De sportscholen zijn hun leden kwijt door de coronacrisis. ‘Ze weer terugkrijgen, is heel moeilijk’

Bij de sportscholen in Nederland hebben momenteel een half miljoen mensen minder een abonnement dan voor de coronacrisis: het totaal daalde van 3,2 miljoen naar ongeveer 2,7 miljoen leden. Dat zegt de branchevereniging NL Actief.

Het is niet de enige indicatie dat door de lockdowns minder mensen een lidmaatschap voor sporten hebben. Sportbonden zagen het aantal leden van verenigingen teruglopen in vergelijking met voor corona.

De KNVB, met 1,7 miljoen leden veruit grootste, meldde woensdag dat dit seizoen zo’n duizend teams minder zijn ingeschreven voor de competitie. Dit komt neer op zo’n 15.000 voetballers. De afname zit bij de jeugd. De voetbalbond stelt dat hiermee de schade van corona beperkt is gebleven.

De basketbalbond NBB ging tegenover pre-coronajaar 2019 van 38.139 naar 35.585 leden nu, een daling van 6 procent. Ook de KNKV, het verbond voor korfballers, verloor ruim drieduizend leden.

Spookleden haakten af

De afgelopen anderhalf jaar ging voor langere tijd het slot meermalen op sportcomplexen en sportscholen. Het ongeorganiseerde sporten, wandelen, fietsen en hardlopen, nam wel in populariteit toe. Bij heropening in juni van dit jaar bleek dat sportscholen dertig procent minder leden hadden, zo’n miljoen mensen. Onder meer veel zogenaamde ‘spookleden’, die toch al zelden gingen, haakten af.

Het verlies van 30 procent is de afgelopen maanden teruggebracht met de helft. Dat geeft hoop, zegt Ronald Wouters, algemeen directeur van NL Actief. De maatschappij is door corona bovendien bewuster geworden van het belang van gezondheid, denkt hij. Hij hoopt daarvan straks de effecten te zien. “Als je een ongezonde levensstijl hebt, ben je veel kwetsbaarder. Wij hopen dat dit mensen aan dit bewustzijn ook een vervolg geven.”

‘De ledenaantallen moeten omhoog’

Niettemin maakt de terugloop dat de branche het financieel zwaar heeft, zegt Wouters, terwijl de steunmaatregelen van de overheid gaan vervallen. Diverse sportscholen zijn volgens hem tijdens de lockdowns al gestopt of failliet gegaan. “En heel veel ondernemers hebben ingeteerd op de reserves. Ze hebben pensioenen moeten aanspreken en personeel moeten ontslaan. Nu zien we dat het moeilijk is om dat goede personeel terug te krijgen. De kosten blijven hoog en dus is omzet nodig. Daarvoor moeten de ledenaantallen omhoog.”

Sportschool MoviMiento in Zwolle had voor de coronacrisis 500 leden. Nu zijn dat er 400. Mede-eigenaar Jan Gertsen vindt dat niet erg. Hij vindt dat sportscholen een haalbaar plan voor zichzelf moeten opstellen. “We zijn negen maanden dicht geweest, dus we hebben ook negen maanden om het aantal leden te herstellen. Je kunt wel zeggen dat je binnen drie weken weer net zoveel leden wilt als voor corona, maar dat is niet reëel.”

Gert Timmerman Beeld Herman Engbers

Gert Timmerman (59) “Ik merk wel dat het nu veel rustiger is dan voor corona. Ik denk ook niet dat het na 25 september weer ineens veel drukker wordt en we weer dicht op elkaar staan. Zelf ben ik meteen weer begonnen toen de sportschool open ging. In de lockdown probeerde ik wel voor mezelf te sporten, maar dat is toch lastig. Thuis heb je geen begeleiding en heb je de mogelijkheden niet. Ik heb dus letterlijk wel even stilgestaan tijdens de coronapandemie. Mijn abonnement heb ik niet opgezegd. Het is natuurlijk wel veel geld om te betalen als je niet kan sporten, maar de eigenaren van de sportschool moeten ook eten, toch?”

Julia Schouten Beeld Herman Engbers

Julia Schouten (67) “Ik ben in coronatijd altijd doorgegaan met sporten. Ik had ook die mogelijkheid omdat ik onder behandeling van een fysiotherapeut ben. Dat is mijn geluk geweest. Ik ben ook voor mezelf blijven sporten. Het is een manier om mijn hoofd leeg te maken en het is goed voor je gezondheid. Het hoort bij mijn dagelijks leven, net als eten en drinken. Sporten geeft energie. Ik heb dus al meer dan tien jaar een abonnement bij de sportschool. Tijdens de lockdown heb ik er dan ook nooit aan gedacht om mijn lidmaatschap op te zeggen. Anders doe je zowel de sportschool als jezelf wat aan. Om nu de afgehaakte leden weer terug te krijgen, is heel moeilijk.”

Mark Lourens Beeld Herman Engbers

Mark Lourens (36) “Ik was tijdens de lockdown geen lid van een sportschool. Ik ging daarvoor al te weinig, daarom heb ik mijn abonnement opgezegd. Ik ben nu sinds zes weken toch weer lid. Ik sport eigenlijk steeds met pauzes. Sommige perioden sport ik veel, dan stop ik weer een tijdje. Ik had eerder al eens twee jaar een abonnement, maar toen ik het stopzette heb ik vier jaar niet gesport. Met hardlopen ben ik gestopt omdat ik last van mijn knie heb, naar de sportschool gaan is dan beter.”

Truus van Helsting Beeld Herman Engbers

Truus van Helsting (75) “Ik ben in coronatijd vooral fit gebleven door veel mijn hondje uit te laten. Ik liep elke dag een rondje langs de sportschool toen hij dicht was. Zodra die weer open mocht, was ik hier meteen te vinden. Ik was al lang lid voordat corona er was. Ik heb mijn abonnement daarom ook niet stopgezet toen de sportschool dicht moest. Ik snap dat veel mensen hun abonnement stopzetten omdat ze anders geld betalen zonder dat ze kunnen sporten, maar wat nou als iedereen dit doet? Dan zitten we straks zonder sportschool. Dat kan ik mezelf en de eigenaar niet aandoen.”

