bondscoach Doudesis, die na de beslissende worp van Sleeking zelf het water in werd geworpen door zijn speelsters. Aarts leefde jaren in onmin met de bond vanwege een ‘te strak’ regime en beëindigde daarom haar interlandloopbaan. Doudesis beloofde haar onder het genot van pannenkoeken de vrijheid die Aarts verlangde, om fysiotherapie te studeren naast het waterpolo. Niemand snapt beter dan Doudesis hoe belangrijk ontwikkeling buiten het bad is, daar hij zelf als speler berooid raakte tijdens de eurocrisis in Griekenland. Ander werk vinden in zijn land was kansloos.

Nederland schonk hem nieuwe kansen, eerst als speler en nu als bondscoach. Nu is Doudesis onderdeel van de Nederlandse waterpologeschiedenis. “Na 32 jaar, it’s coming home”, lachte hij voor de camera van de zender, die hij twee dagen eerder nog ferm toesprak. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima hadden naar de ingelaste uitzending gekeken. Ze feliciteerden het team direct na afloop.

De bonzen van de zwembond hesen Doudesis vervolgens op het schild, als de man van ‘een en al passie’, maar die keek weer naar de achttien meiden die nog feestvierden in het bad. “Nederland is momenteel het beste team en de terechte wereldkampioen. Het is een teamprestatie. Het zijn allemaal vechters.”

Lees ook:

De huilbui in het krachthonk zullen de waterpolozusjes Rogge niet snel vergeten

Op het WK waterpolo spelen de zussen Lieke en Bente Rogge vanaf zondag voor het eerst samen op een groot titeltoernooi. De afgelopen jaren overwonnen ze op hun eigen manier tegenslagen.