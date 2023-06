De sportcoup van Saudi-Arabië is een afschuwelijk succes

Een kompasnaald wijst vrijwel nooit naar het ware noorden. Er is altijd een lokale afwijking, de magnetische declinatie, waardoor een schip dat uitsluitend op een eenvoudig kompas koerst nooit zal aankomen op een bestemming. Het ware noorden is een vaste plek, een geografisch ijkpunt. Het magnetische noorden, waar een kompasnaald naar wijst, is daarentegen altijd in beweging doordat gesmolten ijzer en nikkel onder de aardkorst telkens naar een andere plek vloeien. Een kompas is een instrument waar je niet altijd op kunt vertrouwen.

Hetzelfde geldt voor ons morele kompas. In principe wijst de naald altijd naar het goede, maar soms vindt er een afwijking plaats – noem het een geldbeluste declinatie – waardoor onze normen en waarden afdrijven. Voor sporters wordt die afwijking over het algemeen niet veroorzaakt door traag stromend ijzer en nikkel, maar door een onweerstaanbare hoeveelheid goud.

Ziyech is al langer het spoor bijster

De laatste weken trekken daarom steeds meer voetballers in de richting van Saudi-Arabië. Het eerste slachtoffer was Cristiano Ronaldo, inmiddels zijn Karim Benzema, N’Golo Kanté en Rúben Neves ook gezwicht. De transferperiode duurt nog lang en er zullen ongetwijfeld veel topspelers volgen, onder anderen Chelsea-spelers Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy en Hakim Ziyech worden genoemd. Van Ziyech verwacht ik geen verzet, want de boezemvriend van Quincy Promes is al langer het spoor bijster; begin deze maand bezocht hij met zijn veroordeelde oud-teamgenoot een feest van een Russisch gokbedrijf in Moskou.

De Saudische staat pleegt verscheidene sportcoups tegelijkertijd. De Engelse Premier League-club Newcastle United werd gekocht. De Formule 1 maakt een pitstop in Jeddah. Het WK voetbal voor clubteams vindt er eind dit jaar plaats. De PGA Tour fuseerde deze maand met LIV Golf. De Saudische zandbak is het decor van de Aziatische Winterspelen van 2029. Vlak voor het weekend ging het gerucht dat de nieuwe hoofdsponsor van wielerploeg Jumbo-Visma mogelijk uit Saudi-Arabië komt. De lijst is omvangrijk en dijt uit, zoals het aantal mensenrechtenschendingen in het koninkrijk van kroonprins Mohammed bin Salman.

Sport is opium van het volk en de oliestaat kent de perfecte dosering

Hoewel allerlei organisaties ons aanhoudend bewust proberen te maken van sportswashing, lijken we daar steeds minder gevoelig voor. Sommigen doen het af als gezeur, anderen zijn erdoor murwgebeukt. Het is de cognitieve dissonantie die ik ook waarneem bij vrienden over hun vleesconsumptie: ze weten dat de dieren lijden en het milieu wordt verziekt, maar hun biefstuk smaakt te lekker. Saudi-Arabië weet dat het met sport net zo werkt. Sport is het opium van het volk en de oliestaat kent de perfecte dosering.

Zo kruipt Saudi-Arabië vliegensvlug in de haarvaten van de mondiale sportwereld, sneller dan een imploderende duikboot. In de transferberichtgeving wordt vaak alleen nog vermeld voor welk bedrag een speler naar de zandbak verkast of wie hem allemaal voorgingen, dat van die mensenrechtenschendingen weten we nou wel. Misschien beseffen we het ons nog niet, maar ons beeld van de oliestaat begint langzaam te kantelen. Saudi-Arabië krijgt dus precies wat het wil: dat niet alleen het morele kompas van de sporters, maar ook dat van ons op hol slaat.