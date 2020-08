De overmacht van Jumbo-Visma leidt tot harde keuzes

Soms kan overmacht ook leiden tot ongewenste situaties. Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk, twee van de drie potentiële kopmannen, moesten zich vrijdag in de derde etappe van de Dauphiné schikken in een rol als knecht. Alles om de vooralsnog beste kopman, Primoz Roglic, zonder problemen naar de finish te brengen. Het was het gevolg van dominantie, omdat geen enkel ander team het initiatief van Jumbo-Visma wilde overnemen en de ploeg daarom sterke pionnen moest offeren.

Het werkte wel. In de derde etappe van de Dauphiné was Jumbo-Visma wederom oppermachtig aan kop van het peloton. Alleen vluchter Davide Formolo bleef klassementsleider Roglic aan de finish voor. Roglic heeft nu in het klassement veertien seconden voor op Thibaut Pinot.

Het speelse is eraf

De rol van Dumoulin en Kruijswijk in de Tourploeg lijkt ondertussen steeds dikker met potlood te worden aangezet. In de Dauphiné komen de renners meer in een vaste mal. Het speelse is eraf, er moet worden gewonnen. Dat is al een verandering ten opzichte van vorige week bij de Tour de l’Ain. Daar was het vooral zaak synergie te kweken tussen de drie beoogde kopmannen, die nog nooit met elkaar samen hadden gereden.

Er werden afspraken gemaakt. Als iemand een sanitaire stop maakt, wie rijdt diegene dan terug? Als we controle nemen, hoe hard rijden we dan een berg op? En wat is de volgorde in de rij? Tegelijkertijd mocht daar nog vrijuit worden gereden. Alle kopmannen hadden kans op winst. Uiteindelijk stak Roglic er duidelijk bovenuit.

In de Dauphiné is hetzelfde patroon zichtbaar: Roglic is vooralsnog oppermachtig. Een harde keuze is het gevolg. Dumoulin en Kruijswijk hadden donderdag op weg naar de top van de Col de Porte tijd verloren op ritwinnaar Roglic (en onder anderen ploeggenoot Sepp Kuss). Daarom werden zij op weg naar Saint-Martin-de-Belleville op kop gezet. Kuss bleef als laatste helper van Roglic over. Wie achter staat in het klassement, hoeft niet te rekenen op clementie, zo bleek daaruit.

Bovendien speelt de overmacht tot op heden Roglic ook in de kaart. De Sloveen is uitblinker in een laatste sprint bergop en zijn ploeggenoten brengen hem uitmuntend in die positie. Dumoulin, die op eigen tempo nog negentiende werd, en Kruijswijk (21ste) lijken alleen een beschermende rol te krijgen als andere ploegen het werk van Jumbo-Visma uit handen nemen. Donderdag probeerde Ineos dat tevergeefs. Vrijdag hielden ze zich wijselijk afzijdig, waardoor Jumbo-Visma alleen kwam te staan.

Vooralsnog is de rolverdeling geen probleem. Dumoulin en Kruijswijk hebben allebei laten weten zich te plooien naar de sterkte van de ploeg. Alles voor Tourwinst, zo is het adagium immers binnen de ploeg.

