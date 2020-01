De snelle Sjinkie Knegt als trage slak

Shorttracker Sjinkie Knegt komt volgende maand terug op het ijs bij een wereldbekerwedstrijd in het schaatspaleis van Deventer. Voldoende hersteld van tweedegraads brandwonden om weer mee te doen op wereldniveau, hoopt hij.

Afgelopen vrijdag presenteerde Fenna, de vrouw van Sjinkie, een kinderboekje dat is geschreven door haar zus Savannah. In het brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis in Groningen. Daar hebben ze haar man behandeld. ‘Saar en Siem, Als ons huisje breekt’ staat op de aandoenlijk geïllustreerde kartonnen kaft. Het trauma van de fles thinner die haar man in de hens zette en het leven van haar kinderen Myrthe en Melle ontwrichtte, verbeeld in een dierenverhaal. Vader Slak breekt zijn huisje en moet naar het ziekenhuis. De familie hoopt dat deze parabel haar kinderen troost. En de kinderen in al die andere gezinnen waar brandwonden moeten helen.

De keuze voor de familie Slak intrigeert me. Sjinkie Knegt, de snelste en behendigste man op het gladde ijs van Nederland en ver daarbuiten, is een trage slak bij wie het huisje op zijn rug breekt?

Moedig, maar ook rustig en verdraagzaam

De slak is moedig, zeggen de Chinezen. Maar ook rustig en verdraagzaam. Hoe traag zijn gang ook is, een slak houdt blijmoedig vol. Hij weet, zeker en vast haal ik de meet. De fabel over de wedstrijd tussen de haas en de schildpad was van Aesopus, de verhalenverteller uit het oude Griekenland. Een versie van de fabel las ik in een kinderboek. Zie de plaatjes nog voor me.

Slakken produceren slijm. Dat glijdt lekker en beschermt de huid. En met dat huisje op hun rug zijn ze altijd thuis, veilig en vertrouwd. Caravan minnend Nederland kan zich geen betere mascotte bedenken. De Chinezen noemen tai chi de langzaamste vechtkunst ter wereld, kungfu voor slakken. Het leven speelt zich af in paradoxen bedoelen ze. De dynamiek van het relatieve.

Deze week hoorde ik Sjinkie praten over zijn herstel. Hij moet en zal het ijs weer op. Als het niet lukt, heeft hij zijn best gedaan. Blij en dankbaar is hij al. Dat hij zijn kinderen kan zien opgroeien.

Wu wei heet dat in de Chinese tao. Loslaten. Je lot niet bevechten maar meegaan in de stroom van het leven. In de topsport bezorgt wu wei je de veerkracht van het neergeslagen riet dat zich opricht na een zomerstorm.

Sjinkie Knegt is superhandig, thuis en in zijn bedrijf een alleskunner met gouden klauwtjes. Op het ijs een durfal, vlijmscherp door de bocht. Altijd acteert hij tegen de schreef aan. Als een ware topsporter. Kan het nog beter, nog sneller, altijd willen winnen. Over de schreef gaan, diskwalificatie, ongelukken en blessures, liggen dichtbij in het leven van topsporter Knegt. Ze horen bij zijn leven. Een half jaar voor de thinner-vlammen een glijdende heftruck en een deur. Sjinkie ertussen. Een van zijn schaatsbenen belandde in het gips. Zou Sjinkie accident prone zijn om zijn topsportmentaliteit? Sport en sportprestaties, vooral de grote, verleiden het magische denken. Sjinkie heeft een Chinese oma en is vernoemd naar zijn oom Sjing Ting die ook Sjinkie werd genoemd. Oom Sjing Ting kwam om het leven bij een bromfietsongeluk.

Bij NOS sport beluisterde ik een volwassen sportman, wijs en rustig. Klaar voor Deventer en erna.

