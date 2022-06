De situatie bij Oranje is minder weelderig dan de bondscoach schetst

Bij de hersteltraining van het Nederlands elftal in Zeist, donderdagavond, was het publiek weer eens welkom. Wie een avond eerder de wedstrijd tegen Wales heeft gezien, zal niet verbaasd zijn dat de meeste kinderen en volwassenen zoals altijd vooral kwamen om Frenkie de Jong live op het trainingsveld te zien.

De Jong is een van de weinige A-spelers die in Cardiff in actie kwamen – hij viel in – en maakte aan het einde het verschil. In de 93ste minuut wipte hij de bal op zeventig meter van de goal met zijn linkervoet langs de zijlijn heel subtiel naar een andere invaller, Steven Bergwijn. Na een één-tweetje stak De Jong daarna met de bal aan de voet met een indrukwekkende dribbel een groot deel van het veld over. Dankzij een voorzet van Tyrell Malacia leidde de rush tot de 1-2 van Wout Weghorst. “Daarom is Frenkie de Jong ook 112 miljoen euro waard”, sprak bondscoach Louis van Gaal na afloop.

Bonden worden blij van inkomsten

Het was het enige lichtpuntje in een grauwe, lauwe wedstrijd, die vooral liet zien waar de overkill aan interlandvoetbal toe leidt. De Nations League is een verplicht nummer waar alleen de Uefa en nationale bonden blij van worden, vanwege de inkomsten. Nederland speelde met het B-team en bij Wales ontbraken de vedetten, al viel Gareth Bale nog wel in. Van Gaal zag de wedstrijd als een stresstest voor zijn reserves, zei hij vooraf. Hij zag woensdagavond een bleu, besluiteloos en slordig Oranje. Welke conclusies kan hij verbinden aan de zouteloze vertoning?

Toch wel een paar, hoewel dit eigenlijk geen faire kans was. Een speler om zich aan op te trekken, à la Frenkie de Jong of Virgil van Dijk, was er niet. De opgestelde spelers moesten het met elkaar doen, en dat gaf een aardig inkijkje in hun mentale gesteldheid. Ze zijn er lang niet allemaal klaar voor, en worden dat misschien wel nooit. De wedstrijd leverde Van Gaal vooral opties op om straks weg te strepen uit zijn WK-selectie.

Hateboer laat zich gemakkelijk aftroeven

Bijvoorbeeld Jordan Teze. Die pakte bij zijn debuut al na drie minuten een onnodige gele kaart en leed veel balverlies. Ook Hans Hateboer kan er stilaan rekening mee gaan houden dat hij in november niet naar dat omstreden WK in Qatar hoeft te reizen. De rechtsback van Atalanta liet zich bij de gelijkmaker in de lucht heel gemakkelijk aftroeven door Norrington-Davies. Als Van Gaal op die positie alternatieven zoekt voor Dumfries, dan lijkt Rick Karsdorp een betere optie.

Dat middenvelder Jerdy Schouten, een andere debutant, net als Teze last had van plankenkoorts, is begrijpelijk; van Excelsior via Bologna binnen drie jaar debuteren in Oranje. Van Gaal zag dat nog veel verbeteringen mogelijk zijn: Schouten moet zijn linkervoet meer gebruiken om het tempo erin te houden. Hij koos in balbezit meestal veilig voor de makkelijkste optie, wat niet altijd de beste is. Van Gaal: “Sla eens een paar stationnetjes over.” Schouten gaf in Cardiff wel de assist bij de 0-1 van Teun Koopmeiners. De oud-AZ’er kon verder alweer niet laten zien waarom hij goed genoeg zou zijn voor Oranje.

Dat dit ook gold voor Cody Gakpo is toch wel opmerkelijk. In Wales bleek geen moment waarom hij nu al PSV zou moeten verruilen voor een grote club in het buitenland. Van Gaal: “Gakpo is een van de grootste talenten maar het shirt van Oranje weegt nog zwaar voor hem.” Daar heeft Noa Lang juist geen last van. Het Rotterdamse lefgozertje eiste overal brutaal op het veld de bal op, was veel aanspeelbaar maar was hem meestal net zo snel weer kwijt.

Voor Weghorst wacht concurrentie

Een werkelijke test voor al die reserves was Wales-uit niet, maar het bood wel een duidelijke indicatie. Namelijk: de weelderige situatie die Van Gaal vooraf had geschetst over de kwaliteit van de selectie in de breedte moet gerelativeerd worden. Van de elf die woensdag begonnen, zitten alleen Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt dicht tegen de basis aan. Omdat Daley Blind bij Van Gaal onomstreden is op links, zal Tyrell Malacia reserve blijven. Doelman Mark Flekken is achter Jasper Cillessen voorlopig tweede keus, en misschien wel derde als Justin Bijlow weer fit is. En Wout Weghorst? Hij beleefde een persoonlijk succesje in Cardiff, met zijn winnende doelpunt, maar zal als supersub straks de concurrentie aan moeten met Luuk de Jong en toch ook Brian Brobbey.

Dat is van later zorg. Eerst zaterdag nog in Rotterdam tegen Polen en dinsdag tegen Wales. Met waarschijnlijk weer een speler in de basis die illustreert hoe groot de niveauverschillen in de huidige Oranjeselectie nog kunnen zijn: Frenkie de Jong.

