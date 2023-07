De Tour de France Femmes is niet meer weg te denken

Voor sommige rensters voelt de Tour de France Femmes onwerkelijk. Het kippenvel staat ze zichtbaar op beide armen wanneer het publiek op Place de Jaude, het plein in het centrum van Clermont-Ferrand, luid en uitvoerig applaudisseert voor de deelneemsters die onder een paar linten met gele, groene en roodwitte vlaggetjes plaatsnemen voor het startsein.

Drie vrouwen op de tweede startrij, uitkomend voor de bescheiden Duitse ploeg Ceratizit-WNT, staan schouder aan schouder. Beurtelings knijpen ze elkaar met de hand even in de nek. Alsof ze de ander op de unieke gebeurtenis wijzen: dit gebeurt echt, al deze mensen komen voor ons. De Franse Cedrine Kerbaol, Luxemburgse Nina Berton en Italiaanse Arianne Fidanza rijden hun eerste Tour en kunnen slechts hopen op een tweede deelname in de toekomst.

Vliegende start

De belangstelling, van publiek en media, is bij de tweede editie van de ronde die dertien jaar op de kalender ontbrak onverminderd groot. Vorig jaar kreeg deze Tour voor vrouwen nog een vliegende start door op dezelfde dag als de mannen over de Champs-Elysées te rijden, dit jaar opereren ze zelfstandig zonder hulp van gelukkige omstandigheden.

In Clermont-Ferrand bewijst de Tour de France Femmes dat de ronde zonder de mannen uitstekend op eigen benen kan staan. Een blijvertje, als apotheose van de zomer. Ook de bevolking in de Auvergne is blijkbaar na drie weken Tour de France en de doorkomst van de mannen in de regio niet verzadigd. Massaal komen ze vanuit smalle stegen en straten naar start en finish gelopen.

Voor Annemiek van Vleuten (40), die achter ritwinnaar Lotte Kopecky (27) als dertiende over de streep kwam, is de opkomst groter dan verwacht. Anna van der Breggen, voormalig wereldkampioen en huidig ploegleider van SD Worx, merkt al maanden dat ze minder vaak hoeft uit te leggen dat ook vrouwen een Tour de France rijden.

Jagen op selfies en handtekeningen

Lucinda Brand (34) trekt de vergelijking met veldritten en de belangrijkste voorjaarsklassiekers wanneer Vlaanderen op zijn kop staat. “Het is fantastisch dat de Tour ook na de eerste keer zo groot blijft. Door deze wedstrijd groeit onze sport. Dat hebben we nodig.”

In de Franse stad is de Tourstart een happening. Naast het podium, waar rensters worden voorgesteld aan de toeschouwers, is een village départ neergezet voor sponsoren en prominenten. Fans, jong en oud, jagen tussen teambussen gretig met telefoon en schriftjes op selfies en handtekeningen.

Het gevolg van de definitieve terugkeer van deze etappekoers laat zich vooral voelen bij kleinere wedstrijden. Zij verliezen aan belang en worden rücksichtslos van de kalender gedrukt.

Gedecimeerd deelnemersveld

De Giro Donne, tot twee jaar geleden met afstand de belangrijkste ronde van het jaar, moest het begin juli stellen met een gedecimeerd deelnemersveld. Slechts twee weken scheiden de Tour van de Giro, te weinig volgens de meeste vrouwen.

Demi Vollering, topfavoriet in Frankrijk, ging tijdens de Giro liever trainen op hoogte. Aangename bijvangst was dat de kopvrouw van SD Worx de klim naar de top van de Tourmalet, waar zaterdag de finish ligt, kon verkennen. Lorena Wiebes, ploeggenoot van Vollering, verliet de Giro na vijf dagen om de voorbereiding op de Tour niet in het gedrang te laten komen. “Dat deed ik met tegenzin”, zegt de Europees kampioene in Clermont-Ferrand. “Het is sneu voor de organisatie. Ik heb daar weken later nog steeds een slecht gevoel over.”

Dat gevoel herkent Brand, al zo’n vijftien jaar actief op het hoogste niveau. “De rest van de organisatoren moeten zich maar aanpassen, dat is bizar. Mensen die met bloed, zweet en tranen al jaren al hun vrije tijd opofferen om ons een kans te geven om de koersen worden opzij gezet. Dat voelt onrechtvaardig.”

Het is niet anders, vindt de renster van Lidl-Trek. “Als vrouwen lopen we met elkaar al zolang tegen muren op. De ASO zet als de grote organisator van de Tour ons meteen op de kaart. Laten we hoogtepunten als vandaag met elkaar omarmen.”

Lees ook:

Nog één keer Van Vleuten tegen Vollering in de Tour de France Femmes. ‘Ik hoop op meer uitdagers’

Bij de Tour de France Femmes strijden Annemiek van Vleuten en Demi Vollering nog één keer volle bak tegen elkaar. Trouw sprak de topfavorieten − tussen wie wat animositeit bestaat − los van elkaar.