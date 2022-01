De vaccinatieplicht blijkt gewoon te omzeilen, als je Novak Djokovic of Kyrie Irving heet

Met vrolijke nieuwjaarswensen aan zijn volgers liet Novak Djokovic dinsdag op Instagram weten dat hij toch op weg is naar Australië. Hij heeft een ‘vrijstellingsvergunning’ gekregen. Daarmee kan de beste tennisser van de wereld, die al maanden niet wil zeggen of hij prikken tegen het coronavirus heeft gehad, ondanks de vaccinatieplicht toch Australië in, om vanaf 17 januari zijn titel in de Australian Open te verdedigen.

Djokovic meldde zich eerder nog af voor de ATP Cup, die afgelopen weekend in Sydney is begonnen. Hij weigerde de afgelopen tijd prijs te geven of hij is ingeënt. De 34-jarige Serviër verklaarde in oktober dat een privékwestie te vinden. Zijn vader zei daarna dat zijn zoon ‘onder voorwaarden van chantage’ niet naar Melbourne zou reizen. Maar door de vrijstelling kan hij als negenvoudig winnaar van het toernooi toch op jacht gaan naar zijn 21ste grandslamtitel. Hij moet het record van twintig titels nu nog delen met Roger Federer en Rafael Nadal.

Onafhankelijke medische experts

Volgens de organisatoren van de Australian Open had Djokovic zelf een medische vrijstelling aangevraagd, en is die verleend ‘na een streng beoordelingsproces’. Daarbij waren twee afzonderlijke en onafhankelijke panels van medische experts betrokken, staat in een verklaring. ‘Een daarvan was het onafhankelijke beoordelingspanel voor medische vrijstellingen, aangesteld door het ministerie van volksgezondheid in de staat Victoria.’

De toernooidirecteur van de Australian Open, Craig Tiley, zei dat er “eerlijke en onafhankelijke protocollen zijn opgesteld voor de beoordeling van aanvragen voor medische vrijstellingen, zodat we kunnen garanderen dat de Australian Open 2022 voor iedereen veilig en plezierig is.” En: “Centraal in dit proces was dat de beslissingen werden genomen door onafhankelijke medische experts.”

Het lijdt geen twijfel dat de aanwezigheid van Djokovic op de Australian Open van grote betekenis is voor de aantrekkingskracht van het toernooi. Aan de andere kant creëert het mogelijk rechtsongelijkheid tegenover andere tennissers, die zich misschien gedwongen voelden zich te laten prikken.

Kyrie Irving weigert zich principieel te laten vaccineren

Ook voor topbasketballer Kyrie Irving wordt nu met de hand over het hart gestreken. De 29-jarige sterspeler van de Brooklyn Nets kwam het hele seizoen in de NBA nog niet in actie, omdat hij principieel weigert zich te laten vaccineren tegen corona. Daardoor kon hij in zijn eigen stad niet trainen en spelen. De covidregels in New York schrijven voor dat voor deelname aan die binnenactiviteiten een vaccinatie verplicht is.

De teammanager van de Nets, Sean Marks, besloot daarop in oktober dat Irving dan maar helemaal niet in actie mocht komen. Irving is een van de beste basketballers ooit. Hij gooide vorig seizoen gemiddeld 27 punt per wedstrijd in het netje. Hij werd wereldkampioen, olympisch kampioen en NBA-kampioen. Hij verdient 136 miljoen dollar (120 miljoen euro) over vier jaar.

Maar de nood is aan de man bij de Nets. De besmettelijke omikronvariant greep afgelopen maand flink om zich heen in de selectie: tien spelers raakten besmet en moesten in quarantaine. Kevin Durant en James Harden pleitten er de afgelopen weken voor om Irving weer in genade aan te nemen, ook omdat ze zelf veel meer speeltijd kregen dan goed voor hen was. Coach Steve Nash wilde Irving maar al te graag terug, waardoor Marks zijn strenge lijn uiteindelijk liet varen.

Het eigen Barclays Center blijft voor hem verboden terrein, net als de New York Knicks’ arena, Madison Square Garden én het Golden State in Toronto omdat daar dezelfde regels gelden als in New York. Maar verder kan Irving weer alle uitwedstrijden spelen. Waarschijnlijk zal hij komende donderdagnacht in Indianapolis tegen de Pacers zijn rentree maken, als hij fit genoeg wordt bevonden. Irving liet weten met hartkloppingen van de spanning en opwinding toe te leven naar zijn comeback.

