De Tour wordt een door Frankrijk crossende bubbel

De bubbel, ofwel een bulle in het Frans. Dat is het magische woord voor de verregaande maatregelen waarmee de Tourorganisatie het coronavirus buiten het peloton wil houden. Als een hermetisch afgesloten gemeenschap toert het peloton vanaf zaterdag drie weken lang in een bubbel door Frankrijk, dwars door oranje en gele gebieden. Met maar één doel: het peloton moet Parijs halen.

De verscherpte maatregelen gelden namelijk exclusief voor de renners en de begeleiding in de 22 ploegen. Per team mogen maar dertig mensen in de ‘teambubbel’. Alle 22 teambubbels samen vormen de pelotonbubbel. Het komt vooral neer op afstand houden, met een simpel basisprincipe: renners komen bij niemand dicht in de buurt.

Ook pers en familie op afstand

Bij de start, de finish en de hotels zijn weliswaar speciale fanzones ingericht, maar de renners blijven achter grote hekken voor het grote publiek onbereikbaar. Selfies zijn uit den boze, er kan hoogstens wat naar elkaar worden gezwaaid. Langs het parcours is wel ruimte om dichtbij te komen, al wordt op sommige bergen slechts een beperkt aantal fans toegelaten. De pers wordt alleen op twee meter afstand toegesproken in een daartoe uitgeruste mixed zone. Zelfs familieleden van de renners zijn niet welkom.

De meeste teams hebben zelf al meerdere weken maatregelen ingesteld (zo verbleef Jumbo-Visma wekenlang in Tignes). Bovendien zijn zij elke zondag getest en moeten zij ook vandaag nog langs de speciale Covid-19-Tourarts. Veel zorgen zijn er daarom niet, ook niet nu Nice volgens Buitenlandse Zaken ‘code oranje’ is. Jumbo-Visma vindt de (eigen) genomen maatregelen zo robuust, dat de woordvoerder sprak van een ‘locatie-onafhankelijke’ ploeg.

Doorgeprikte zeepbel

De grote vraag is wat er gebeurt als er ondanks de maatregelen toch iemand in het peloton besmet raakt met het coronavirus. De organisatie, de Amaury Sport Organisation (ASO) stuurde daarover vorige week een streng protocol naar de renners. Is er binnen de ploeg één besmetting? Dan wordt alleen die renner of begeleider uit koers gehaald. Bij twee positieve gevallen binnen een week (of als twee mensen binnen de ploeg symptomen hebben) wordt een ploeg uit de Tour gezet. Het is aan de ploegdokter om te bepalen hoe ernstig de symptomen zijn.

De bestaande maatregelen zijn vooral bedoeld voor start- en finishlocaties. Hoe alles precies in zijn werk gaat tijdens de wedstrijd, weet nog niemand. In het Critérium du Dauphiné vorige week werd geoefend met de maatregelen, maar kreeg de ASO na afloop wel een brief met aanbevelingen vanuit de Team Sunweb-bubbel. Een van de zorgen: er stonden nog wel erg veel toeschouwers zonder mondkapje langs het parcours. En dan is er toch risico op een doorgeprikte zeepbel, in plaats van een goed werkende bulle.

