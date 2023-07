De Tour de France is weer ongenadig voor Fabio Jakobsen: ‘Het is beter voor me om te stoppen’

Dat besluit heeft hij samen met zijn ploeg Soudal Quick-Step genomen voorafgaand aan de twaalfde etappe van de Ronde van Frankrijk.

“Vanwege mijn crash in de vierde etappe heb ik na overleg met het team besloten dat het beter voor me is om mijn Tour de France-reis hier te stoppen. Op dit moment lijkt het voor mij onmogelijk om naar Parijs te gaan, aangezien ik niet aan het herstellen ben en mijn lichaam niet geneest van de crash”, aldus Jakobsen.

Jakobsen zegt dat hij verdrietig is om de Tour te verlaten. “Ik had grote doelen voor deze race en wilde op mijn best zijn met het team. Ik zal nu wat tijd nemen om te herstellen en mijn hoofd leeg te maken en hopelijk later dit seizoen weer op mijn best zijn.”

‘Een sprinter is soms als een kameleon’

Een sprinter is soms als een kameleon, had Tom Steels woensdag in de teambus gezegd bij de bespreking voorafgaand aan de elfde etappe in de Tour. Per dag kan die van gedaante veranderen. De ene dag in de puree, de andere dag op de toppen van zijn kunnen. De ploegleider van Soudal Quick-Step hoopte Fabio Jakobsen met die peptalk nog te motiveren. Dat heeft niet mogen baten.

Een paar uur later reed Jakobsen achteraan in de groep die uiteindelijk in Moulins om de zege sprintte. Hij eindigde als zestiende, terwijl hij voor zich de kans op de etappezege weer zag vervliegen. Ontgoocheld reed hij naar de teambus. De Tour de France is ongenadig, ook dit jaar weer voor Jakobsen.

Twijfel is gevaarlijk

Na een val in etappe vier is Jakobsen voor het tweede jaar op rij veroordeeld tot het rijden in de achterhoede. Hij kon het vrijdag in Bordeaux nog relativeren door een vergelijk te maken met de periode net na zijn val in 2020, toen hij in Polen dagen op de IC lag. Maar door de ene klap na de andere klap is ook deze Tour voor hem te veel aan het worden. Hij wil niet opgeven, maar weet dat er een loodzwaar vierluik aankomt, met onder meer twee keer finish bergop.

Dinsdag in de zware heuveletappe had hij ook geleden, vertelde hij toen na de finish. Hij ging twijfelen ‘aan alles’, ook of hij wel ‘Tourwaardig’ was. En twijfel is voor een sprinter uiterst gevaarlijk. Daarom ook was hij van plan geweest om in Bordeaux mee te sprinten, ook al voelde hij zich niet goed genoeg. Anders was hij bang geworden, zei hij. Dat wilde hij vermijden.

Woensdag gloorde er toch licht. Ploegleider Steels had het idee dat zijn sprinter wel weer was hersteld, maar dat hij de laatste explosieve sprintjes miste. Toch ging de ploeg proberen hem naar voren te brengen. De hele dag reed Quick-Step in slagorde vooraan. Maar precies dat explosieve brak Jakobsen woensdag op. In Moulins moest hij wederom toekijken in de laatste meters.

De Champs-Élysées halen

Steels merkte de ontgoocheling bij Jakobsen. “Fabio weet dat hij veel en veel beter kan dan hij nu laat zien. Vandaag was een uitgelezen kans, maar hij had niet de benen. Normaal vindt hij zijn weg wel en kan hij opschuiven, maar hij moest blijven zitten waar hij zat. Hij moest het ondergaan.’’

Voor hem reed de man die al vier keer won: Jasper Philipsen, die dit keer in de laatste meters de zwaar teleurgestelde Dylan Groenewegen versloeg. Waar Jakobsen de sprints ondergaat, controleert de Belg ze, dit keer zelfs zonder de wat zieke Mathieu van der Poel. “Als je in goede conditie bent, kan je de sprint goed analyseren”, zei Philipsen, met inmiddels aan zelfvertrouwen geen gebrek. Hij verteert de bergetappes bovendien goed. “Als je met plezier de bergen overgaat, is het een stuk makkelijker.”

Het gaf het grote verschil met Jakobsen in één keer aan. De volgende sprintkans is waarschijnlijk pas diep in de derde week, en mogelijk pas in Parijs. Philipsen gaat de Champs-Élysées zeker halen.

