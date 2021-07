De suprematie van Pogacar geeft de bollentrui weer glans

Het verhaal wil dat de eerste winnaar van de bolletjestrui, Lucien Van Impe, het shirt met dat gekke motief in 1975 met lichte gêne aantrok. De Belg werd in de jaren erna nog drie keer gehuldigd in de bolletjestrui; die is uitgegroeid tot een van de meest herkenbare beeldmerken binnen de wielrennerij.

Diezelfde Lucien Van Impe zei een paar jaar terug zich opnieuw te schamen voor de trui, omdat het bergklassement in zijn ogen tegenwoordig niet veel meer voorstelt. In zijn tijd daarentegen... ok, boomer.

Hoewel, hij had een punt. De laatste jaren is het bergklassement toch een beetje verworden tot poedelprijs. Met de winst van Romain Bardet in 2019 als sprekend voorbeeld. Zodra het hooggebergte in zicht kwam werd hij er dat jaar aan alle kanten afgereden, maar door strategisch puntjes te sprokkelen mocht hij toch het podium in Parijs betreden. Naast de échte winnaars. Het had toch wat treurigs.

Maar nu lijkt er toch wat aan de hand: met het groen en geel zo goed als vergeven, brandde er afgelopen weekend in het voorgebergte van de Pyreneeën een interessante strijd los om de bollen. Wout Poels en Michael Woods probeerden elkaar de loef af te steken, maar verrassend genoeg ging ook Wout van Aert zich ermee bemoeien. De alleskunner bleek na zijn dubbele Ventoux plots een uitstekende uitgangspositie voor de bolletjestrui te hebben. Alle drie zeker geen topklimmers, maar ze kunnen absoluut een berg op fietsen.

Echte strijd

Woensdag en donderdag finisht de Tour bergop: en dat betekent dubbele punten voor het bergklassement. Pogacar zal deze slotweek met zijn riante voorsprong vermoedelijk vooral voor de verdediging kiezen, wat mogelijkheden biedt aan Poels, Woods en Van Aert om hun robbertje fietsen voort te zetten.

Het is te hopen: want vooral het gegeven dat er echt strijd geleverd wordt, geeft de befaamde bollentrui weer het cachet terug dat hij verdient. Vergeet het geel. Om de bolletjestrui gaat het deze week pas echt spannen.

Fietsminnende redacteuren Koos Schwartz, Joris Belgers, Niels Markus en Seije Slager schrijven vanaf de bank een wisselcolumn over tourgerelateerde randzaken.