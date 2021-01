De uitstervende allrounders winnen in Thialf

In een leeg Thialf maakte Antoinette de Jong zondagmiddag haar ereronde toch maar met de armen omhoog, ook al voelde het vreemd. Zij prolongeerde haar Europese allroundtitel met een comfortabele voorsprong en zocht een manier om dat te vieren. Niet veel later had Patrick Roest nog veel meer tijd om te genieten. Hij had een dermate grote voorsprong dat hij op de 10 kilometer liever ploeggenoot Marcel Bosker naar zilver wilde helpen, dan zelf nog eens uitpakken.

Zowel De Jong en Roest zijn gemaakt voor het allrounden, iets wat ze dit weekend bewezen door met groots verschil het enige internationale allroundtoernooi dit seizoen te winnen. Hun redenatie is simpel. Zoals De Jong het zondagmiddag stelde: het is zo leuk, waarom zou je het niet doen? Zelf gaf De Jong ook een antwoord: “Het is ook best lastig hè. Er is niemand die op elke afstand goed is.”

De groep gegadigden voor eindwinst wordt dunner. Vrijwel geen schaatser traint nog op vier afstanden, en dan speelt ook nog het vreemde jaar mee, waarin door corona niet iedereen de zo gewenste voorbereiding had gekend. Zo kwam Sverre Lunde Pedersen uiterst vermoeid over de finish. De vooraf grootste concurrent van Roest had al gezegd dat hij verre van in topvorm was en werd uiteindelijk met hangen en wurgen derde, nog achter Bosker.

‘De jongeren worden steeds sneller’

Voor de grootste concurrente van De Jong gold vrijwel hetzelfde verhaal. Martina Sáblíková miste deze winter een maand ‘ijstijd’, omdat ze in quarantaine moest elke keer als ze van trainingskamp in Inzell terugkeerde naar Tsjechië. Daarom kwam de grootste concurrente van Irene Schouten, de vrouw die in 2014 voor het laatst een allroundtoernooi had gereden en zich afvroeg hoe het ook weer moest, twee afstanden achter elkaar rijden.

Maar zowel Schouten als Sáblíková waren na afloop eerlijk: alleen De Jong beheerst het allrounden goed. Zelfs Sáblíková, die met haar bronzen medaille nu wel recordhouder medailles is op een allroundtoernooi (twaalf), legt zich al jaren toe op de langste afstanden. “Dat moet ik ook, want de jongeren worden steeds sneller”, zei ze in Thialf.

Het allrounden is bovendien op retour. De Europese vierkamp is al eens in de twee jaar, en er is vanaf dit seizoen ook geen jaarlijks wereldkampioenschap allround meer. Het gevolg is, volgens Roest, dat het verleden langzaam wordt uitgewist. “Je kan je nooit meer vergelijken met de groten van vroeger, bijvoorbeeld Eric Heiden. Dat is wel erg zonde.”

Hopen op tegenstand

Roest denkt dat hij mogelijk ook een van de laatste pure allrounders wordt, zelfs in Nederland. “Maar ik denk niet dat het aan de schaatsers ligt. Dat komt door de herindeling van de kalender. Uiteindelijk kijken deelnemers waar ze kunnen winnen. En als dat maar eens in de twee jaar is, kiezen ze eerder voor een afstand.”

Een troost was nog dat het Europees kampioenschap allround, de enige vierkamp van dit seizoen, werd gewonnen door de schaatsers die het meest op de vierkamp trainen. Zowel Roest als De Jong dus. Beiden hopen wel dat zij ergens tegenstand krijgen. Roest legde de link met de 10 kilometer, die ook langzaam wordt afgeschaft. “Maar daar krijgen we nu juist een sterk deelnemersveld. Misschien lukt dat bij het allrounden ook.”

De Jong is vooralsnog niet echt bang voor een schraal allroundtoernooi. Maar het was wel opvallend dat zij als concurrente niet een nieuw talent noemde, maar een oude rot die al een datum heeft aangegeven waarop ze stopt. “Volgend jaar is Ireen Wüst er ook gewoon weer.”

