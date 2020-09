Nice stond op rood, toen vorige week de Tour de France van start ging aan de Middellandse Zee. Rood omdat het aantal coronabesmettingen daar snel toenam. Het was de vraag of de Tour Parijs zou halen. Maar de Tour verliet Nice en het coronavirus bleef achter, zo blijkt na een week in de Tour.

In ieder geval in de berichtgeving. Corona is amper een onderwerp meer nu de Tour in gebieden komt waar het grootste gevaar geweken lijkt. “Hier is iedereen alleen voor het wielrennen”, zei de persman van de organisatie donderdag op de top van de afgelegen Mont Aigoual. “Ze zijn hier niet voor het andere nieuws.”

Ook vanuit de ploegen is geen nieuws meer gemeld. Nog voor de Tour begon, werd een besmetting vastgesteld in het team van Lotto-Soudal. Daarna bleef het stil vanuit het peloton. Dat is niet heel vreemd, omdat maandag pas een nieuwe testronde wordt gehouden. Tussentijds waren de teamdoktoren verantwoordelijk voor de gezondheid van de renners. Bij de officiële Tourartsen is het ‘drukker dan normaal’, omdat elke dag door de ploegen gezondheidsformulieren moeten worden ingevuld.

Kou in de lucht

De renners hebben vrijwel geen contact met anderen buiten hun eigen team of het peloton. Afstand houden is aan de andere kant onmogelijk voor fans en vooral journalisten. Daarom is er een rotsvast vertrouwen in het mondkapje. Dat is verplicht langs de route, maar inmiddels ook overal waar de Tour ‘binnen’ is, zoals de perszaal. Wie er een draagt, is veilig en kan ook dichter dan een meter van iemand anders af staan, zo stelde zelfs de burgemeester van Sisteron, woensdag en donderdag start- en finishplaats.

Hoe langer de Tour duurt, hoe meer gemakzucht het overneemt van voorzichtigheid. Op Mont Aigoual was donderdag relatief weinig publiek. Net zoals er bijna niemand was geweest in het skidorp Orcière-Merlette dinsdag, waar de kou al in de lucht zat. Op die aankomsten bergop ‘kon het virus niet zijn’, zo klonk het lachend in de Tourkaravaan.

Toch nam het aantal toeschouwers zonder mondkapje de afgelopen dagen wel toe. Tom Dumoulin had er veel gezien op weg naar Mont Aigoual. Hij vond het ‘echt niet goed’, zei hij na afloop.“Als ik de virologen moet geloven is de kans op besmetting tijdens een wielerkoers nihil, maar dat betekent niet dat het dan veilig is. Een toeschouwer hoeft het maar te hebben en flink te hoesten ...”

Meer vertrouwen

De Tour bevindt zich vandaag weer in een risicogebied. Maandag worden de renners opnieuw getest. Een belangrijke dag, omdat dan duidelijk wordt of de Tour wel of niet een tweede week in mag. Door het laconieke omgaan met de regels en de grootte van de Tourkaravaan lijkt het onvermijdelijk dat er coronagevallen zullen zijn. Zeker omdat de bubbel nooit helemaal gesloten is gebleven. Donderdag konden journalisten eenvoudig door de paddock heen lopen, een gebied dat normaal gesproken ten strengste verboden is.

De renners houden zich ondertussen wel aan hun protocollen. Na de finish worden steevast mondkapjes uitgedeeld door de verzorgers, zeker voor hen die interviews moeten geven. Robert Gesink was afgelopen week minder bezorgd over corona toen hij zich meldde bij de pers, op ruime afstand omdat hij toevallig die keer geen mondkapje op had. “Volgens mij gaat het wel redelijk, met alle maatregelen. Ik heb meer vertrouwen dat we in Parijs aankomen. Maar hoor mij, voor je het weet, zit ik er morgen helemaal naast.”

Lees ook:

De vlag valt en corona lijkt vergeten in de Tour, de koers overheerst

Het eerste weekend in Nice bracht iets van duidelijkheid omtrent de nieuwe regels. Het ging soms over gezondheid, maar uiteindelijk overheerste de koers.