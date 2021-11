De opwinding van sport voelen – met je hele lichaam

De grommende motoren, die ik tot in het diepst van mijn buik voel. Het aanzwellen tot gieren. Steeds hoger en harder; elke ­vezel in mijn lichaam trilt. En dan – ­niieeeeeejaaaaaaw! – is het weer weg, nog sneller dan het kwam, dat geluid dat mijn hoofd, mijn buik, mijn hele lijf vulde. Het lage brommen blijft. Zwelt weer aan. Giert nog een keer dwars door me heen. Het kippenvel prikt heerlijk op mijn armen.

Op mijn benen, op mijn rug en overal. Het is pure ­opwinding. Zelfs in mijn ­haren kietelt het.

Wie had dat verwacht? Ik niet. Een groot deel van mijn leven heb ik vlak bij het TT Circuit gewoond, en mijn vooroordeel was groot. Dat lawaai. Die stank. De overlast. Stomme motoren. Echt iets voor vingers in je oren.

Maar toen ik Valentino Rossi en zijn collega’s voor het eerst voorbij zag komen, zes jaar geleden, terwijl ik toekeek langs de baan, begreep ik niet dat ik dit nooit had begrepen. Heerlijk was het. Dit ging veel verder dan sport kijken. Dit ging om sport met je hele lichaam voelen.

Het werd Valentino Rossi’s voorlaatste overwinning op de TT. In de laatste keer door de Geert Timmerbocht probeerde Marc Marquez hem nog te passeren. Ze raakten elkaar. Rossi spoot door de grindbak recht op de ­finish af. En won. ‘The Doctor’ won voor de negende keer op een van zijn favoriete circuits.

In Assen hadden ze stiekem op een elfde overwinning van Rossi gehoopt, maar corona gooide roet in het eten. Nu gaat hij met ­pensioen, de oude krijger: 42 jaar is hij maar liefst. Meer dan de helft van zijn leven reed hij MotoGP’s, 432 stuks in totaal. Bijna 50.000 GP-kilometers bij elkaar. Wie kan dat zeggen? Legendarisch. En ­intussen weet niemand precies waarom hij The Doctor heet. Zelfs Rossi vertelt er verschillende verhalen over.

Zijn eerste bijnamen waren kinderlijk en speels: ­‘Valentinik’ komt uit een strip van Donald Duck. ­‘Rossifumi’ is afgeleid van Norifumi Abe, een Japanse motorcoureur op wie Rossi dol was als kind. Toen ­Valentino naar de MotoGP promoveerde en volwassen werd, was het tijd voor een serieuze bijnaam – vond hij zelf. ‘The Doctor’ klinkt serieus. Het is een titel die in Italië vooraanstaandheid uitstraalt. Dus nam hij die naam als bijnaam aan.

Of, zeggen andere verhalen, Rossi kan als een echte dokter alle kwalen van een motor feilloos herkennen en verhelpen, waardoor hij beter op de machines presteert. Nee, lees ik weer op nieuwe plekken: Valentino keek op een dag in het telefoonboek en zag dat er opvallend veel ‘dottori’ met de naam Rossi in voorkwamen. Dus mat hij zich die naam ook maar aan. Het kan ook gekomen zijn doordat zijn moeder ­altijd naar Peyton Place keek, de grootmoeder der soapseries, met dokter Michael Rossi als een van de sterren.

Hoe het ook zij: zijn fans vonden het altijd prachtig. Verkleed als dokter moedigden zij hun held aan. Dat ­Valentino zelf ook graag verkleed als dokter gaat, bleek deze zomer. Plots verscheen overal een foto van hem, met een stethoscoop op de blote buik van een vrouw. Van zijn vriendin. Ze is zwanger. Of Rossi nu met ­pensioen gaat om fulltime te vaderen of omdat het ­gewoon tijd is: niemand weet het precies.

En dat geeft niet. Voor sommige dingen moet je geen verklaring willen zoeken. Niet voor de bijnaam van ­Valentino Rossi. En niet voor de pure opwinding die ik bij brullende motoren voel in mijn lijf.