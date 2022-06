De toegankelijkheid van sport komt in gevaar door energiekosten

De helft van alle sportverenigingen in Nederland denkt de contributie te moeten verhogen vanwege de sterk gestegen kosten voor gas en elektriciteit. Ook vreest de helft van de exploitanten van fitnesscentra, ijsbanen en zwembaden het voortbestaan als gevolg van de energierekening. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. De grootste zorgen leven bij sportverenigingen en -aanbieders met een flexibel energiecontract en bij hen die in 2023 tegen een veel hoger tarief een contract moeten afsluiten.

Woensdag praat de Tweede Kamer over het sportbeleid. Sportkoepel NOC-NSF hoopt op veel meer politieke aandacht voor de hogere contributies en duurdere kaartjes. Die gaan, zo is de vrees, een extra financiële drempel vormen voor groepen in de samenleving die toch al te weinig of niet aan sport doen. Mensen met weinig opleiding en een laag inkomen sporten relatief het minste. “Door corona zijn al forse aantallen mensen minder gaan sporten. Daar komen de hogere energielasten nu bij, waardoor de betaalbaarheid van sport verder onder druk komt”, zegt Erik Lenselink, manager corporate affairs bij NOC-NSF.

Potje van vijf miljoen

In een brief aan de Kamer zegt minister Conny Helder (VVD, sport) te zien de noodzaak ‘voor een aanpak om mensen die in armoede leven te ondersteunen bij sporten en bewegen’. Er komt daarom een potje van vijf miljoen euro beschikbaar voor het verlagen van de financiële drempels. NOC-NSF vindt dat niet genoeg. Lenselink: “Wij denken dat er meer moet gebeuren om mensen met lage inkomens te compenseren. Ook weten veel mensen de fondsen niet te vinden.”

De verduurzaming van accommodaties moet ook versneld worden, meent de sportkoepel. Veel kantines, clubhuizen en andere sportcentra zijn verouderd, nog slecht geïsoleerd en maken geen gebruik van schone energie.

Veel interesse, tekort aan subsidie

De interesse bij verenigingen en gemeenten in verduurzaming is groot. De jaarlijkse pot van 75 miljoen voor subsidie is dit jaar na ruim vijf maanden al voor twee derde leeg (35 miljoen is uitgekeerd, voor 15 miljoen is er aangevraagd). “Er moet dus een extra aanvulling komen. Bovendien zou wat ons betreft het percentage dat verenigingen zelf moeten inleggen omlaag moeten”, meent Lenselink. Van elke euro voor zonnepanelen, isolatiemateriaal of een warmtepomp moet momenteel nog 70 procent door de vereniging of gemeente worden opgehoest.

