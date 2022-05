De Uefa stuurt dus mannetjes naar Tirana om arme straatverkopers van hun brood te beroven. Pleurt op!

Bij deze kleine straatkiosk in hartje Tirana had ik een dag eerder toch een speciale finalesjaal zien hangen, met Feyenoord en AS Roma er samen op? Die ontbreekt nu aan het waslijntje. Dan maar een sjaal van Partizan Tirana, voor een verzamelaar thuis.

Door het kleine raampje reikt de verkoper de sjaal aan. “Maar ik heb ook deze nog.” Die zocht ik! “Ik mag hem niet verkopen. Ik heb al twee controles gehad van de Uefa. Die verkopen dezelfde sjaals voor 25 euro! Ik heb er vierhonderd ingekocht, maar er nog maar zes verkocht.” Ik koop de sjaal, voor 1500 lek, de Albanese munt. Een sjaal voor zeg 12,50 euro, grofweg de helft van wat de officiële merchandising vraagt.

Uit balorigheid bezwijk ik vervolgens voor vrijwel alle illegale prullaria die mij op mijn wandeling worden aangeboden. Een jongeman houdt finaleshirtjes omhoog. Vijf euro. Kom maar op. Vlak bij het stadion zit een oude man in de schaduw van een boompje. Hij wenkt. “Fainord?” Op zijn roestige brommertje heeft hij een tasje liggen. Alsof het een breekbaar vaasje uit de Oudheid is, haalt hij er een satijnen Feyenoord-sjaaltje uit. Slechts duizend lek.

Het zal allemaal wel, met die valse motieven

De Europese voetbalbond Uefa verkocht de keuze voor Tirana voor de finale van de Conference League als een vorm van ontwikkelingshulp aan een kleiner land. Daar was het woord weer: inclusiviteit! In werkelijkheid: bestuurders van de Uefa houden hun macht met forse donaties en gunsten aan de kleintjes.

Maar het zal allemaal wel, met die valse motieven. In Nederland werd vooral gezeurd over het kleine stadion. In werkelijkheid was Albanië de best denkbare eindbestemming voor het romantische avontuur van Feyenoord in Europa. Het land is sterk in ontwikkeling, al laat het socialistisch schrikbewind nog altijd sporen na. Corruptie tiert welig en achter de deuren is veel armoede, vertelde een christelijke zendingswerker mij. Hij wees op een oude, walmende stadsbus. Afgedankt door het Friese streekvervoer, maar goed genoeg voor Tirana. De pompeblêden staan er nog op.

De eerste Europese finale ooit maakte miljoenen voetbalgekke Albanezen blij en trots. Woensdag was zelfs een nationale feestdag. Nooit eerder hingen in een stad zo veel banieren en vlaggen voor één voetbalwedstrijd. Zou het Feyenoord-legioen de warme gastvrijheid van Tirana waarderen?

Feyenooord. Met drie o’s

Ik zit aan de koffie als in de hoek van het terras een groep ineens begint te zingen over Joden die aan het gas moeten. Albanezen verstaan het niet, ze lopen lachend voorbij. Op mijn telefoon lees ik dat Feyenoord-hooligans de avond ervoor de confrontatie hebben gezocht met die van AS Roma en de politie. Er is traangas ingezet. Later zie ik in het stadion vechtpartijen. Plaatsvervangende schaamte. Om de tekst op een Rotterdamse shirt in Tirana te citeren: Pleurt op.

Ik loop nog even langs mijn kiosk. De teller staat enkele uren voor de finale op 25 verkochte sjaals. Nog 375 te gaan. Dankzij de Uefa. Haar laatste jaarcijfers: recordomzet 5,7 miljard euro, winst 1,1 miljard. Deze geldmachine stuurt dus mannetjes naar Tirana om arme straatverkopers met namaaksjaals van hun brood te beroven. Iets met rechten. Pleurt op.

“Wil je mensen vertellen dat ik nog sjaals heb?”, vraagt de verkoper. U kunt zijn kiosk vinden aan de Rruga e Barrikadave, naast Bar Dörgen met zijn voortreffelijke terras. U krijgt een uniek exemplaar. Mét logo van de Uefa. En: Feyenooord. Met drie o’s.

