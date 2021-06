De Var heeft het juichen voorgoed veranderd

Er zijn veel dingen die voetbal mooi maken, zo blijkt ook dit EK weer. De passie van spelers en supporters, de vechtersmentaliteit van sommige ploegen, de spanning rond wedstrijden. Maar één van de mooiste dingen blijft toch wel het vieren van een belangrijke goal. Door de spelers, maar vooral door de fans.

Juichen is een kunst op zich. Elke juichvorm heeft zijn eigen schoonheid. En iedere vorm van juichen is ontroerend.

Er zijn fans die uitbundig juichen. Deze juichers zijn vaak kleurrijk uitgedost, springen na een doelpunt metershoog de lucht in en slaken een ongecontroleerde kreet, die nog het meest klinkt als ‘Jaoaaoaaargh!’. Er zijn er ook die zonder iets te roepen hoog opveren, twee armen in de lucht, en gedurende een seconde of tien blijven huppen, als op een trampoline. Weer anderen vallen de dichtstbijzijnde persoon in de armen, waarna vaak een spontane omhelzing volgt, óf een aanklacht wegens een ongewenste intimiteit. En er zijn ingetogen juichers, die slechts opstaan en even in hun handen klappen. Het minst inspirerend zijn de stiekeme juichers. Zij blijven zitten, ballen ­alleen een vuist, en zeggen heel zacht iets wat alleen een goede ­liplezer kan ontcijferen: ‘Yes’.

Brandende sigaret

Ik ben zelf van huis uit vrij bedaard, maar bij een wedstrijd die ergens om gaat kan ik transformeren tot een uitbundige juicher. Toen Marco van Basten tijdens het EK van 1988 de winnende goal maakte tegen de Duitsers, brandde ik hoog opspringend mijn rechterarm aan een sigaret van de dame naast mij. Dat deed heel veel pijn, maar ik had het moment niet willen missen. Tijdens het WK 2014 sprong ik bij een Oranje-goal zo hoog op dat ik bij het neerkomen een enkel verzwikte en wekenlang mank liep…

Maar nu hebben we de Var.

Sinds de invoering van de Var in 2019 zijn bij 479 wedstrijden die onder de vlag van de Uefa zijn gespeeld, 149 beslissingen van de scheidsrechters teruggedraaid. Tijdens dit EK valt het alleszins mee: in de 26 duels tot dusverre gebeurde dat tien keer. Wel zaten daar vier doelpunten bij, die door de lijnentrekkers van de Var teniet werden gedaan. Franse, Finse, Zwitserse en Duitse fans bleken onterecht metershoog de lucht in te zijn gesprongen...

Mij krijgen ze niet meer zo gek. Dankzij de Var ben ik verworden tot een stiekeme juicher. Bij ieder doelpunt trek ik in eerste instantie hooguit een wenkbrauw op, want ja, de Var... Ik blijf zitten waar ik zit, wacht op de check en bal bij het verlossende woord hooguit een vuist, fluisterend: ‘Yes.’

Scheelt wel weer een verzwikte enkel.

Tom van Hulsen, Henk Hoijtink, Stijn Fens, Robin Goudsmit en Iris Ludeker schrijven tijdens dit toernooi afwisselend een EK-column.