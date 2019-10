De tank van Kiki Bertens is volledig op

Op een frustrerende, pijnlijke, maar ook bijna onvermijdelijke manier is er een einde gekomen aan het tennisjaar van Kiki Bertens. In haar 81ste wedstrijd van een slopend seizoen moest zij zich gewonnen geven. Niet aan een tegenstander, maar aan haar lichaam: dat gaf aan dat het over en uit was. Ergens ver weg in China overschreed Nederlands beste tennisster haar mentale, maar ook vooral haar fysieke grenzen.

In de afgelopen maanden ging er bijna geen week voorbij waarin Bertens niet speelde. Om in de race te blijven voor de WTA Finals, het eindejaarstoernooi voor de beste acht van het seizoen, reisde ze van hot naar haar. Na de uitschakeling op de US Open in New York, eind augustus, ging ze naar Zhengzhou, Osaka, Wuhan, Peking, Linz en Moskou. In Linz zou ze aanvankelijk niet spelen, maar accepteerde ze een wildcard om toch vooral genoeg punten te vergaren.

In Moskou strandden de pogingen om de WTA Finals in het Chinese Shenzhen te halen. Daarmee eindigde niet haar tennisjaar, want in Zhuhai (ook China) deed ze mee aan de WTA Elite Trophy, het eindejaarstoernooi voor de nummers negen tot en met twintig. Na de verloren finale in Zhuhai vertrok ze naar Shenzhen, als eerste reserve voor de WTA Finals.

Vermoeid en leeg als ze was had Bertens zich al verzoend met haar rol als toeschouwer op de tribune. Maar na de afmelding van Naomi Osaka, het eerste slachtoffer van een lang seizoen, moest ze toch opdraven. Dat deed ze met verve, want voor het eerst in haar carrière wist ze te winnen van Ashleigh Barty, de nummer één van de wereld.

Kiki Bertens krijgt medische assistentie tijdens de wedstrijd tegen Belina Bencic. Het zuurstofgehalte in haar bloed werd gemeten, evenals haar bloeddruk en haar temperatuur. De uitkomst luidde dat verder spelen onmogelijk was. Beeld BSR Agency

Door de zege op Barty had Bertens het in eigen hand om, net als vorig jaar, door te dringen tot de halve eindstrijd. Ze moest daarvoor winnen van Belina Bencic, de Zwitserse met wie ze tot het laatst in de race was voor een plaats op de WTA Finals. Bij de stand 7-5 en 1-0 in het voordeel van Bencic moest Bertens de strijd staken. Ze was op, het lichaam weigerde verder dienst.

Tot 3-5 in Bertens’ voordeel leek er nog weinig aan de hand. Maar na drie verloren games kwam coach Elise Tamaela de baan op. Huilend vertelde Bertens dat het niet ging. Twee games later draafden de dokter en de fysiotherapeut op. Het zuurstofgehalte in haar bloed werd gemeten, evenals haar bloeddruk en haar temperatuur. De uitkomst luidde dat verder spelen onmogelijk was.

Een buikvirus in combinatie met vermoeidheid, luidde de diagnose van Bertens, die tegenover het AD toegaf dat er na de allerlaatste partij van het jaar ook wel sprake was van enige opluchting. De energietank was tot op de bodem leeg. Met bijna dezelfde klachten haakte Bertens dit jaar af in de tweede ronde van Roland Garros tegen de Slowaakse Viktoria Koezmova.

Met 28 toernooien was het schema van Bertens beduidend voller dan dat van de overige speelsters uit de toptien. Barty bijvoorbeeld, die zich gisteren net als Bencic plaatste voor de halve finales in Shenzhen, speelde dit jaar slechts zestien toernooien. Het overwerk bracht Bertens veel –zoals de titels in Charleston en Madrid en de vierde plaats op de wereldranglijst – maar vergde ook het uiterste van haar lichaam.

De komende maanden moet Bertens beslissen of ze in 2020 hetzelfde programma wil spelen. Maar eerst moet er duidelijkheid komen over wie volgend jaar haar coach is. Met Raemon Sluiter, die na de US Open een adempauze inlaste, heeft ze de laatste tijd nauwelijks contact gehad. En Tamaela, Sluiters vervanger, heeft vaak gezegd dat ze geen zin heeft om een jaar lang op reis te zijn.

Lees ook:

Van reserve tot grootste attractie

Drie uur van tevoren hoorde Kiki Bertens dat ze moest spelen. Ze versloeg prompt de nummer een van de wereld.