De Super League is uiteengespat, maar de strijd om macht en miljarden gaat door. ‘Ik heb jullie pijn gedaan’

John Henry, de belangrijkste eigenaar van Liverpool, ging woensdagmorgen in een video diep door het stof. Henry bood zijn excuses aan, aan trainer Jürgen Klopp maar vooral aan de supporters van de Engelse club. “We hebben jullie pijn gedaan, ik heb jullie pijn gedaan”, sprak de Amerikaan. “Het spijt me. Alleen ik ben verantwoordelijk voor de onnodige negativiteit die de afgelopen dagen naar buiten is gekomen. Het is iets dat ik niet zal vergeten. Het laat zien hoeveel kracht de fans vandaag de dag hebben en terecht zullen blijven hebben.”

Een opstand van supporters bij de stadions en massale afkeuring van voetballiefhebbers, oud-spelers en profvoetballers uit de hele wereld leidde er dinsdagavond toe dat de zes Engelse clubs besloten zich terug te trekken uit het plan om een nieuwe Super League te gaan vormen. Aanvankelijk wilden de overige zes gaan bekijken hoe ze het project toch voort konden zetten, maar woensdagmorgen zei ook voorzitter Andrea Agnelli van Juventus dat de Super League in deze vorm geen haalbare kaart is. “Eerlijk toegegeven, ik denk niet dat het project nu nog loopt.” Atlético Madrid en Internationale lieten vervolgens weten er ook geen heil meer in te zien.

Daarmee is de storm even gaan liggen die opstak toen Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea en Tottenham Hotspur, Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, Juventus, AC Milan en Internazionale zondagnacht bekend maakten dat ze een eigen Europese competitie wilden gaan opzetten. Het zou een halfgesloten doordeweekse competitie voor twintig clubs worden met beperkte promotie en degradatie. Dat moest hen in deze voor hen financieel moeilijke tijden langjarig verzekeren van miljarden inkomsten.

Bekende voetballers als James Milner (Liverpool) en Bruno Fernandes (Manchester United) en oud-spelers als David Beckham en Gary Lineker spraken zich ertegen uit, net als de 55 nationale bonden in Europa. Pep Guardiola, trainer van Manchester City, durfde openlijk tegen de keuze van zijn eigen clubleiding in te gaan. “Sport is geen sport als de relatie tussen inspanning en beloning niet bestaat. Het is ook geen sport als succes gegarandeerd is, als het helemaal niet uitmaakt of je verliest. Dat is wat ik voel. Dit is voor mij geen sport.”

Bloedpact

De Engelse bond FA stelde dat met de Super League de traditie van ‘gelijke kansen’ in het voetbal zou worden ondergraven. De Europese voetbalfederatie Uefa dreigde de twaalf clubs uit alle competities te zetten. “Machtsmisbruik en volkomen illegaal. Dat dreigement heeft veel weg van een dictatoriaal regime”, reageerde Agnelli toen nog. Volgens hem hadden de twaalf ‘een bloedpact’ gesloten.

Dat de meeste initiatiefnemers nu op hun schreden terugkeren, is met applaus begroet. De fans van Chelsea en Liverpool die zich dinsdagavond hadden verzameld bij hun stadions om uiting te geven aan hun woede zongen “We hebben het voetbal gered”, toen het nieuws doorsijpelde dat de clubs afzagen van het project. “De clubs hebben hun verstand terug”, reageerde oud-international Rio Ferdinand. “Wat een prachtige dag voor het voetbal”, vond Manchester City-speler Benjamin Mendy. “Laten we allemaal verenigd blijven”, reageerde aanvoerder Harry Maguire van Manchester United.

‘We moeten de eenheid herstellen’

De controverse heeft echter diepe verdeeldheid blootgelegd in de top van het Europese voetbal. De Uefa wil zo snel mogelijk weer eenheid creëren, liet voorzitter Aleksander Ceferin woensdag in een verklaring weten. “Ik zei gisteren dat het bewonderenswaardig is om een ​​fout toe te geven en deze clubs hebben een grote fout gemaakt”, aldus Ceferin. “Maar ze zijn nu weer terug en ik weet dat ze veel te bieden hebben. Niet alleen voor onze competities, maar voor het hele Europese voetbal. Het belangrijkste is nu dat we verder gaan, de eenheid herstellen en samen verder gaan.”

De Uefa presenteerde zelf maandag de nieuwe vorm van de Champions League, vanaf seizoen 2024/2025. De poulefase verdwijnt, in plaats daarvan wordt in de eerste seizoenshelft een competitie voor 36 clubs afgewerkt. Na tien wedstrijden voor elke club - loting bepaalt de tegenstanders- wordt een ranglijst opgemaakt. Die bepaalt wie verder gaat in het toernooi. De opzet betekent meer wedstrijden, dus meer geld uit tv- en marketingrechten, waardoor de inkomsten van 3,5 naar zo’n 5 miljard moeten stijgen. De twaalf muitende clubs zijn al jaren ontevreden over de verdeelsleutel van dat geld. Het gevecht om die miljoenen en de eigendomsrechten gaat na het afblazen van de Super League een nieuwe fase in.

