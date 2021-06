De regenboogvlag plaatst de sport tegenover de politiek

De Europese voetbalbond Uefa kreeg gistermiddag vanuit Nederland heel wat over zich heen toen bekend werd dat die geen regenboogvlaggen duldde in het Hongaarse stadion waar Nederland zijn wedstrijd speelde tegen Tsjechië. Hoe kan de Uefa zoiets doen, de organisatie toch die zo hard maakt tegen racisme, de organisatie ook die afgelopen woensdag nog zijn logo tijdelijk met de regenboog kleurde?

COC Nederland, dat opkomt voor rechten van homoseksuelen, was woest, net als politici van diverse partijen. Het bleek allemaal iets anders te liggen. Regenboogvlaggen waren wel toegestaan in het stadion, maar niet in de fanzone. Dat is het gebied waarover niet de Uefa, maar de Hongaarse autoriteiten zeggenschap hebben, liet de Uefa weten nadat die lucht kreeg van de ophef. Hongarije voerde onlangs een wet in die onder meer het ‘promoten’ van homoseksualiteit en geslachtsveranderingen bij jongeren verbiedt. Tegen de wet bestaat in Europa felle weerstand.

‘Regenboogvlag is niet politiek’

“De Uefa heeft de Hongaarse voetbalbond eerder op de dag laten weten dat regenboogkleurige symbolen geen politiek karakter hebben en dat, in overeenstemming met de Equal Game-campagne van de Uefa, die gericht is op het bestrijden van elke vorm van discriminatie, ook tegen de lhtbi+-gemeenschap, dergelijke vlaggen zullen worden toegestaan in de stadion”, luidde de officiële verklaring. “De Uefa wil duidelijk maken dat zij geen regenboogkleurige symbolen heeft verbannen uit de fanzone in Boedapest en dat de fanzone onder de verantwoordelijkheid van de lokale autoriteiten valt. De Uefa zou zo’n symbool zeer welkom heten in de fanzone.”

Dat probeerden sommige Nederlanders gisteren ook wel tijdens een feest dat de KNVB organiseerde voor Oranjefans in Boedapest. Daar kwamen bijna 11.000 supporters af. Maar fans moesten vlaggen inleveren bij beveiligers, bevestigde de KNVB. Al waren er ook fans die het wel lukte een regenboogvlag de fanzone in te krijgen. Ook droegen supporters zweetbandjes met kleuren die staan voor vrijheid en diversiteit.

Regenboog-reclameborden

Het EK heeft zich de laatste weken ontpopt als evenement om extra aandacht te geven aan homorechten. De Duitse doelman Manuel Neuer droeg een aanvoerdersband in de regenboogkleuren. Ook sponsoren kozen ervoor die kleuren te gebruiken in hun reclameborden langs het veld, zo ook zondagavond in Boedapest.

Toch verbood de Uefa vorige week dat de Duitse Allianz Arena zich zou tooien in de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw en paars tijdens de wedstrijd Duitsland-Hongarije. De kleuren waren toegestaan, maar niet tijdens de wedstrijd, aldus de Uefa. Dat leidde tot kritiek en onbegrip.

De voetbalwereld staat niet bekend als homovriendelijk, maar de sfeer op eindtoernooien als EK’s en WK’s is gemoedelijker dan bij het clubvoetbal. Bij interlands komen bijvoorbeeld zelden rellen voor.

‘Honderd jaar terug in de tijd’

De meeste Nederlandse fans in Boedapest vonden een verbod niet te begrijpen. “Dit is absurd. We gaan honderd jaar terug in de tijd”, zei Twan van Essen (28) uit Enschede. Hij veronderstelde toen nog dat niet de Hongaarse autoriteiten, maar de Uefa de kleuren wilde verbieden.

Van Essen bezocht samen met Jordi Lukassen (27) uit Hengelo de wedstrijd. “Als de Uefa karakter had gehad, had die voor Hongarije de stekker uit het EK getrokken”, zegt hij. “Ik hoop dat Wijnaldum wel zijn aanvoerdersband met OneLove draagt.” Dat deed Wijnaldum zondagavond inderdaad – voor de laatste keer dit EK.

Lees ook:

Het is tijd dat de laffe Uefa het niet alleen bij mooie woorden laat

Het commentaar van Trouw op het besluit van de UEFA om de Allianz Arena geen toestemming te geven zich in de regenboogkleuren te hullen.