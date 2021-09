De Paralympics wilden inclusiviteit bevorderen. Missie geslaagd?

De wereld zag dertien dagen paralympische topsport. Is dat genoeg geweest om inclusiviteit te bevorderen?

Het viel Diede de Groot de afgelopen dagen echt op: voor het eerst moest ze meerdere interviews geven en kon ze zich niet anoniem voortbewegen in en rond de Ariake tennisarena in Tokio. “Dat is de kracht van de Paralympics”, zegt ze. “Dat maakt het speciaal.”

Voor de paralympische ploeg van Nederland waren de Spelen in Tokio anderhalve week bijzonder. En succesvol. Met 59 medailles presteerde Nederland in aantal minder dan in Rio in 2016 (62), maar dit keer waren er liefst 25 gouden medailles (tegen zeventien in Rio), waardoor TeamNL vijfde werd in het medailleklassement.

Marlène van Gansewinkel op weg naar goud op de 100 meter. Beeld Reuters

Nederland is het beste kleine land en staat midden tussen landen die een (financiële) infrastructuur voor de parasport hebben opgezet: China, Amerika, Groot-Brittannië, Rusland en ook Oekraïne, dat sinds 2002 een speciaal paralympisch programma heeft. De ongelijkheid tussen arm en rijk en de hoeveelheid geld die een land aan topvoorzieningen voor sporters met een beperking besteedt, komt in de medaillespiegel naar voren. Investeringen laten zich hier nog sterker gelden dan bij de Olympische Spelen.

Zwemmen zonder armen, doe het maar na

Wat de paralympisch atleten in Tokio deden, was topsport. Maar wie met een geconditioneerde blik naar de parasport keek, zag sport die niet leek op, en niet zo snel was als sport zonder beperking. Alleen wie langer keek, zag ook talent en uitzonderlijke kwaliteiten. Zwemmen zonder armen. In een rolstoel een tennisbal van 120 kilometer per uur retourneren. Doe het maar na.

Onbekend maakt onbemind en, in het geval van de Paralympics ook onbegrepen. Daarom is de aandacht op de landelijke televisie zo wenselijk. En niet alleen de samenvattingen, maar ook de liveregistratie van zowel de halve finale als de finale van de winnende rolstoelbasketbalsters. De NOS kondigde zaterdag aan de rechten voor de Spelen van 2022 en 2024 in bezit te hebben.

Diede de Groot in het dubbelspel met Aniek van Koot. Beeld AP

Nederland probeert om binnen de paralympische sport meer en meer te focussen op klassen waar het spannend kan worden, omdat er meerdere atleten kans maken op de winst. Wanneer de paralympische sport zo wordt georganiseerd, is dat goed voor de beeldvorming, is het idee. Het gaat wel bijna automatisch ten koste van sporters met een zwaardere beperking, voor wie het verschil met de concurrentie nu eenmaal te groot is.

Nog een wereld te winnen

De grotere vraag is of de Spelen kunnen helpen bij het bevorderen van inclusiviteit in de samenleving, waar de organisatie prat op gaat. Het Internationaal Paralympisch Comité lanceerde voor de Spelen het initiatief ‘Wethe15’, een wereldwijde campagne voor de 15 procent van de wereldbevolking die leeft met een beperking. Dat platform is wereldwijd het breedst gesteunde project dat zich richt op het tegengaan van ongelijkheid.

Daar is nog wel een wereld te winnen. De Nederlandse samenleving is in de sportbeleving nog niet gelijk. Rolstoelen zijn redelijk ingeburgerd, maar er zijn er nog steeds problemen bij de uitgiften van prothesen.

Tienduizenden mensen die willen bewegen, krijgen niet de hulp die ze willen, ook omdat het Nederlandse systeem zo is ingericht dat soms de gemeente betaalt, en soms de zorgverzekeraar. Die onduidelijkheid leidt ertoe dat de sportdeelname van mensen met een beperking in Nederland drastisch achterloopt ten opzichte van mensen zonder handicap.

Handbiker Jetze Plat bij zijn terugkeer op Schiphol. Beeld ANP

De wereld heeft anderhalve week kunnen kijken naar de beste paralympische atleten. Mogelijk verandert dat de beeldvorming enigszins, al zal het even duren voordat de onderzoeken die daarnaar worden gedaan zijn afgerond. Maar zijn dertien dagen genoeg om nog drie jaar tot de volgende spelen in Parijs te overbruggen?

De kans lijkt klein dat in de tussentijd paralympische zomersporten veel aandacht krijgen. WK’s of EK’s blijven marginaal sportnieuws. Het is zoals Jetze Plat vooraf zei: “Leuk die Spelen, maar ik ben acht keer wereldkampioen. Toen was er helemaal niemand.”

Diede de Groot vindt het zaak om ‘alert te blijven’. “Dit verhaal, ons verhaal, is de moeite waard om te vertellen. Wijzelf moeten daar vooral niet voor terugdeinzen. Als wij er open over zijn, open over ons verhaal, dan komt het wel binnen.”

