De Tour is te groot om nog te stoppen

Nicolas Mariotti had het donderdagavond goed voor elkaar, dacht hij. Met een flinke fles water had de 41-jarige Maralpin zich in een kleine zijstraat in het centrum van Nice in een dusdanig goede positie gemanoeuvreerd, dat hij bij de ploegenpresentatie van de Tour de France zijn grote idool Thibaut Pinot al zwaaiend succes kon wensen. Het was een goede, rustige plek, zegt hij, tot drie agenten de straat kwamen afzetten. “Toen moesten we de straat uit. Je kon niet bij de renners komen.”

De sport die pretendeert van het volk te zijn

De situatie van Mariotti is exemplarisch voor fietsfans in Nice dezer dagen. De Tour de France gaat er van start onder grote druk, zeker nu het coronavirus in Nice opleeft en de Franse overheid voor de Rivièra code rood heeft afgegeven. En hoe meer coronagevallen worden gemeld, hoe verder de sport die pretendeert van het volk te zijn zich juist probeert te verwijderen van diezelfde mensen.

Nice ligt in het gebied waar het aantal coronagevallen de afgelopen weken snel stijgt, met inmiddels zo’n honderd gevallen per honderdduizend inwoners. De afgelopen week zijn zeventig mensen in een ziekenhuis opgenomen. Er zijn twaalf ‘clusters’ bekend. De Tour is het wereldvreemde circus dat zich daar middenin onaantastbaar probeert te maken. Mariotti merkte de gevolgen in de kleine zijstraat, maar ook andere fans konden bijna niets zien van de renners. Door de hele stad verhinderden hoge zwarte hekken de doorkijk naar het parcours.

Beeld Louman & Friso

Streven naar maximale veiligheid

Het wordt een Tour op televisie, hoopt zelfs de burgemeester van Nice, Christian Etrosi. Hij riep inwoners op dit weekend niet te komen kijken. Tijdens de ploegenpresentatie zwaaiden de renners op het podium naar duizend in plaats van 1750 toeschouwers. Bij start en finish komen dit weekend slechts twee kleine tribunes, bedoeld voor inwoners van Nice. Etrosi zei te streven naar maximale veiligheid, achter ‘quasi-gesloten deuren’. “We moeten geen enkele fout maken”, zei hij op een persconferentie. “We hebben ons op deze situatie voorbereid, en daarom worden we niet verrast door de situatie.”

Toch vinden sommige politici dat niet ver genoeg gaan. Juliette Chesnel-Le Roux, gekozen voor de Groenen, riep op de Tour af te blazen. “Het gaat niet alleen om Nice, maar dit hele circus gaat het hele land door”, zegt ze telefonisch. “Willen we dat op ons geweten hebben? Wij hebben het geprobeerd, maar de Tour is te groot om nog te stoppen.”

Veel gezichten zonder verplicht mondmasker op het strand

Daar komt bij dat in het zonnige Nice een gevoel van urgentie rond het virus ontbreekt. In principe is Nice dezer dagen een stad achter een masker, want in elke straat en zelfs op de fiets is een mondmasker verplicht, met een boete van 35 euro voor onwilligen. Maar op het witte grindstrand langs de beroemde Promenade des Anglais wordt volop met ontbloot gezicht gezond. Met 28 graden is het nu eenmaal goed toeven op het strand.

De cultuur van de Rivièra zit in de mensen, en dat krijg je er niet uit, zegt Remi Clermont, eigenaar van Café du Cycliste, een goedbezochte fietshub in de haven (en online een goed verkocht kledingmerk), terwijl hij gedachteloos met een espressokopje speelt. “De mensen hier hebben dat vakantiegevoel dat toeristen alleen twee weken in de zomer ervaren. Het is lekker weer, je kan elke dag fietsen. Dat maakt mensen wel onverschillig.”

Over de vroegere trainingscol van Lance Armstrong

Normaal gesproken zou rond de Tourstart bij het café van Clermont elke dag een groep van zo’n veertig fietsers vertrekken voor een route over ‘beroemde’ klimmen rond Nice, zoals de Col d’Eze en de Madone, ooit de trainingscol van Lance Armstrong. Maar door alle activiteiten ging een streep. “Het voelt niet goed om dat te doen. En eigenlijk is het heel gek dat de Tour wel start. Weet je wat de redenatie was? Activiteiten met veel deelnemers zijn verboden. Maar aan de Tour doen maar 174 renners mee. Daarom is het klein genoeg.”

Zaterdag rijden die 174 renners hun eerste etappe in Nice. Drieduizend journalisten en stafleden volgen de wedstrijd. Nice wordt hoe dan ook drukbevolkt bij een Tourstart in een vreemde situatie.

Mariotti vindt wel dat de Tour door moet gaan, ook al heeft hij Pinot niet kunnen aanmoedigen. “Ik denk dat juist de Tour de mensen in Frankrijk iets van opluchting geeft. Dat zij deze drie weken fietsen, maakt mijn leven iets makkelijker.”

Lees ook:

De Tour wordt een door Frankrijk crossende bubbel

De Tour start in Nice, waar het aantal coronabesmettingen oploopt. Maar volgens de organisatie is dat geen probleem. In de ‘bulle’ is iedereen gezond, hopelijk.