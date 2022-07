De Tour en het gevaar, Campert had het ook hypocriet geklets gevonden

Het was niet alleen om het ongekleurd namiddaglicht buiten te sluiten, precies gericht op mijn televisie, dat ik mijn gordijnen dicht deed. De buren hoefden niet te zien dat ik weer op de bank lag. Remco Campert zaliger keek zo ook altijd naar de Tour maar hij had van schaamte geen last. De Tour was een excuus voor uren zalig nietsdoen, met snorrende poes aan zijn zijde, kijkend naar lieflijke landschappen en klein menselijk leed.

De Tour wekte bij Campert een vakantiegevoel op, schreef hij. In zijn gedicht ‘Tour de France’ gaat het over zijn zomermiddagen voor de televisie. Dat hij – ‘ietwat bijziende’ – met de toneelkijker van oudtante Lucie er met zijn neus bovenop zit als een renner ‘met vreeswekkende snelheid’ de bocht uitvliegt: ‘(ik) duik met hem mee over een muurtje heen / de rotsige diepte tegemoet / en beleef mijn eigen salto mortale’.

Ik had geen toneelkijker bij de hand toen ik deze week de Oostenrijker Michael Gogl een salto mortale zag maken op de genadeloze kasseien. Hij brak een sleutelbeen en een bekken. In een tuinstoel langs de route duwde Primoz Roglic zijn schouder zelf terug in de kom. David Oss brak een halswervel. Het was chaos. Iemand sprak van een slagveld. Als toetje slikte Taco van den Hoorn met een dikke laag zand op zijn tanden een bitter verlies weg. Zijn zwartbestofte gelaat paste bij het finishdorp, een oud mijnwerkersoord.

Natuurlijk kwam er kritiek. Veel renners vonden het waanzin, en hun volgers ook, om het Tourpeloton over eeuwenoude boerenlandwegen te jagen. Het zijn de rituele zomerse debatjes. Ze zijn als moties in de Tweede Kamer: even ophef, daarna hoor je er niemand meer over en verandert er niks.

Gelukkig maar. Het is hypocriet geklets als je schande spreekt van kasseien in de Tour. Ongeveer sinds 1903 weten de renners dat de Tour niet om hen draait, maar om het verkopen van een product. Vijf bergen op een dag, dokkeren over hotseknotsekeien uit de tijd van Napoleon, afdalingen met 90 per uur, in veertig graden, of hondenweer; de Tour is bewuste waanzin.

Campert was gefascineerd door de wrede schoonheid ervan, vermoed ik. Wellicht sloot hij soms zijn ogen en luisterde hij naar de raadselachtige poëzie die de Tour opwekt. Zeker op de Belgische tv. “Voorbij de mesthoop. Einde van de strook lonkt.” “Als je het zelf wilt doen, ga je deze dag meenemen naar de volgende dagen.” “Ai ai ai, tussen de patatten!” “Hoe katholiek is dit spel?, vraag ik mij af”

Dat anderen voor jou het gevaar trotseren waar je zelf te laf voor bent, geeft troost. Ik denk dat Campert het wel snapte dat ze vroeger praktisch allemaal uit de verboden pot snoepten, en elkaar een loer probeerden te draaien. Ook dat fenomeen lijkt wel uitgestorven. Gelukkig is er dus nog de directie van de Tour die de romantiek koestert en de renners het lot laat tarten en hen namens ons langs de randen van de afgrond laat scheren.

Zonder vliegschaamte reis ik komende week vanaf de bank mee naar de Alpen. Met vreeswekkende snelheid zullen ze in afdalingen het leven verachten. Ik heb inmiddels een verrekijker geleend van een vriend, een vogelaar. Met gordijnen dicht ga ik Camperts advies opvolgen: ‘vooral bij een afdaling in de Alpen raad ik iedereen aan om de Tour met een toneelkijker te volgen, liefst een geërfde. / je ziet zoveel meer.’