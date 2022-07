De Tour deelt fietssterren uit voor dorpen die zich inzetten voor de fietsveiligheid

Het bordje is klein, en vooral zichtbaar voor zij die weten dat het er is. Wie het plaatsnaambord Saint-Chaffrey passeert via de D234, ziet een nieuw plakkaat onder de naam van het Franse dorpje. Saint-Chaffrey, ‘ville à vélo’, twee sterren.

Sinds twee jaar deelt Tourorganisatie ASO een speciaal label uit voor start- en finishplekken die zich daadwerkelijk inzetten om de fietsmobiliteit in hun stad of regio te verbeteren. Naar gelang de plannen krijgen ze een, twee, drie of vier fietsen ‘toegekend’. Het is vergelijkbaar met een wellicht meer bekend bord van een ‘ville fleurie’, een wedstrijd waar men wordt aangemoedigd om in natuur te investeren.

Saint-Chaffrey, gelegen niet ver naast Briancon, is een tweesterren ‘ville fleurie’ en sinds dit jaar ook een tweesterren ‘ville à vélo’. Boven het dorp (in de hele gemeenschap wonen 1500 mensen) torent de Col de Granon uit, daar waar de Tour woensdag finisht. “We zijn een plek in het hart van de giganten”, zegt Stéphanie Pègues, die voor Saint-Chaffrey verantwoordelijk was voor het fietsplan.

Fietsveiligheid en -mobiliteit

Om een label te krijgen, moet er duidelijk beleid zijn om de fietsveiligheid en -mobiliteit te verbeteren. Inmiddels zijn 108 dorpen en steden ‘geëerd’. Een daarvan is Rotterdam: vier sterren.

Door het hele land wordt geprobeerd de fietser van de lange N-wegen af te houden met af en toe een rotonde, maar vooral geen ontsnappingsmogelijkheid als een langsrazende vrachtwagen zich niet houdt aan de borden ‘je dépasse 1,5m’ die langs de weg staan (“ik passeer op anderhalve meter”).

De Tour passeert veel dorpen, maar slechts enkele krijgen het label ‘ville à vélo’. Beeld AP

In Frankrijk wordt het fietsplan van bovenaf gestimuleerd, dat wil zeggen vanuit het ministerie van ecologie. Met dat ‘plan vélo’, dat inmiddels vier jaar loopt, hoopt de regering het aantal reisbewegingen per fiets van 3 procent op te krikken naar 9 procent in 2024. Olivier Schneider, voorzitter van de FUB (of zoals hij zegt: de ‘Franse fietsersbond’), zegt dat heel Frankrijk om die reden ‘in beweging’ is. “Soms lijkt dat niet zo, maar op veel plekken zul je zien dat over drie tot vier jaar het fietsnetwerk flink is verbeterd.”

In Saint-Chaffrey is onder meer een pumptrack (een bochtig circuit met heuveltjes, red.) en een fietspark gerealiseerd, aldus Pègues. Ook zijn er drie dagen in het jaar waarop elk kind dat naar school gaat dat onder politiebegeleiding op de fiets doet. En er wordt gewerkt aan ‘zachte wegen’, ofwel fietspaden waar geen gemotoriseerd verkeer kan rijden.

Doel voor de toekomst

Een label als ‘ville à vélo’ zorgt voor erkenning en energie, zegt Pègues. “Dat we die sterren wilden, is als een ‘motor’ en geeft een doel voor de toekomst. Want wij willen wel drie of vier sterren, en dat kan nog niet omdat wij beleidsmatig nog niet ver genoeg zijn.”

Olivier Schneider zegt dat vooruitgang in beleid de belangrijkste reden is om ‘fietssterren’ toe te kennen. Hij zat in de jury die de ingestuurde plannen bekeek. “Veel steden worden waarschijnlijk nooit Amsterdam, Utrecht of Rotterdam, maar wij kijken naar het proces. Zit er verbetering in?”

Dat de organisatie van het grootste fietsevenement ter wereld meedenkt om Frankrijk als fietsland voor de ‘normale’ fietser te verbeteren, zorgt ervoor dat ‘het imago van fietsbeleid verandert’, zegt Schneider. “Het zal Frankrijk niet revolutionair veranderen, maar op deze manier interesseren ze wel steden die niet veel hebben met fietsbeleid.”

Barometer voor fietsvriendelijkheid

In Saint-Chaffrey moet de grote klapper een speciaal fietspad langs het water worden, dertig kilometer lang door de hele vallei langs het riviertje de Guisane. Dan komt er mogelijk ook verbetering voor ‘buurman’ Briancon, waar de fietssituatie volgens de ‘barometer des villes cyclables’ (barometer voor fietsvriendelijke dorpen) vorig jaar het keurmerk F kreeg van de inwoners, ‘défavorable’ (ongunstig). Pègues: “Het plan is er, maar we lopen tegen grenzen aan, en tegen bijvoorbeeld boeren die hun land aan het water niet kwijt willen.”

Als de Tour langskomt, wordt het bord razendsnel voorbij gereden. Maar mogelijk zorgt het beleid er nu voor dat later jonge renners uit het dorp veilig hebben kunnen trainen. Dat is een mooi doel. Schneider: “Het lijkt misschien niet zo, maar ook de Fransen houden van de fiets. Uit enquêtes blijkt dat driekwart van de bevolking op de fiets zou gaan, als dat mogelijk is en veilig kan.”

