De tranen van ‘Miss Perfect’ Kamila Valieva waren de zoutste

Jong en naïef was ik, toen ik in 1998 op mijn eerste Winterspelen bij de finale van het kunstrijden was. Ik liet me daar in Japan meeslepen in die wonderlijke wereld tussen kunst en kitsch. De Amerikaanse Tara Lipinski excelleerde en won.

Een barbiepopje op schaatsen met glitters op haar pakje en haar gezicht. Ze was 15 jaar, 1,47 meter, 36 kilo. Daarna ging ze geld verdienen in ijsshows. Dat duurde kort. Na vele fysieke ongemakken en ingrepen moest ze stoppen. Opgebrand voor ze volwassen was.

Donderdag zag ik Kamila Valieva over het ijs gaan. Ook 15 jaar, net als mijn dochter. Kamila was ‘Miss Perfect’, de topfavoriete, het meisje dat nooit fouten maakte. Vier keer kan Kamila om haar as draaien, vele malen.

Maar ze stuntelde, struikelde en viel op haar billen. Mijn maag draaide om. De klappen maken volgens wetenschappers veel kapot in een jong lijf. Om dat vol te houden, had Kamila een verboden stof in haar lichaam gekregen. Van begeleiders, denk ik. Die bedachten een smoes: ze zei dat ze per ongeluk een pilletje van opa had binnengekregen. Zo maakten ze van Kamila ook nog een leugenaar.

Toch mocht ze schaatsen in Peking. De Russen die haar hadden moeten schorsen, wisten dat volgens de regels een ‘Protected Person’ ermee kan wegkomen. Omdat ze nog zo jong is. Cynischer dan Kamila als ‘beschermd persoon’ zien, kan bijna niet.

Wegwerpartikelen in handen van enge mensen

“Zit ik nou naar kindermishandeling te kijken?”, klonk het rechts van mij op de bank. Mijn zoon, 17. Ik mompelde dat de dwaze fixatie op medailles al tot zoveel misstanden heeft geleid. Geef mij maar kunstrijdster Lindsay van Zundert, terecht trots: achttiende!

Of Melissa Peperkamp, ook pas 17, snowboardster die louter lol had beleefd en met Achterhoeks accent dolgelukkig bleef ratelen na haar zesde plek.

Na haar dramatische kür werd Kamila ijzig ontvangen door haar coach, die haar drilde en hier plots moest ervaren dat Kamila geen robot is. Een getraumatiseerd kind dat bezweken was onder de stress van de wereldwijde affaire.

Nooit zullen we Kamila terugzien, denk ik. Spoedig zullen haar heupen iets breder zijn. Viervoudige rotaties zijn dan moeilijker. Dan komt de volgende lading jonge Russinnen, als wegwerpartikelen in handen van enge mensen. Hun omloopsnelheid kan zo hoog blijven omdat de bestuurders van het kunstrijden en ook van turnen de leeftijdsgrens nog altijd niet hebben verhoogd. Je zou dat misdadig kunnen noemen.

De Spelen van de ontroering

In de ‘kiss & cry-zone’ wachtte Kamila snikkend achter haar mondkapje op het vernederende oordeel van de jury. Haar tranen waren van een andere orde dan al die tranen die de afgelopen weken ook de huiskamer in vloeiden.

Meer dan ooit op de Spelen werd er openlijk gehuild. Als een ontlading van blijdschap, van teleurstelling of de spanning van de druk en de angst voor een positieve coronatest. Onbedaarlijk huilde Suzanne Schulting omdat haar ouders niet bij het hoogtepunt in haar leven waren. Plots gaf ze het besef dat deze sporters al weken opgesloten leven, zonder naasten.

‘Bert Maalderink faalt. Ireen Wüst houdt het droog’, twitterde de satirische site De Speld donderdag. Prompt zagen we hoe de eyeliner van Jutta Leerdam vochtig werd. ‘We zouden gek worden, of sterven, als we niet konden huilen’, schreef Guy de Maupassant.

Het waren de Spelen van de ontroering en van vooral vrouwen. En van één breekbaar meisje met de zoutste tranen. Om te janken zo triest.

Lees ook:

Lindsay van Zundert lacht, maar het zijn de tranen van Valieva die tot nadenken stemmen

Kunstrijdster Lindsay van Zundert schaatst verdienstelijk in de olympische finale, die vooral in het teken staat van de demasqué van de Russische favoriete Kamila Valiev.