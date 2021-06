De tank is leeg: Kiki Bertens kijkt uit naar een leven zonder tennis

Uitgerekend op de Olympische Spelen, het evenement dat haar nooit echt heeft bekoord, neemt Kiki Bertens afscheid van de tennissport. Het wordt tijd voor een ander leven, zei ze tijdens een persmoment in Etten-Leur. Ze had lang geworsteld met het nemen van de beslissing, die ook weer niet als een grote verrassing kwam.

Bertens, in december wordt ze dertig jaar, heeft altijd gezegd dat ze niet tot in lengte van dagen tennisster wilde blijven. Tijdens de coronapandemie ontdekte ze de geneugten van een bestaan zonder sport. Het leven zonder druk, reizen, pijn en verplichtingen voelde als een verademing. De pijnlijke nasleep van een achillespeesoperatie gaf haar de overtuiging dat het mooi was geweest.

Dat Bertens de Olympische Spelen in Tokio als eindstadion van haar carrière heeft gekozen is opvallend. Ze is nooit gegrepen door de passie van de vijf olympische ringen, maar ze had al langere tijd geleden haar vriendin Demi Schuurs beloofd om te dubbelen. Die belofte wil ze kennelijk nakomen, want was het niet mooier geweest afscheid te nemen op bijvoorbeeld Wimbledon dan op een sfeerloze baan in Tokio. Ze liet woensdag in het midden of ze na de Spelen nog in actie komt in het Amerikaanse hardcourtcircuit

Moegestreden en verstrikt in een web van twijfels

Door een afnemende motivatie en de pijnlijke achillespees kwam Bertens er achter dat het haar steeds meer moeite en strijd kostte om het maximale te geven. Een wrange constatering voor iemand die, zoals ze zelf zegt, het in zich heeft om altijd overal het maximale uit te halen. De laatste weinig succesvolle toernooien gaven haar het inzicht dat het mooi was geweest. De tank is leeg en niet meer te vullen.

Fysiek en mentaal moegestreden na een carrière die haar veel successen bracht, maar vaak ook een kwelling leek. Het plezier spatte er niet altijd af, de tranen zaten nooit ver weg en vaak raakte ze verstrikt in een web van twijfels. Als iemand in het publiek een snoeppapiertje liet vallen, hoorde Bertens het. Tijdens een toernooi in Peking werd ze woedend op ‘die kutkinderen op de tribunes’.

Haar ex-coach Raemon Sluiter, met wie ze de grootste triomfen vierde, zei onlangs in deze krant dat vooral de mentale kant van het coachen van Bertens hem enorm veel energie kostte. Ook vertelde hij dat hij soms een paar dagen wachtte om Bertens een boodschap over te brengen. “Ik dacht dat als ik het meteen deed het waarschijnlijk toch niet overkwam”, zei Sluiter.

Nieuwe coach

In november 2019 kwam er een einde aan de samenwerking tussen Bertens en Sluiter. Na de US Open in dat jaar was het Sluiter die voorstelde om een time-out in te lassen. Bertens ging verder met Elise Tamaëla als coach en in die samenwerking zei ze de rust te vinden die ze nodig had. Aan het eind van het jaar maakte ze bekend te stoppen met Sluiter, die haar vaak een spiegel voorhield waarin ze liever niet meer wilde kijken.

In de vier jaar dat Bertens met Sluiter werkte, meldde ze zich aan de wereldtop. De internationale doorbraak kwam in 2016 op Roland Garros waar ze in de halve finales werd uitgeschakeld door Serena Williams. Ze won in totaal tien WTA-titels, met de toernooizeges in Cincinnatti (2018) en Madrid (2019) als hoogtepunten. Na die laatste prestatie steeg ze naar de vierde plaats op de mondiale ranglijst, de hoogste klassering ooit van een Nederlandse tennisster. In totaal verdiende ze meer dan elf miljoen dollar aan prijzengeld.

Bertens kan met trots terugkijken op haar carrière, op alles wat ze met keihard werken en honderd procent toewijding heeft bereikt. Ze is er klaar voor ‘een nieuw hoofdstuk te beginnen’. Een leven waarin niets meer moet, maar waarin alles kan. “Ik heb naar mijn gevoel geluisterd en ik voel me hier heel goed bij”, zei Bertens. “Ik heb de keuze zelf gemaakt en sta er helemaal achter.”

