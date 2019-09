De toekomst voor winnend Roda JC is ongewis

“Ach jongen”, zucht oud-voetballer Pierre Vermeulen in de fanshop van Roda JC, dat zondagmiddag TOP Oss ontvangt. “Wat heb ik nog te zeggen? Alles is al gezegd.” Vermeulen, een van de beste spelers uit de historie van Roda JC, heeft een uur voor de wedstrijd even geen zin in interviews over de toestand rond zijn club. “Ja, als ze winnen”, knipoogt hij. “Kom dan maar terug.”

Vermeulen heeft wel iets anders aan zijn hoofd. Hoewel Roda JC de rode lantaarndrager in de Keuken Kampioen-divisie is, staat er een lange rij voor de kassa’s van de fanshop. Jassen, truien, shirts en sjaaltjes vinden gretig aftrek, al zijn veel producten in de uitverkoop.

De terughoudendheid van Vermeulen is begrijpelijk. Er valt de laatste tijd weinig positiefs te melden over Roda JC, dat vorig jaar degradeerde uit de eredivisie. De beoogde nieuwe eigenaar, de Mexicaan Garcia de la Vega, blijkt een malafide geldschieter te zijn, zo bleek uit onderzoek van NRC. Bovendien verzweeg hij bij onderhandelingen met de huidige eigenaar, de Limburgse zakenman Schrouff (die vanwege een ernstige ziekte afstand wil doen van zijn meerderheidsbelang), dat hem ooit zijn licentie als spelersmakelaar is afgenomen na financiële malversaties. Daarnaast werd vorige week clubicoon Van der Leur na een langlopend arbeidsconflict aan de kant gezet en bungelt Roda JC intussen onderaan in de eerste divisie.

Goedkeuring KNVB

Buiten voor de fanshop staat supporter Michael Sturmer. Hij draagt een geel-zwart shirt en heeft tientallen clubsjaals om zijn lichaam geknoopt. “Het doet pijn”, zegt Sturmer als de situatie van zijn club ter sprake komt. Of hij vertrouwen heeft in de nieuwe eigenaar? Sturmer haalt zijn schouders op. “De supporters weten niet waar ze aan toe zijn. De KNVB moet zo snel mogelijk duidelijkheid geven.” Voetbalbond KNVB dient nog goedkeuring te geven over de gewenste overname door Garcia de la Vega.

Wat er ook gebeurt, de échte supporters moeten nu opstaan, vindt fan Rowhena van Haaren, die trots het geel-zwarte shirt onder haar trui laat zien. “We moeten de jongens blijven steunen. Zeker nu.”

Trainer Jean-Paul de Jong (ex-FC Utrecht) koestert dit soort supporters. Iedereen moet doen waar hij zelf invloed op heeft, predikt hij. “Wij proberen ons als groep af te sluiten voor alle randzaken en ons als team verder te ontwikkelen. Dat is het enige wat wij kunnen doen”, meent hij.

Treurig

Roda JC, tweevoudig bekerwinnaar (1997, 2000), begint zondagmiddag om half drie voor nog geen drieduizend toeschouwers aan het duel in het Parkstad Limburg-stadion, dat plaats biedt aan twintigduizend bezoekers. De omgeving oogt treurig, bijna desolaat. Garcia de la Vega zit – in een lange, zwarte jas – weggedoken op de hoofdtribune.

De Mexicaan ziet dat Roda JC al vroeg op voorsprong komt via verdediger Jensen, waarna de Engelse spits Ugbo kort voor rust een slippertje van TOP Oss-doelman Ronald Koeman (zoon van) afstraft. De aansluitingstreffer van Philippe Rommens komt te laat. Het eindigt in ­2-1, waardoor Roda JC de laatste plaats overdoet aan Jong PSV.

De Jong oogt opgelucht na de eerste winst van het seizoen. Over de toekomst van de club tast ook hij in het duister. “Het is meer iets van de buitenwereld dan van ons als groep”, meent De Jong. “Ik kan er verder niets mee. Wij kunnen alleen antwoord geven op het veld.”

Vermeulen heeft zijn fanshop na het laatste fluitsignaal gesloten. Morgen om 12.00 uur gaat hij weer open.

Lees ook:

Verbijsterd Roda JC degradeert na verlies tegen Almere City

Er werd geen rekening mee gehouden, maar Roda JC moet volgend seizoen in de eerste divisie acteren

Waarom Roda JC de overname door investeerder Korotajev stopzet

Voetbalclub Roda JC schort de overname door de Zwitserse investeerder Aleksei Korotajev op. De Limburgse eredivisieclub is verrast door de berichtgeving vandaag omtrent de zakenman met Russische achtergrond die gevangen blijkt te zitten in Dubai