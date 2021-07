De strakke blik van Nouchka Fontijn zegt: Sta niet in mijn weg

In de coulissen van de stille Kokugikan Arena staat Nouchka Fontijn, verscholen in het donker. Armen over elkaar, de blik strak op de nog lege ring gericht. Het is anderhalf uur voor de start van haar eigen wedstrijd, de start van haar olympische toernooi. Het boksprogramma van de dag moet nog beginnen.

Ze doet dat altijd. Van tevoren een zaal inspecteren. “Dan neem ik die ring al in me op. Ik weet dat ik in de blauwe hoek sta, dus dan zie ik vanaf welke corner ik kom. Die wedstrijd heb ik vooraf al tien keer in mijn hoofd gespeeld.”

Een paar dagen geleden had ze de ruimte ook al bekeken. Vandaag was ze extra vroeg vanwege ‘een logistiek dingetje’ dat iedere bezoeker aan de miljoenenstad ervaart. Het vervoer naar de sportvenues laat zich lastig plannen. Fontijn arriveerde zo vroeg dat de warming-upzaal nog niet open was. “Vandaar dat we een uurtje aan het hangen waren.”

Verloren finale in Rio

Ook dat hoort bij het beklimmen van Olympus. Ondertussen is het de kunst om de focus te bewaren. Fontijn (33) heeft veel te winnen in Tokio. Twee jaar geleden waande ze zich in Siberië dertig minuten lang wereldkampioen. Tot een protest gehonoreerd werd van het kamp van de tegenstander, de Britse Lauren Price – in Tokio als nummer één geplaatst. Daardoor ontbreekt er nog altijd een mondiale titel op de palmares van de Europees kampioene van 2014. Tijdens de vorige Olympische Spelen, vijf jaar geleden in Rio, verloor ze de finale.

Maar wraak drijft Fontijn niet, revanchegevoelens evenmin. Zo steekt zij niet in elkaar. Zulke externe prikkels heeft ze niet nodig om het beste uit zichzelf te willen halen. Dat is al te zien aan de manier waarop ze opkomt voor haar wedstrijd. Waar haar tegenstandster agressief de camera zoekt, heeft Fontijn weer diezelfde strakke blik voor zich uit. Sta niet in mijn weg, luidt de non-verbale boodschap.

Ze legt uit dat er verschillende niveaus van concentratie zijn. Zij pompt zichzelf niet met wilde armbewegingen op voor een duel. “Het enige waar ik op dat moment aan wil denken, is die ring en het gevoel wat ik daarbij moet hebben en wat ik daar moet doen.” Grinnikend: “Een lachje kan er dan niet af”.

Van vriendelijke vrouw tot vechtmachine

Zo verandert zij van de vriendelijke, tot fysiotherapeute opgeleide vrouw uit Schiedam in een vechtmachine binnen de touwen. “Nu! Beuken!”, schreeuwt haar coach. De Poolse Elzbieta Wojcik staat in punten voor. Fontijn past haar tactiek aan. “Ik merkte dat mijn rechtse directe goed landde. Het lukte een paar keer goed om als zij aanviel naar achteren te stappen en dan die rechtse erop.”

De Nederlandse troef in de klasse tot 75 kilogram verloor de eerste ronde volgens de vijf juryleden, maar was de tweede en derde ronde de sterkste. Zaterdag is de kwartfinale.

Eigenlijk is het een te steriele omgeving voor een van de oersporten van de Olympische Spelen. Juist bij boksen hoort publiek, een joelende menigte samengepakt rondom het kleine strijdtoneel. Intrigerend is het wel dat een sport waarbij het de bedoeling is de ander zo hard mogelijk te raken zo populair blijft.

Geen schoenen en gehurkt zitten

In Tokio missen niet alleen de toeschouwers. De tribunes ogen beschaafd. Grote delen hebben geen stoelen en er hangen bordjes bij dat schoenen uit moeten. Het zijn plaatsen waar gehurkt gezeten moet worden, volgens Japanse traditie. Dit is eigenlijk het thuis van de sumoworstelaars, getuige ook de portretten aan de wand van Japanse grootheden uit die sport. Fontijn moest grinniken toen ze het decor voor het eerst zag. “Het is wel grappig om te zien.”

Geef haar maar boksen – een pure krachtmeting, en niet alleen lichamelijk. Wat is de impact van zo’n wedstrijd? “Dat is wel wat. Je bent natuurlijk diep gegaan. Maar ik vind zelf de mentale spanning ook erg meewerken. Dat is heel vermoeiend. De zenuwen zitten heel de dag in je lichaam, die moeten er ook weer uit. Gelukkig heb ik nu twee dagen om te herstellen. We hebben een goed medisch team bij ons, dat me goed prepareert voor de volgende wedstrijd.”

Over een medaille wil ze nog niet nadenken, zegt ze na afloop van de wedstrijd. “Olympisch goud zou leuk zijn, maar daar ben ik gewoon nog helemaal niet mee bezig. Morgen ga ik mijn nieuwe tegenstander bekijken en that’s it.” Een sprankelende lach volgt, met vriendelijke ogen erboven. Dan wel.

