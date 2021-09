De Taliban verbieden sport voor vrouwen, wielrensters vluchten naar Emiraten

Anoush Dastgir kan even niet praten over het land waar hij geboren werd, laat hij weten vanuit zijn woonplaats Arnhem. “Ik ben enorm moe en verdrietig.” Dastgir is de Nederlandse bondscoach van het Afghaanse voetbalelftal. In Afghanistan, waar hij de laatste jaren mee bouwde een nieuwe sportstructuur, woont nog familie.

Dastgir was sinds 2018 bezig om de nationale voetbalploeg weer op te bouwen. Hij slaagde erin verschillende etnische groepen met elkaar samen te laten spelen. De resultaten werden zodanig dat er uitzicht was op een historische deelname aan de Azië Cup in 2023.

Opgepakt en kaalgeschoren

Sport, voetbal en cricket in het bijzonder, werden de afgelopen jaren in een land met veel ellende een bron van hoop en een vorm van afleiding. In de eerste periode dat de Taliban aan de macht waren (1996-2001), was sport min of meer verboden. Het paste niet in hun strenge islamitische wetten. Alleen onder voorwaarden, met lange broeken en lange mouwen, mocht er worden gevoetbald door mannen. Een Pakistaans voetbalteam werd destijds in Kandahar opgepakt en later kaalgeschoren door de politie van de Taliban omdat zij in te korte broeken speelden.

Hoe de Taliban na de machtsovername met sport om zouden gaan, was nog wat ongewis. Maar in een interview met de Australische zender SBS maakte het hoofd van de culturele commissie van het nieuwe bewind in Kaboel, Ahmadullah Wasiq, een einde aan de illusies van vrouwen. Sporten zal voor hen verboden zijn, sowieso zonder volledige lichaamsbedekking. Het is onzedelijk en niet nodig, vinden de Taliban.

“Bij cricket kan het gebeuren dat hun gezicht en lichaam niet bedekt zijn. De islam staat niet toe dat vrouwen zo worden gezien”, liet Wasiq weten. “We leven in een mediatijdperk. Er zullen foto’s en video’s van gemaakt worden en dan kijken mensen ernaar. De islam en het Islamitisch Emiraat staat niet toe om cricket te spelen of andere sporten waar lichaamsdelen onbedekt zijn.”

Vanwege het verbod schrapte de Australische cricketbond CA donderdag meteen de vriendschappelijke wedstrijd tegen het mannenteam van Afghanistan. De Taliban gaven vorige week wel toestemming voor die match op 27 november. “Onze visie is dat cricket een sport is voor iedereen en wij zijn ondubbelzinnig voor de deelname van vrouwen op elke niveau”, liet de Cricket Australia weten. Richard Colbeck, de Australische minister van sport, riep de internationale sportinstanties, zoals de cricketfederatie ICC, op om tegen de maatregel te ageren.

Sporters ontvluchten land

Veel Afghaanse (top)sporters zijn de afgelopen weken al het land ontvlucht, of ze zitten ondergedoken. Door een geheime operatie kon begin deze maand taekwondoka Zakia Khodadadi nog meedoen aan de Paralympics in Tokio. Zij had net op tijd Kaboel weten te ontvluchten, net als atleet Hossain Rasouli. Deze week arriveerden 25 wielrensters van de Afghaanse nationale ploeg in de Verenigde Arabische Emiraten. “Ik heb Afghanistan verlaten omdat ik er mijn leven als atlete niet meer zeker was. Het is er niet veilig voor ons”, zei een renster tegen een verslaggever van CNN. Zij wilde uit veiligheidsoverwegingen anoniem blijven.

Het Internationaal Olympisch Comité zegt inmiddels zo’n honderd topsporters uit Afghanistan met humanitaire visa naar het buitenland te hebben gebracht. Daaronder zijn alle deelnemers aan de recente Spelen en Paralympische Spelen en sporters die zich aan het voorbereiden waren op de Winterspelen van Peking. “Zij kunnen doortrainen”, aldus IOC-president Thomas Bach.

Veel meisjes die aan voetbal deden zijn ondergedoken, vertelde de Afghaans-Zweedse coach Wida Zemerai onlangs in een video van de NOS. Zij had contact met vrouwen en meisjes die angstig op een schuiladres verblijven. “Ze zien er stoer uit, hebben korte broeken en ze zien er niet meisjesachtig uit. Nu zijn ze bang voor represailles”, zei Zemerai. Het boegbeeld van het Afghaanse vrouwenvoetbal, Khalida Popal, deed vanuit Kopenhagen een oproep aan alle sportvrouwen in haar land om sociale media-accounts en foto’s van hun telefoon te verwijderen en hun shirts te verbranden.

