De verbleekte WK-ster Mario Götze wil bij PSV zijn plezier hervinden

Vanuit zijn snackbar Willem dicht bij het PSV-stadion had eigenaar Chris Rooijakkers al een tijdje een dikke auto van wel twee ton op de stoep zien staan, maandagavond. Met dochter Lyndi (12) ging hij toch eens kijken. Zij nam een foto en appte die rond. Dit was toch Mario Götze in die auto, dé wereldster die Duitsland in de finale van 2014 naar de wereldtitel schoot? Niet lang daarna lekte het nieuws uit en was heel Eindhoven én de hele Nederlandse voetbalwereld in rep en roer. Het duurde niet lang of de opzienbarendste transfer in de eredivisie van dit jaar was een feit: Götze gaat echt voor PSV spelen.

Donderdagmiddag zat hij in het stadion van de club waar hij zich voor twee jaar aan verbonden heeft. Götze legde aan de Duitse en Nederlandse media waarom hij deze keuze had gemaakt. Niet onbelangrijk was dat zijn landgenoot Roger Schmidt trainer van PSV is, en daar inmiddels een bataljon Duitsers naartoe heeft gehaald. Bayern-talent Adrian Fein bracht het totaal op zes, terwijl ook keeper Mvogo uit de Bundesliga komt.

Positief neveneffect

De offensieve ‘pressing’-filosofie van Schmidt, de club PSV, Götze roemde het bij zijn presentatie. Maar hij liet ook blijken dat Nederland hem iets meer rust moet gaan geven. “Dat ik na tien jaar Bundesliga wat minder in de Duitse openbaarheid zal zijn, speelt ook een rol. De Hollandse cultuur zie ik wat dat betreft als een positief neveneffect van deze stap. Ik heb bewust voor deze competitie gekozen omdat ik me hier kan concentreren op het voetballen. Ik wil weer plezier hebben en gas geven.”

In Duitsland is hij voor eeuwig de man van die ene goal in de verlenging. Vanaf zijn debuut op zijn zeventiende was de technisch begaafde middenvelder al das Wunderkind genoemd maar zijn treffer in Rio de Janeiro op 13 juli 2014 veranderde definitief zijn leven. Götze, toen pas 22, werd een nationale held, soms tegen wil en dank. Mede dankzij zijn extraverte vrouw was hij ook voer voor de sensatiebladen en elke misstap of wedstrijd op de bank was groot nieuws. Zijn totaal met die Mannschaft liep tot 63 interlands en met Bayern München werd hij drie keer kampioen. Maar langzaam ging het minder. Hij krabbelde op bij Borussia Dortmund. Vorig seizoen belandde hij daar stilaan op een zijspoor. De club wilde hem best houden, voor een wat lager salaris maar nog altijd zo’n zes miljoen euro. Götze wilde iets anders. Opties waren er genoeg –in Duitsland, Spanje, Italië en Amerika. Een paar uur voor de transferdeadline werd het verrassend PSV. Dat hoeft geen geld te betalen aan Dortmund. Hij, Götze, was transfervrij.

Vollgas-Fussball

Hij koos niet voor het geld, al wordt hij in Eindhoven ondanks de coronatijd een grootverdiener met een geschat salaris tussen de twee en drie miljoen euro. Götze had al wekenlang contact met Schmidt. Die heeft een goede reputatie in Duitsland vanwege het Vollgas-Fussball dat hij Bayer Leverkusen eerder liet spelen. Götze werd onlangs vader, had zichzelf deze zomer fit gehouden met fitness en liet zich snel overtuigen door Schmidt. Die ziet in hem een centrale middenvelder. “Ik heb grote ambities”, sprak Götze, nog altijd pas 28 jaar. Dit jaar speelt hij met PSV in de Europa League. “Ja, ik wil ooit nog de Champions League winnen. Maar dat hoeft nog niet dit jaar.”

Hij ontkende dat zijn WK-goal een last in zijn leven is geworden. “Ik blijf dat zien als een hoogtepunt waar ik met plezier op terugkijk. Elke carrière kent ups en downs.” Hij is na Helmut Rahn de tweede Duitser die een WK-finale besliste (1954) en later in Nederland ging spelen (Sportclub Enschede). “Oh, dat wist ik niet, leuk!”, zei Götze, die denkt nog enkele weken nodig te hebben om helemaal wedstrijdfit te zijn.

