De stadions blijven leeg, maar sportmarketeer Chris Woerts ziet kansen voor de industrie

Het betaalde voetbal beleeft een financieel debacle dat mogelijk veel groter wordt als er nog lang zonder publiek zal worden gespeeld. Hoe gaat de bedrijfstak met de crisis om, vindt u?

“Chaotisch. Er was geen lijn in te ontdekken. In plaats van met elkaar samen te werken leek het wel alsof de sportclubs tegen elkaar werkten. Sinds de uitspraak van het kort geding (waarin de rechter de KNVB in het gelijk stelde om SC Cambuur en De Graafschap niet te laten promoveren, red.) lijkt het wel ten goede gekeerd. Iedereen beseft nu: we moeten niet rollebollend over straat gaan, maar zorgen dat we als bedrijfstak één front vormen.”

Vanuit de politiek hoor je dat de voetballerij een bedrijfstak zonder plan is. Hoe verklaart u dat?

“Voetbal heeft één nadeel: alles wat er gebeurt, wordt breed uitgemeten in de media. De voetballerij hangt aan elkaar van ijdeltuiten, die willen scoren voor de bühne. Terwijl je in tijden van crises gebaat bent bij rust, transparantie en duidelijkheid. Die regie had de Eredivisie CV, als vertegenwoordiger van de eredivisieclubs, moeten nemen.”

Waarom ontbrak het aan die regie?

“Geen leiderschap. Dat is ook wel erkend. Mattijs Manders (tot voor kort directeur van de Eredivisie CV, red.) is niet voor niets vertrokken.”

Voetbal zonder publiek, lege businessseats en sponsors die misschien afhaken. Hoe groot is de financiële schade voor clubs?

“Die is groot. Terwijl buitenlandse clubs voor vijftig, zestig procent drijven op tv-inkomsten, is dat in Nederland maar twintig procent. Wij zijn veel meer afhankelijk van seizoenkaarten en businessseats. Ajax heeft zo’n 2500 businessseats en Feyenoord en PSV ongeveer tweeduizend. Nou, dan gaat het hard als ze ongeveer vijf- of zesduizend euro per stoel betalen. Ook de hele infrastructuur eromheen valt weg, want je verdient aan de catering, events en bijeenkomsten in het stadion. Voor een club als FC Twente scheelt dat netto één tot twee miljoen euro per jaar.”

Eric Gudde, directeur bij de KNVB, is bang dat er clubs zullen omvallen. Is dat een reëel gevaar?

“Zeker. Maar het is geen verkeerde gedachte. Je moet namelijk ook naar het bestaansrecht van clubs kijken, en je afvragen of Nederland groot genoeg is voor 34 clubs. We hebben ooit de tweede divisie de nek omgedraaid, met clubs als SVV, FC Wageningen en Hermes DVS. Dat was ook een heel natuurlijk proces. Het zou best kunnen dat deze pandemie aanleiding geeft tot een natuurlijke zelfreiniging van de industrie. Daar is niks mis mee. In de ‘veranderagenda’ waren we het er al over eens dat het beter is voor de bedrijfstak om zestien eredivisieclubs te hebben.”

Wat mag je in deze situatie van voetballers verwachten?

“Ik vind het te makkelijk om te zeggen: voetballers moeten zomaar salaris inleveren. Spelers hebben maar een beperkte economische levensduur. Kantoorpersoneel werkt tot zijn 67ste door, maar voetballers zijn zo rond hun 32ste wel een beetje klaar.”

Welke kansen biedt deze periode voor voetbalclubs?

“Nou, dat ligt lastig, hoor. De enige kans is die op zelfregulering, dat we teruggaan naar het nieuwe normaal en we met z’n allen, inclusief de zaakwaarnemers, realistischer worden over de geldstromen. En beseffen dat de tijd van grote transferbedragen wel voorbij is.”

Wordt de kloof met grote voetballanden zo kleiner?

“Nee, dat denk ik niet. Je zag het afgelopen weekend in de Bundesliga. Betaalzenders, zoals Sky Deutschland, hadden het dubbele aantal kijkers. Als we voor langere tijd zonder publiek moeten spelen en de betaalzenders hun abonnee-aantallen zien stijgen, dan zijn zij de grote winnaars in deze crisis. In dat hele stramien is één ding duidelijk: massa is kassa. En wat missen wij in Nederland? Massa. Mede daarom is zo’n gedachte over de BeNeLiga helemaal zo slecht nog niet.”

In Duitsland wordt er weer gevoetbald, terwijl we in Nederland moeten wachten tot 1 september. Hoe verklaar jij dat?

“Nog zonder dat er ook maar één coronamaatregel bekend was hebben de Duitse clubs zich als een eenheid gemeld bij de regering met de vraag: wat moeten wij doen om toch nog te kunnen voetballen? Toen heeft de regering gezegd: maak een plan. En dat hebben ze gedaan. De KNVB heeft lijdzaam toegezien hoe er niets gebeurde. Je moet proactief acteren, niet passief. Als je als bedrijfstak een plan had gemaakt, dan had je nu waarschijnlijk weer kunnen voetballen.”

