De (onmogelijke) spagaat van Nederland hockeyland

Het lijkt zo’n onbezorgde avond in een onbezorgde setting. In het clubhuis van hockeyclub Rotterdam staan luxe borrelplankjes op tafel en vloeit de drank rijkelijk. Het publiek, veelal hoog op de maatschappelijke ladder, luistert aandachtig hoe spreekstalmeester Tom van ’t Hek met bestuurders, coaches en spelers vooruitblikt op het nieuwe hoofdklasse-seizoen, dat dit weekend begint. De ‘beste competitie ter wereld’ noemt oud-hockeyer Van ’t Hek de hoofdklasse een aantal keer. Een predicaat waarbij voorzichtig wordt geknikt door bestuurders, clubcoaches en spelers. Want ja, de Nederlands competitie is nog steeds van uitzonderlijk hoog niveau.

Maar wat is dat predicaat nog waard? Bij de officiële aftrap van het nieuwe seizoen proef je ook een zeker ongemak. Want het vlaggenschip van het Nederlandse mannenhockey is helemaal geen wereldtop. De Olympische Spelen, waar Oranje al in de kwartfinales werd uitgeschakeld (het slechtste resultaat sinds 1984), werpen een schaduw over de start van de hoofdklasse. “Een afgang”, noemt Oranje-doelman Pirmin Blaak het tijdens de paneldiscussie.

Goed georganiseerde sport

Het ergste ervan: Tokio is geen incident. Al sinds 2000, toen de hockeyers olympische goud behaalden in Sydney, smacht Oranje naar de hoofdprijs op een WK of de Spelen. Wat moet er veranderen om de potentie van een grote, goed georganiseerde sport ook op het allerhoogste niveau weer te gaan benutten? De bond heeft liefst 255.000 leden, de faciliteiten zijn vaak top; wát moet er gebeuren?

Tijdens het panelgesprek wordt eerst een grijsgedraaide plaat afgespeeld: al die buitenlanders in de hoofdklasse, is dat wel goed? Dwarsbomen zij niet de doorstroom van jong, Nederlands talent? “Goede buitenlanders geven een elftal wel een zekere stabiliteit, waardoor je jonge jongens sneller kunt brengen”, vindt Alexander Cox, die als coach terugkeert bij Amsterdam. “Jonge spelers kunnen ook onwijs veel van hen leren. En vergis je niet: wij zijn er als coach verantwoordelijk voor om resultaat te halen.” Je kunt het er op twee manieren naar kijken. Zoals coach Reinoud Wolff (Hurley) het zegt: “De discussie is eindeloos.”

Het lijkt ook af te leiden van de kern van het probleem. In Tokio werd nogmaals onderstreept dat intensieve trainingsprogramma’s van het nationale team een vereiste zijn. België (goud), Australië (zilver) en India (brons) hadden die wel afgewikkeld. De Belgische internationals? Die trainden van maandag tot en met donderdag bij de bond. De Australiërs? Bleven een jaar lang in eigen land om zich samen voor te bereiden op de Spelen. De Indiërs? Zaten 24/7 met elkaar op een campus. Dat is iets anders dan het Nederlands elftal, dat vaak op maandag een uitlooptraining deed en dinsdag een oefensessie afwerkte. Dat is al lang niet meer van deze tijd.

‘Als topsporter is dat een rotgevoel’

Een intensiever trainingsprogramma, zoals we dat eerder succesvol zagen bij het volleybal (het Bankrasmodel) en in het waterpolo, is dat dan de sleutel naar succes? Wellicht. Maar dat ligt niet eenvoudig. Oud-bondscoach Paul van Ass en zijn zoon, international Seve van Ass, schetsten vorig jaar al in Trouw de onmogelijke spagaat waarin de Nederlandse hockeyers zich bevinden. Kort gezegd: clubs betalen de spelers, waardoor zij vinden dat ze volledig over hen moeten kunnen beschikken, terwijl de hockeybond vindt dat de internationals gewoon hun trainingsprogramma met het nationale team moeten afwerken. “Soms heb je het gevoel dat je een keuze moet maken tussen die twee”, zei Seve van Ass. “Als topsporter is dat een rotgevoel.”

Af en toe komt de sluimerende vulkaan tot uitbarsting, zoals in 2019, toen Oranje-Rood overhoop lag met de bond, die daarop dreigde een zestal Eindhovense internationals uit de selectie te zetten. “Het is toen goed opgelost, maar het werd wel over de rug van de spelers gespeeld”, herinnert Blaak (Oranje-Rood) zich. “Ook nu hoor je weer: de spelers moeten opstaan. Terwijl dit iets is tussen de bond en de clubs.”

Ook Erik Gerritsen, algemeen directeur bij de KNHB, beseft dat de internationals soms voor lastige keuzes staan. “Dat loyaliteitsconflict kun je voorkomen door als clubs en bond goede afspraken te maken”, meent hij. “Het samenspel tussen bond, clubs en spelers is gebaat bij samenwerking en vertrouwen. Bij de vrouwentak zitten dezelfde spanningen, maar daar is het samenspel meer vanuit vertrouwen georganiseerd. Kennelijk werkt het daar wel, want zij zijn al jaren succesvol.” Al is de wereldtop daar wel minder breed dan bij de mannen.

‘Niet alles is slecht’

Alles dan maar inzetten op het nationale team? Eens vragen aan Sjoerd Marijne, die in Tokio verrassend vierde werd met de Indiase vrouwen. Het recept voor dat succes? Ruim vier jaar intensief trainen, waarbij de speelsters fulltime met elkaar op een campus zaten. “Maar je moet niet alleen kijken naar je ontwikkeling als hockeyer”, vindt Marijne, die dit seizoen aan de slag gaat bij Tilburg. “Je moet ook kijken naar de ontwikkeling van je hersenen. Daarom is onze hockeycultuur ook zo bijzonder. Ik zou willen zeggen: geef je clubcultuur niet op. Want dat gaat het verschil niet maken. Echt niet.”

Ook Gerritsen betwijfelt dat. “We moeten in het model blijven; clubhockey en het nationale team moeten samen kunnen. Een kortere competitie zou misschien kunnen, maar dat is slechts een klein deel.” De preses wil waken voor al te rigoureuze wijzigingen. “We staan vierde op de wereldranglijst, zijn Europees kampioen en verloren de WK-finale na shoot-outs, dus niet alles is slecht.”

De nieuwe bondscoach Jeroen Delmee, die na de Spelen de taken overnam van de vertrokken Max Caldas (Spanje), voert deze weken individuele gesprekken met de internationals van Oranje. Kan hij de kou uit de lucht halen? “Ik ben wel benieuwd wat de spelers vinden”, zei hij begin dit jaar in deze krant. “Dat ze een standpunt in durven nemen als: ik wil graag Olympisch goud winnen, dus ik wil meer gaan doen met de nationale ploeg.”

Scherpe keuzes nodig

Dat zal offers vragen, zowel sportief als financieel. Veel internationals verdienen een (meer dan) modaal inkomen met clubhockey, clinics geven en werk voor een sponsor of eigen bedrijf. Is de intrinsieke motivatie zo veel mogelijk geld verdienen of alles doen voor sportief succes? Aan Delmee de taak om de winnaarsmentaliteit aan te wakkeren, iets waar Caldas onvoldoende in slaagde.

Scherpe keuzes worden gevraagd. Maar het is nodig. Vraag maar bij regerend landskampioen Bloemendaal. Toen dat in 2018 de Belgische topspeler Arthur van Doren wilden aantrekken, zei ’s werelds beste hockeyer: dat is goed, maar van maandag tot en met donderdag train ik met de nationale ploeg. Inmiddels is Van Doren wereld- en Olympisch kampioen met België, een land dat slechts vijftigduizend hockeyers telt. En ook dit seizoen is hij weer te bewonderen op sportpark ’t Kopje in Bloemendaal, in de beste competitie ter wereld.

