De strijd in de Premier League gaat nu over de vraag: Maken we het seizoen nog af?

Het leek BBC Radio 5 Live, de zender die normaal gesproken verslag doet uit alle stadions, vorige week een goed idee om een uurtje met vertegenwoordigers van verschillende clubs te discussiëren over hoe het verder moet met de Premier League. Kijken of er een werkbare oplossing zou kunnen komen.

Helaas. In dat ene uurtje was vooral hoorbaar hoe vijandig clubs tegenover elkaar staan en hoe van harmonie en solidariteit amper sprake is. Waar de voorzitter van Southampton zich hardop afvroeg of dit seizoen nog wel moest worden afgemaakt, wilde de voorzitter van Brighton zich niet neerleggen bij het plan om de resterende wedstrijden op neutraal terrein af te werken. En Liverpool wil uiteraard niets liever dan dit seizoen alsnog tot kampioen te worden gekroond.

Deze week gaan de clubs proberen een akkoord te bereiken over een plan waarin de competitie alsnog wordt afgerond. Het idee is om de nog resterende negen speelrondes af te werken in tien stadions. Te beginnen op 8 juni, eindigend eind juli. Alle selecties moeten deze periode in quarantaine in een eigen hotel, spelers en staf moeten op elk gewenst moment kunnen worden getest en alle wedstrijden worden zonder publiek live uitgezonden.

The Bad Guys

Met name de clubs in de degradatiezone sputteren fel tegen. Zij willen hun ‘thuisvoordeel’ niet opgeven door de wedstrijden op neutraal terrein te spelen. Brighton, slechts vier punten boven de degradatiestreep, zou Liverpool, Manchester City en Manchester United nog thuis ontvangen. De club vindt het oneerlijk om zulke belangrijke wedstrijden dan buitenshuis te moeten spelen.

“Als het in Duitsland kan, waar ze volgende week weer met de Bundesliga beginnen, waarom kan het dan hier niet?” Dat zei Paul Barber, voorzitter van Brighton tegen The Guardian. Brighton krijgt steun van andere laagvliegers als Watford en Aston Villa en ook West Ham United. In de Britse pers zijn ze al “The Bad Guys” en “The Bottom Six” genoemd, het front dat dwarsligt.

Het probleem is echter dat de Britse politie al heeft aangegeven uit- en thuiswedstrijden niet te tolereren. De politie vreest dat er dan alsnog supporters op de stadions afkomen, waardoor er veel meer politie-inzet vereist is. “Clubs moeten even wakker worden”, zei Mark Roberts, bij de politie verantwoordelijk voor het voetbal. “Er zijn al meer dan 30 duizend mensen omgekomen door het coronavirus. Voetballen op neutraal terrein is de enige serieuze optie.”

‘Als één speler besmet raakt, is er meteen een probleem’

Lang niet alle spelers voelen zich prettig bij het idee om straks weer te voetballen. Sergio Agüero, topschutter van Manchester City, zei dat ‘de meerderheid van de spelers angstig is’. “Ik ben behoorlijk nerveus, veel van mijn teamgenoten ook. Als tijdens die periode één speler besmet raakt, is er meteen een probleem. Wat doen we dan?”

Sportartsen delen die zorgen. Een groep artsen van Premier League-clubs stuurde afgelopen week het Premier League-bestuur een brief, waarin ze aangaven in het huidige plan de gezondheid van de spelers moeilijk te kunnen garanderen.

Het zal een hels karwei worden om deze week overeenstemming te bereiken, maar tegenover alle bezwaren staat een groot financieel belang. Sky Sports en British Telecom (BT) geven jaarlijks een astronomisch bedrag uit aan voetbalrechten. Voor de periode 2019-2022 legden ze bijna 4,5 miljard pond op tafel, zo’n 5 miljard euro. Dat is 1,5 miljard per seizoen. Het meeste geld gaat naar de clubs, gemiddeld zo’n 90 miljoen euro per jaar. Grote clubs ontvangen zelfs nog wat meer.

Met nog 92 wedstrijden te spelen staat er nog een rekening open van zo’n 700 miljoen pond, rekende de BBC voor. Geld dat anders door clubs moet worden terugbetaald. In Downing Street lijkt bereidheid te zijn om de Premier League te helpen. Kijken naar live voetbal op tv kan in deze tijd een steun in de rug zijn, zei Dominic Raab, minister van buitenlandse zaken. “Het zou goed zijn voor de sfeer in het land.”

Besmettingen voetballers In vrijwel alle grote Europese voetbalcompetities worden plannen gemaakt om het seizoen te hervatten, maar tegelijkertijd blijven er ook berichten komen over besmette spelers. Bij de Spaanse club Real Betis is bij drie spelers het coronavirus aangetroffen. In Portugal zijn bij Vitória SC drie voetballers besmet. De Duitse eerste en tweede Bundesliga starten weer op 16 mei, behalve Dynamo Dresden. Bij de hekkensluiter van de tweede Bundesliga moet de hele selectie weer voor twee weken in quarantaine, omdat twee spelers positief hadden getest.

