De Tourbaas heeft het coronavirus. Hebben de maatregelen niet gewerkt?

1. Wat was de uitkomst van de coronatesten?

De eerste ploegen tekenden dinsdag, iets na het middaguur, in de haven van Le Château-d’Oléron het startformulier al, toen de Tourorganisatie eindelijk de resultaten bekendmaakte van de 841 covidtests die zondagavond en maandag werden afgenomen. Er waren vijf mensen in de Tourkaravaan besmet geraakt. Een technicien, een ploeglid van Team Ineos, één van Mitchelton-Scott, van Cofidis en van AG2R-La Mondiale. Zij verlieten de Tour gelijk. De uitslagen van alle 166 overgebleven renners waren negatief, waardoor zij de Tour konden voortzetten.

Tegelijkertijd kwam een opvallender bericht naar buiten: Tourbaas Christian Prudhomme was ook positief getest. Hij had geen symptomen, zo liet hij weten, maar ook hij verliet de Tourkaravaan om zeven dagen in quarantaine te gaan. Dinsdag hoopt hij weer terug te zijn, liet hij weten.

2. Hoe beleefden de renners het wachten op de uitslag?

Voor de meeste renners zorgde de test niet voor al te veel spanning. Bij Jumbo-Visma had bijvoorbeeld Robert Gesink helemaal niets gehoord over de uitslag van zijn test. Dat maakte hem niet uit, want als er iets mis was had hij vast een tweede test gehad. Ook Cees Bol had zich niet beziggehouden met mogelijke gevolgen. Zijn grootste angst was een vals-positieve test, maar in zijn geval was de test ‘gewoon’ negatief. Beide renners wilden het dinsdagochtend ook veel liever over de wind hebben, dan over de coronatest.

3. Hebben de strikte coronamaatregelen dan niet gewerkt?

De Tour de France wilde er alles aan doen om de renners en de rest van de teams af te schermen van de buitenwereld, in de zogenoemde ‘Tourbubbel’. Dat blijkt niet gelukt, nu er in de bubbel ook positieve tests zijn gemeld. Desondanks gaat de Tour door op de manier zoals het circus in Nice is begonnen. De teams worden nog steeds zo veel mogelijk gescheiden van de rest van de wereld, zowel tijdens de race als tijdens hun overnachtingen. Dat gaat niet altijd goed: journalisten stonden maandag opeens met Tadej Pogacar, de nummer twee van het klassement, in de lift.

Prudhomme zelf wilde geen deel uitmaken van de Tourbubbel, zei hij voor de start van de Tour al. Hij ontvangt veel gasten en vermeed zo contact met de renners. Afgelopen weekend had hij wel de premier van Frankrijk in de auto, Jean Castex. Die liet zich dinsdag eveneens testen.

4. Wat betekent de positieve test voor de getroffen teams?

Vier teams moesten als gevolg van de resultaten een lid van de ploeg naar huis sturen. De ploegen bestaan uit maximaal dertig personen. Het was dinsdag niet duidelijk welke teamleden de Tour moesten verlaten.

De uitslag betekent ook een ‘gele kaart’ voor de ploegen. Hebben zij binnen een week weer een positieve test, dan moet de ploeg de Tour verlaten. Op de volgende rustdag, maandag, wordt het peloton opnieuw getest. Daarom was het best slim van Ineos om zich zondagavond al te laten testen. Zo valt de volgende rustdag acht dagen na hun test, waardoor zij bij weer een nieuwe test niet naar huis hoeven.

5. Er waren veel mensen in de Pyreneeën. Is dat goed gegaan?

De afgelopen dagen was er veel kritiek op de Tourorganisatie over de hoeveelheid mensen op onder meer de top van de Peyresourde in de Pyreneeën (al waren er volgens de prefect minder dan vijfduizend mensen – de toegestane hoeveelheid voor evenementen). Veel van hen droegen geen mondkapje. Renners, onder wie Mikal Kwiatkowski en Tom Dumoulin, riepen op tot veiligheid.

De maatregelen die de Touroganisatie neemt, zijn er vooral op gericht dat de renners Parijs halen. Voor fans aan de kant van de weg geldt dat ze zelf verantwoordelijkheid moeten dragen. Op dit moment lijkt de passage over de drukbevolkte top nog geen gevolgen gehad te hebben. Maar daarover kan pas over anderhalve week echt iets worden gezegd, als mogelijk besmette mensen symptomen krijgen.

