De onnavolgbare Rensenbrink was een van de beste Nederlandse voetballers ooit

Hij zal tot in de eeuwigheid toch vooral de man van de bal tegen de paal blijven. Met zijn teen strekte Rob Rensenbrink zich uit naar de bal, in het strafschopgebied van Argentinië, in de slotseconden van de WK-finale van 1978 in Buenos Aires. Zonder Cruijff en Van Hanegem had het verrassende Oranje zomaar wereldkampioen kunnen worden. Maar de bal raakte de paal, de wereldtitel zou nog vele decennia een brug te ver blijven voor het Nederlandse voetbal.

“Zo’n stukkie scheelde het”, zei Rensenbrink in 2015 in het AD, in een van zijn laatste interviews. Toen hij dat zei liet hij een kleine ruimte tussen duim en wijsvinger. Maar, zei hij ook: “Die bal kon er niet in. Ik was uitgeweken naar de zijkant. Kon ‘m nog net onder de doelman door tikken. Ik had mezelf iets kunnen verwijten als het een open kans was geweest. Was het niet, maar de bal maar stuiterde wel vol terug. Als er nou iemand meegelopen was...”

Rob Rensenbrink groeide op in Oostzaan, waar hij in de laatste fase van zijn leven ook weer was teruggekeerd. Hij had als jongen maar één droom: profvoetballer worden. Hij kon naar Ajax, maar koos voor het Amsterdamse DWS, destijds nog een grote club. Echt groot werd hij vanaf 1969 in België, bij Club Brugge en later Anderlecht. In 1973 werd hij topscorer van België, in 1976 won hij de Belgische Gouden Schoen.

Onnavolgbare dribbels

Rensenbrink gleed op snelheid eenvoudig langs verdedigers heen, soms met onnavolgbare dribbels waarbij de bal aan zijn voet leek te kleven. Met Anderlecht behaalde hij zijn grootste successen: de Europa Cup 2 en de UEFA Super Cup. Behalve in 1978 stond hij met het Nederlandse elftal ook in 1974 in de verloren WK-finale in en tegen Duitsland. In totaal speelde hij 46 interlands. Daarin scoorde hij veertien keer. In 2008 werd hij bij het eeuwfeest van Anderlecht gekozen tot beste speler van de club ooit.

Palmares Rob Rensenbrink Europa Cup II 1976, 1978

Europese Supercup 1976, 1978

Kampioen van België 1972, 1974

Beker van België 1972, 1973, 1975, 1976

Finalist WK voor landenteams 1974, 1978 Clubs DWS (1965–1969), Club Brugge (1969-1971), RSC Anderlecht (1971-1980), Portland Timbers (1980), Toulouse (1981)

Een jaar geleden omschreef Hugo Camps hem in Het Laatste Nieuws als de linksbuiten van de oude school. ‘Hij pingelde en dribbelde en bediende de centrumspitsen op maat. Rensenbrink is de beste Nederlander die ooit op Belgische bodem heeft geschitterd’, schreef Camps over de man die ‘het Slangenmens’ als bijnaam kreeg.

In Nederland werd hij vaak in één adem genoemd met Johan Cruijff, Willem van Hanegem en Johan Neeskens, spelers van de gouden jaren zeventig-generatie. Na zijn carrière stelde Rensenbrink zelf vast dat hij misschien dingen anders had moeten doen. Niet zeven jaar bij Anderlecht blijven hangen bijvoorbeeld. Hij had graag in Spanje of Italië gespeeld en was dicht bij een overgang naar Internazionale in Milaan geweest. Maar net op dat moment sloot Italië de grenzen voor buitenlandse speler. Ook een zaakwaarnemer had hij nooit gehad, misschien een fout. Rensenbrink had geen zin om 10 procent van zijn salaris af te staan.

Spierziekte

Jan Mulder speelde in België jarenlang samen met Rensenbrink en bleef bevriend met hem. “Rob was een bescheiden, introvert en rustig mens die zich nooit liet voorstaan op zijn grootse prestaties in het stadion. Het was een grote, grote speler. Zijn lange dribbels, die konden toen nog, waren een genot voor het oog. Een sierlijke speler. Daarbij was hij ook efficiënt, een flankspeler die doelpunten kon maken.”

In 2015 maakte Rensenbrink bekend dat hij aan een spierziekte lijdt. Een week eerder was Dick Nanninga overleden, de boomlange spits die met zijn rake gelijkmaker in de WK-finale van 1978 heel Buenos Aires even heel stil kreeg. Bij Rensenbrink was Progressieve Spinale Musculaire Atrofie, kortweg PSMA, vastgesteld. Op vakantie in Portugal in 2012 had hij er voor het eerst iets van gemerkt toen zijn bovenarmen plotseling begonnen te trillen. Pas een half jaar later ging hij naar een dokter die hem doorstuurde naar het AMC. Hij kreeg te horen dat hij leed aan ALS, waarna Rensenbrink onmiddellijk moest denken aan Fernando Ricksen, die andere ex-voetballer die streed tegen de spierziekte.

Ricksen overleed in september 2019, Rensenbrink overleed zaterdag. De laatste jaren was de man die ooit met behendige bewegingen verdedigers liet spartelen langzaam de controle over zijn spieren kwijtgeraakt. Met de dood wilde hij zich niet dagelijks bezighouden, zei hij in 2015 in AD. “Maar je beseft wel dat het dichtbij komt.”