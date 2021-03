De umpire kan het ‘Quiet please’ achterwege laten op verlaten tennistoernooi in Rotterdam

Het centre court in Ahoy is omgebouwd tot een soort tv-studio. De bovenste ring in het sportpaleis is door gordijnen aan het zicht onttrokken, in de onderste ring zijn de onbezette stoeltjes met zwarte doeken en subtiele Led-verlichting onzichtbaar gemaakt. Zo wanen de tennissers zich tijdens de eerste corona-editie van het toernooi in Rotterdam niet in een lege hal. Afgezien van het applaus en het geroezemoes mis je in de beeldvorming de toeschouwers niet.

Aan de achterkant van het centre court is de skyline van Rotterdam geprojecteerd. Aan de overkant zijn de boxen zichtbaar waar de coaches van de spelers zitten. Uiteraard ontbreekt de boarding met de namen van alle winnaars sinds 1974 niet. Spelers roemen ‘Rotterdam’ vaak vanwege die indrukwekkende lijst met kampioenen. Daar willen ze bij horen. Rafael Nadal had zich dit jaar bij het illustere gezelschap kunnen voegen, ware het niet dat de Spanjaard zich met een rugblessure moest afmelden.

Toejuichingen via een scherm

Bij het betreden van de baan worden de spelers vanaf een scherm toegejuicht door negen fans die via Zoom hebben ingelogd. Om het aantal mensen op en rond de baan zoveel mogelijk te beperken, zijn er minder ballenkinderen en ontbreken de lijnrechters. Hun werk wordt waargenomen door een elektronisch oog. De umpire zit wel gewoon op zijn stoel, alleen kan hij zijn standaard opmerking Quiet please achterwege laten.

Niet alleen het centre court in Ahoy heeft een metamorfose ondergaan. Het sportpaleis heeft iets van een spookstad, zo verlaten zijn alle hallen. De leegte en de stilte staan in schril contrast met de levendigheid en de drukte in voorgaande edities. Geen stalletjes met de nieuwste kleding, geen terrasjes met exclusieve drankjes. Ook geen vip-dorp waar de meeste klanten van ABN Amro vonden dat er beter werd geserveerd dan op het centre court.

Vorig jaar ontsprong het Rotterdamse tennistoernooi op het nippertje de corona-dans. Wel stonden er middenin de week overal in Ahoy plotseling flesjes met desinfecterende handgel. Grappig en nuttig vond de een, overdreven en zinloos de ander. Het toernooi eindigde zoals altijd, met een toeschouwersaantal van boven de 100.000 en met Gaël Monfils als een gerespecteerde winnaar.

Nooit ter discussie

Nog geen twee maanden later ging ook de tenniswereld in lockdown. Het doorgaan van de 48ste editie stond dit jaar eigenlijk nooit ter discussie. De bank had al in een vroegtijdig stadium laten weten het toernooi financieel te blijven steunen, al ging wel het mes in het budget. Toernooidirecteur Richard Krajicek vreesde alleen een verbod van de overheid en een internationaal vliegverbod. Die verboden bleven allebei uit en dus ging het licht op groen.

Mede door de uitgedunde kalender mag het toernooi zich verheugen in een sterk spelersveld, ook na een achttal afmeldingen. Op de openingsdag was het duel tussen Robin Haase en Andy Murray de meest in het oog springende partij. De twee op de wereldranglijst weggezakte spelers troffen elkaar in 2008 ook in Rotterdam. Wat Haase destijds in een kolkend Ahoy wel lukte, lukte hem gisteren in een leeg sportpaleis niet. Murray won in drie sets (2-6, 7-6, 6-3).

