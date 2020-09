De stadionspeaker van Heerenveen over het juichverbod: ‘Het is een verschrikkelijk dilemma’

Hoog in het Abe Lenstra Stadion krijgt stadionspeaker Andries Ophof zaterdagavond rond de tachtigste minuut van Heerenveen–Willem II een telefoontje. De veiligheidscoördinator van de club vraagt of Ophof een oproep wil doen aan de Friese supporters. Die zijn wel erg uitbundig de 2-0 voorsprong aan het bezingen en dat is niet conform de voorschriften. Ophof grijpt de microfoon.

“Ik heb er een klein verhaaltje van gemaakt. Zo van: ‘Dames en heren, wilt u zorgen dat we ons aan de regels van de KNVB en het RIVM blijven houden? Zorg dat u niet te hard maar wel gepast juicht’. Ik heb ook verwezen naar de minister-president Rutte. En het werkte wel. Alleen toen ik in blessuretijd de man of the match bekendmaakte, en het eindsignaal klonk, toen ging het toch weer even los.”

Premier Rutte zei in juni dat de eredivisie coronaproof mocht worden hervat. Hij riep de fans op om te fluisteren bij doelpunten of te toeteren. Het juich-, zang- en spreekkorenverbod, om verspreiding van het virus tegen te gaan, leidde tot cynische commentaren van supporters. Burgemeester Paul Depla van Breda zei namens de voetbalburgemeesters dat er geen juichpolitie zou komen. Dit weekend werd er in alle stadions gejuicht en gezongen.

‘Heel tegennatuurlijk’

Ophof: “Ik ben zelf ook supporter en ik begreep die mensen wel. In het begin leefde iedereen de regels goed na. De mensen klapten alleen, of sloegen op de stoeltjes om geluid te maken. Maar geleidelijk gaan ze toch op in zo’n wedstrijd. Voetbal is emotie. Mensen gingen staan, juichen en zingen. Voor mij een verschrikkelijk dilemma. Ik zit er voor die sfeer, maar ik moet nu ook zorgen dat het rustig blijft. Heel tegennatuurlijk.”

Voor zover bekend deden alleen de stadionspeakers bij Heerenveen en FC Twente tijdens de wedstrijd een oproep om het juichen en zingen in te tomen. Dat is een verantwoordelijkheid van de clubs zelf. Die hebben zich allemaal geconformeerd aan het protocol dat de KNVB, op basis van Haagse regels, heeft opgesteld. De voetbalbond is over de naleving van die regels in het eerste eredivisieweekend positief. Zo hielden mensen op de tribunes de anderhalve meter goed in acht.

Dat is voor clubs en KNVB belangrijk. Die willen zo snel mogelijk naar vollere stadions. Maar minister De Jonge van volksgezondheid is daar huiverig voor.

Zal de KNVB naleving van het juichverbod nog extra onder de aandacht brengen van clubs? “Wij evalueren steeds met de clubs. Het besef zou er bij de clubs toch moeten zijn dat we dit met z’n allen tot een succes moeten maken. Maar het kan gebeuren dat de clubleiding de werkvloer nog eens moet wijzen op naleving van de regels”, zegt een woordvoerder van de bond.

Lees ook:

Geen spreekkoren? ‘Dit verdient een ereplaats in het instituut voor overtollige bureaucratie’

Het verbod op zingen in stadions noemen supporters lachwekkend en niet te handhaven, zeiden vertegenwoordigers van supportersverenigingen in Trouw, eind juni al.