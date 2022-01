De vaccinatiesoap zal flinke gevolgen hebben voor Novak Djokovic

Wat de uitkomst van de vaccinatiesoap rond Novak Djokovic ook zal zijn, het lijdt geen twijfel dat de affaire afbreuk doet aan zijn status als de beste tennisser van dit moment. Hij zal het als een enorme vernedering ervaren als hij door de Australische autoriteiten wordt gesommeerd het land te verlaten, omdat hij niet kan aantonen dat er medische redenen zijn waarom hij niet is ingeënt tegen het coronavirus.

Maar hij moet ook beseffen dat hij als hoofdpersoon in de huidige kwestie een opmerkelijke rol heeft gespeeld. Inmiddels wacht de Serviër in een speciaal hotel in Melbourne de uitspraak van de rechter af.

Met een zelfverzekerde blik in de ogen postte Djokovic twee dagen geleden een foto op Instagram, met als begeleidende tekst dat hij een ‘vrijstellingsvergunning’ had gekregen om deel te nemen aan de Australian Open. Dat leidde direct tot verontwaardigde reacties van veel Australiërs, die al twee jaar worden onderworpen aan bijzonder strenge coronaregels. Waarom een uitzondering maken voor iemand, die in het verleden alle maatregelen aan zijn laars lapte? In 2020 testte Djokovic positief nadat hij tijdens een door hem georganiseerd demonstratietoernooi op de Balkan alle protocollen had genegeerd.

Naar de rechter om uitzetting te voorkomen

Op het vliegveld van Melbourne wachtte Djokovic en zijn gevolg een andere ontvangst dan hij als beroemde topsporter gewend is. Hij kon niet voldoende bewijzen overleggen dat hem op medische gronden vrijstelling was verleend om Australië binnen te komen. Nadat hij langdurig door douanebeambten was ondervraagd, leek het erop dat Djokovic het land onmiddellijk diende te verlaten. Om uitzetting te voorkomen, stapte hij naar de rechter, die zich waarschijnlijk pas na het weekeinde over de kwestie buigt.

Leden van de Servische gemeenschap in Melbourne verzamelden zich bij het hotel waar tennisser Novak Djokovic tijdelijk zou verblijven, in afwachting van het wel of niet goedkeuren van zijn visum. Beeld AFP

Al voordat de Servische tennisser in Melbourne was gearriveerd, had de Australische premier Scott Morrison gezegd dat Djokovic niet anders behandeld zou worden dan wie dan ook. De regels zijn strikt en voor iedereen hetzelfde, zei hij. De spanning is toegenomen in het land nu een nieuwe coronagolf zich heeft aangediend. De staat Victoria, waarin Melbourne ligt, registreerde donderdag zes doden en 21.997 nieuwe gevallen, de grootste dagelijkse stijging sinds het begin van de pandemie.

Inmiddels rijst de vraag hoe het kan dat Tennis Australia Djokovic wel een medische vrijstelling heeft verleend. Craig Tiley, de toernooidirecteur van de Australian Open, blijft volhouden dat de nummer één van de wereld geen voorkeursbehandeling heeft gehad. Hij verdedigde donderdag nogmaals de ‘volledig legitieme aanvraag en het proces’. Critici beweren echter dat Tiley alle achterdeuren op een kier heeft gezet om Djokovic aan zijn toernooi te laten deelnemen. Als nummer een van de wereld en negenvoudig winnaar van de Australian Open is hij van grote waarde voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

De consequenties van zijn eigen keuzes

Als Djokovic inderdaad als ‘ongewenst persoon’ het land wordt uitzgezet, dan is Rafael Nadal, ook door de afzegging van Roger Federer, de enige speler van De Grote Drie die op 17 januari aan de Australian Open begint. De Spanjaard reageerde donderdag na zijn partij in het voorbereidingstoernooi van Melbourne op de ophef rond Djokovic. Nadal zei de keuzes van de Serviër te respecteren, maar dat die dan ook de consequenties daarvan moet accepteren. Met die uitspraak verwoordde hij de mening van veel collega-tennissers.

De kwestie-Djokovic kreeg donderdag een diplomatiek tintje, nadat de Servische president Aleksandar Vucic zijn schande had uitgesproken over de manier waarop Djokovic wordt behandeld. Hij schreef op Instagram dat de Servische autoriteiten er alles aan zouden doen om zo snel mogelijk een einde te maken aan de ‘intimidaties waaraan de beste tennisser van de wereld wordt onderworpen’. Ook riep Vucic volgens Servische media de Australische ambassadeur in Belgrado op het matje

In een beveiligd hotel, waar ook asielzoekers en vluchtelingen worden ondergebracht, is Djokovic in afwachting van de juridische afloop van de affaire. Voor het hotel verzamelden zich donderdag tientallen fans die, getooid met Servische vlaggen, zijn vrijlating eisten en hun held een hart onder de riem wilden steken. Mocht Djokovic Australië moeten verlaten en zijn titel op de Australian Open niet kunnen verdedigen, dan zal dat voelen als een van de bitterste nederlagen uit zijn carrière. Maar wel een nederlaag die hij vooral zichzelf kan verwijten.

