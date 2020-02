De Omloop wordt zaterdag gereden, maar gaat straks de Strade Bianche nog wel door?

Als een kassei opdoemt, is het wielerseizoen pas echt begonnen. Het is een hardnekkig cliché in het wielrennen waar koersen in Mallorca of in de Emiraten weinig aan kunnen veranderen. Dit jaar zit er een extra twist aan de ouverture. Onzekerheid omringt de koers als zaterdag om 11.30 uur de Omloop Het Nieuwsblad op gang wordt geschoten. Hoe leeg wordt de kalender als door vrees voor het coronavirus mogelijk veel belangrijke wedstrijden worden afgelast?

Aanleiding voor die vraag is vooral de situatie die donderdag ontstond in Abu Dhabi, waar de ronde van de Verenigde Arabische Emiraten twee dagen voor het eind werd afgelast, omdat twee mensen uit de entourage van de renners waren besmet. Uit voorzorg werden renners – onder wie Dylan Groenewegen, Adam Yates en Chris Froome –, organisatie en journalisten gevraagd in hun kamer te blijven. Ze mochten vrijdag hun hotel niet uit.

Het was een kwestie van tijd voordat ook in het mondiale wielerpeloton mensen in aanraking zouden komen met het virus. In de UAE-tour bestaat de karavaan niet alleen uit renners, maar ook uit coaches en andere stafleden en de organisatie. Ruim vijfhonderd mensen, van wie een groot aantal de Italiaanse nationaliteit heeft. In het noorden van Italië zijn deze dagen veel mensen besmet.

In de luxe en ruime hotels van Abu Dhabi is kort verblijven niet al te vervelend. Als men twee weken moet blijven, zoals de voorschriften luiden in geval van een besmetting dichtbij, dan wordt de situatie al precair. Van de 140 deelnemers staan er acht op de voorlopige startlijst van de Strade Bianche (8 maart), veertien op die van Parijs-Nice (vanaf 8 maart) en 22 op de lijst van de Tirreno-Adriatico (vanaf 11 maart), meldde de wielersite Procyclingstats. Dat wordt voor veel teams een logistiek probleem, al meldde Team Sunweb-ploegleider Luke Roberts dat als de testen negatief zijn, de geplande vluchten naar huis worden genomen.

Daar komt nog bij dat nog maar de vraag is of de koersen in Noord-Italië überhaupt worden verreden. Zo zijn al veel grote evenementen afgelast – alle koersen tot 1 maart en naast het wielrennen bijvoorbeeld het bloemencorso in San Remo een week voor de klassieker Milaan-San Remo. Organisatie RCS is voorlopig niet zo bang voor een afgelasting van Strade Bianche, maar enkele renners hebben hun programma al zien veranderen. Zo vloog Wout van Aert van Jumbo-Visma vanuit Tenerife terug naar België om vandaag toch te starten in de Omloop. De vrees is dat als de Italiaanse koersen daadwerkelijk worden afgelast, Van Aert te weinig koersen heeft voor de rest van zijn voorseizoen.

Een ambulance bij het hotel in Abu Dhabi waar wielrenners van de UAE-tour zitten te wachten op uitslagen van hun test op het coronavirus. Beeld AFP

Jumbo-Visma heeft twee nieuwe soorten desinfecterende gel besteld

Op gezondheidsvlak verandert er voor teams niet veel. Er heerst bij veel teams al een strikt hygiëneprotocol. Jumbo-Visma heeft een aantal weken geleden wel al twee nieuwe soorten desinfecterende gel besteld. Die komen binnenkort aan. Tot die tijd blijven de standaard uitgebreide gezondheidsvoorschriften van kracht, wat sowieso al neerkomt op goed schoon blijven. Team Sunweb heeft ook al ‘strenge hygiënemaatregelen’. Mondkapjes dragen, zoals Omloop-favoriet Michael Matthews doet, is voor de renners een vrije keuze, aldus de ploeg.

Uit de UAE is één renner eerder vertrokken om ergens anders te rijden. Dat is Michael Morkov, die mee zou doen aan de WK baanwielrennen in Berlijn. Geen van de renners zou meedoen aan de Omloop. Daarom wordt ogenschijnlijk een coronavirusvrij peloton zaterdag op wielerbaan ’t Kuipke in Gent voorgesteld als de exponenten van een nieuw wielerjaar.

Voor de koers is storm voorspeld tussen Gent en finishplaats Ninove. Mathieu van der Poel en Anna van der Breggen meldden zich met griep af, maar wellicht zijn er tussen de buien door toch ook regenboogstrepen te zien. Want niet alleen Mads Pedersen start, ook wereldkampioen Annemiek van Vleuten maakt op Belgische grond haar seizoensdebuut.

Lees ook:

Een virus beïnvloedt regelmatig een sportevenement

Al minstens 75 mondiale sportevenementen kunnen niet in de oorspronkelijke opzet doorgaan vanwege vrees voor het coronavirus. Woensdag nog werd het WK shorttrack in Zuid-Korea afgeblazen. Door de geschiedenis heen hebben virussen regelmatig geleid tot verplaatsing van evenementen.

Britt Eerland treurt niet om uitstel van WK tafeltennis

Het WK tafeltennis gaat ook niet door vanwege het coronavirus. Voor Nederland én Britt Eerland een win-winsituatie.