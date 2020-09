De Tour moet in coronatijd de lokale middenstand redden

De grote gele trui van vijf bij vijf meter, opgehangen aan een muur van een oude stadstoren in Sisteron, was bij het gemeentebestuur van de stad de afgelopen maanden regelmatig een agendapunt. Was dat kunstwerk in de vorm van een trui misschien niet een te uitbundige versiering, in een periode vol onzekerheid? Nee, zo luidde het oordeel. Gekozen werd om de Tour de France te verwelkomen op dezelfde manier als ze dat in juli zouden hebben gedaan.

Burgemeester Daniel Spagnou vertelt de anekdote over de grote gele trui maandagochtend in het gemeentehuis van Sisteron, met uitzicht op de citadel die hoog boven het landschap uittorent. Hij heeft net een mondkapje omgefriemeld. Helemaal soepel gaat het niet. “Sorry, ik ben al 37 jaar burgemeester, maar dit hoefde nooit.”

Spagnou is burgemeester van een kleine Franse stad waar rond een uitgestelde Tour de France-aankomst economische belangen en hygiënemaatregelen om voorrang strijden. Maandag kwam de Tour er voor het eerst in de geschiedenis aan voor de finish, dinsdag begint de vierde etappe in de binnenstad. Overal hangen gekleurde vlaggen, ‘bienvenue’ staat in gele letters op de muren van de citadel.

Een Touretappe organiseren na de Franse vakantie en in een coronatijd kostte weken aan extra voorbereiding. Dat werd gedaan, want de Tour is nu eenmaal ‘het belangrijkste evenement ter wereld’. Juist voor een Franse stad is het binnenhalen van de Tour enorm belangrijk. Spagnou: “Een aankomst in de Tour de France levert nu wat op, en nog drie jaar lang toeristen vanwege de minuten aan televisietijd.”

Dat kost ook wat: alleen al om een aankomst te mogen krijgen moest al 200.000 euro worden betaald, voor de helft bekostigd door de stad. Spagnou: “In april waren we erg teleurgesteld toen de Tour afgelast leek te worden. Daarna kreeg ik een telefoontje van Tourbaas Prudhomme.

Eerste schooldag

Of het ook in september kon in Sisteron. Dat was organisatorisch geen probleem. We hebben de eerste schooldag verplaatst naar donderdag, terwijl dat voor de rest van het land dinsdag is. Mooi toch, kunnen ook de 650 kinderen hier naar de Tour kijken.”

En dat ondanks het gegeven dat Sisteron zeker niet aan het coronavirus is ontsnapt. Een 91-jarige vrouw, die er net was komen wonen, overleed in maart als eerste inwoner. Inmiddels is de situatie verslechterd. In juli raakte een tweejarig meisje besmet en als gevolg daarvan is ook Sisteron nu een ‘cluster-stad’. Wie spontaan ernstig ziek wordt, kan bovendien ‘s nachts niet naar het ziekenhuis, want dat is tijdelijk gesloten nadat het personeel oververmoeid thuis bleef.

Dat klinkt fors, zo zegt Spagnou, maar aan de andere kant valt het ook weer mee. Er zijn volgens hem genoeg maatregelen genomen. De stad distribueerde gratis vijfduizend mondkapjes, wasbaar en zo dertig keer bruikbaar. Angst voor een mensenmassa heeft hij niet. “Of het dringen wordt bij de finish? We waarschuwen al een maand, maar ik denk dat met een mondkapje op het wel goed komt.”

Spagnou hoopt dat de Tour juist voor de ‘broodnodige zuurstof’ zorgt, vooral op economisch vlak, ook al houdt hij rekening met minder bezoekers dan in juli. Hij verwijst naar het ‘Maison de la presse’ voor verdere informatie. Daar, in het oude centrum van de stad en vlakbij de plek waar Napoléon enkele uren verbleef tijdens zijn tocht van Elba naar Parijs in 1815, heeft Nicolas Laugier net zijn laatste L’Équipe verkocht.

Het wereldje is klein in Sisteron, vertelt de eigenaar van het Tabac-zaakje en tegelijkertijd voorzitter van de Apacs, de organisatie van winkeliers in het stadje. Er wonen achtduizend mensen, een aantal dat vanwege alle Tourbezoekers maandag naar bijna twaalfduizend groeide. “Het sociale contact is groot. Neem alleen al de Apacs. De vice-voorzitter is de slager, en die heeft zijn winkel hier direct tegenover.”

Volle hotels

Door corona kregen de winkeliers maanden geen inkomen. Volgens Laugier is de komst van de Tour nodig om het seizoen te redden. “Er kwamen weinig toeristen, de winkels moesten gedwongen dicht. Maar nu zitten de hotels tot veertig kilometer in de omgeving vol. Met een goede tweedaagse nu, komen we weer dicht bij de 100 procent verwachte omzet uit.”

Vandaag start de Tour ook in Sisteron. Het wordt hoe dan ook een ingetogen evenement. Dat was al zeker toen het grote ‘Fête du Tour’ in juni werd afgelast. Laugier, nadat hij weer een aansteker heeft verkocht: “De kosten van dat evenement, zo’n dertigduizend euro, zijn inmiddels gebruikt om onze winkeliers in stand te houden. Zo komt er toch nog iets goeds uit de Covid-tijd.”

Bovendien heeft hij een goede middag, want zowel Laugier als burgemeester Spagnou gingen ‘natuurlijk’ even kijken bij de finish. Ook al werd inwoners gevraagd zoveel mogelijk weg te blijven. Laugier: “Maar ik ben er wel zo kort als mogelijk.”

