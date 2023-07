De Tour wordt heter en heter. ‘Stukje bij beetje vermoorden we de renners’

Het is heet in de Tour de France. Alweer. De thermometer op het asfalt gaf de afgelopen dagen temperaturen van ver boven de 30 graden aan. In Issoire was het dinsdag 42 graden. In letterlijk het heetst van de strijd gingen renners over hun eigen grenzen heen. Romain Bardet moest overgeven.

De Tour de France in juli komt steeds meer onder druk te staan. De zomers worden warmer, droger, heter, en dus ook gevaarlijker voor hen die volop inspanning moeten leveren. Vorig jaar vonden in Frankrijk drie hittegolven plaats, zegt Matthieu Sorel, meteoroloog bij Météo France. Voorheen was dat één in de vijf jaar. “De Tour moet veranderen”, is dan ook zijn mening. “Als we niets doen aan klimaatverandering, is de Tour in juli ergens in de komende decennia geen optie meer.”

Asfalt met water koelen

Sorel ziet hoe de Tour vooralsnog weinig actie onderneemt op enkele belangrijke punten, laat staan op de eigen voetafdruk. De Ronde van Frankrijk is na de Spelen en het WK voetbal het meest vervuilende evenement ter wereld. “Moeten wij de renners echt op het heetst van de dag laten rijden? We hebben vorig jaar beelden gezien van hoe de organisatie het asfalt met water afkoelde. Is dit een leefbaar Tourmodel, met de droogte die er is en nog gaat komen?”

Sportarts Laurens Kappelle van Team DSM Firmenich, dat een eigen zonnebrand heeft ontwikkeld, denkt niet dat fietsen in de Franse zomer gevaarlijk is voor de renners. “Ze worden goed gemonitord. Dat is echt wel een verschil met bijvoorbeeld iemand die voor het eerst een marathon loopt. Wij bouwen heel veel veiligheidsmechanismen in om die gasten een grens op te laten zoeken.”

Wel worden de prestaties van de renners belemmerd door de hitte, zegt Kappelle. “Er wordt een rem gezet op de hoeveelheid kracht en vermogen die je lichaam nog wil dat jij levert. Dat is een veiligheidssysteem.” Daarom zorgt de ploeg voor genoeg koelmomenten. Kappelle: “Langs de weg staan mensen met ijszakjes en er zijn bidons met koelwater dat ze over zich heen kunnen gooien. Wat heel belangrijk is, is dat ze alles wat ze uitzweten ook weer aanvullen. Ze gaan niet letterlijk over de kook.”

Tour verplaatsen naar een ander seizoen

Vorig jaar werd in de Tour het hitteprotocol ingezet: teams mochten langer bevoorraden. Maar het was relatief klein bier en geen oplossing voor het grote probleem. Er kan veel meer worden gedaan.

Sorel, die geen banden heeft met ook maar iemand in de wielersport, pleit voor rigoureuze maatregelen. “De belangrijkste is: verplaats de Ronde van Frankrijk naar een ander seizoen. Dan kunnen de renners in de zomer in de schaduw zitten en zichzelf goed koelen. Want ik zeg het altijd: het extreme van nu is het gemiddelde over een x-aantal jaar.”

Na de finish met een zonnesteek ingestort

De renners rijden vooralsnog ‘gewoon’ door. Soms gaat het mis. Alexis Vuillermoz reed vorig jaar in meer dan 40 graden de negende etappe naar Châtel, maar stortte in na de finish. Hij had een zonnesteek en moest zelfs worden geopereerd na een infectie onder zijn huid. Acht dagen lang moest hij met antibiotica in een ziekenhuis blijven.

Vuillermoz, dit jaar niet in de Tour, is kritisch op het systeem waarin renners bijna wordt aangeleerd om maar door en door te gaan, óók op momenten die gevaarlijk zijn – bijvoorbeeld dus in de hitte. “Het is cultureel bepaald. Jong en laat wordt ons geleerd om te vechten, en vaak pushen de teams ons ook om niet op te geven. Het wordt dan een reflex om te vechten, op de automatische piloot, ook al hebben we uiteindelijk niet meer echt de controle. Op deze momenten denken we niet na.”

Heftige bosbranden nabij het parcours

De Tour de France-organisatie wil vooralsnog niet nadenken over een andere opzet. De Ronde van Frankrijk is een sportief feest dat bij de zomervakantie hoort. Maar als dat het adagium blijft, dan kan de Tour een wedstrijd in barre omstandigheden worden, verwacht Sorel. “We zien dat de gebieden waar de Tour vaak komt, de Pyreneeën, de Alpen en het Centraal Massief, sneller opwarmen dan andere delen van Frankrijk. En rond de Middellandse Zee valt steeds minder regen.”

Wat de gevolgen kunnen zijn voor Frankrijk in juli was vorige week vrijdag te zien, toen de Tour richting Bordeaux reed. In Landiras, in de Gironde en tien kilometer van het parcours af, vond een van de heftigste bosbranden van de laatste jaren plaats. Waar ooit bossen stonden, reikt het zicht nu tot aan de horizon. In het midden van die vuurzee stond een crêperie, die nu totaal ontoegankelijk is. In het zwembad staat nog een laagje water, maar alle houten balken van het dak zijn totaal vermolmd.

Brandweerlieden in de karavaan

Er waren duizenden brandweerlieden nodig om het vuur in de Gironde te blussen. Enkelen van hen rijden nu mee in de Tour de France. In de karavaan om precies te zijn. Met vijf auto’s rijden ze het parcours over, in de grote fandorpen staat een bus. Ze hopen op extra vrijwilligers. “Er is een structureel tekort van tienduizend mensen”, zegt Eric Brocardi, directeur communicatie van de sapeurs-pompiers in de Tour.

Voor Brocardi is een verplaatsing van de Tour niet aan de orde. “Het is voor ons een mogelijkheid om ons te laten zien en aandacht te vragen voor de grote kwesties van nu.” Vooralsnog heeft de Tour tweehonderd nieuwe vrijwilligers opgeleverd.

Vuillermoz hoopt dat er goed over maatregelen voor renners wordt nagedacht. Het gevaar is immers dat het almaar blijven doorrijden uiteindelijk renners gaat opbreken. “Ik heb het nu wel over extreme temperaturen, rond of boven de veertig graden. Dan moet er worden ingegrepen. Stukje bij beetje vermoorden we anders de renners omdat we ze elke keer beschadigen. Op een gegeven moment zal het aantal renners afnemen en zal deze sport niet meer dezelfde zijn.”

